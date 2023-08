Vier Jahre Carmignac Portfolio Grandchildren Langfristige Sparlösung für kommende Generationen

Nachhaltigkeitsfokus, Qualitätsunternehmen und Vermögenstransfer: Der Carmignac Portfolio Grandchildren feiert sein vierjähriges Bestehen. Nach welchen Kriterien die Unternehmen für den Fonds ausgesucht werden und was ihn so besonders macht, erläutern die Experten von Carmignac.

Der Carmignac Portfolio Grandchildren verfolgt eine langfristige Vision. Dafür investiert er nachhaltig in hochwertige Unternehmen in den Industrieländern. Mit diesem Ansatz feiert der Aktienfonds nun bereits sein vierjähriges Jubiläum. Ein Meilenstein, der uns die Gelegenheit gibt, die wesentlichen Merkmale des Fonds noch einmal zu beleuchten.

Zukunftsorientiertes Investment in „Compounder“



Compounder: Für den Carmignac Portfolio Grandchildren setzt das Fondsmanagement auf Qualitätsunternehmen. © Carmignac

Der Carmignac Portfolio Grandchildren zielt auf langfristige Ergebnisse ab. Dazu ermittelt das Fondsmanagement hochwertige Unternehmen mit überzeugendem langfristigen Wachstumspotenzial. Diese Unternehmen reinvestieren ihre Gewinne in den künftigen Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit, damit sie im Laufe der Zeit weiterhin Gewinne erwirtschaften können. Ihre langfristige Vision versetzt die Unternehmen in die Lage, sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen. Diese hochwertigen Unternehmen werden als Compounder bezeichnet.

Mastercard: Ein Qualitätsunternehmen zu finden, ist unbezahlbar



Mastercard ist ein US-amerikanisches Unternehmen im Technologiesektor, das vor allem für seine weltweiten Zahlungsverfahren bekannt ist.

Unserer Ansicht nach ist Mastercard ein Qualitätsunternehmen, da es eine hohe Rentabilität aufweist, die von einem soliden Geschäftsmodell getragen wird, das zu wiederkehrenden Erlösen, Preissetzungsmacht und geringer Kapitalintensität führt. Aufgrund dieser Eigenschaften kann Mastercard seine Mittel reinvestieren und Innovationen fördern, um so für zusätzliches Wachstum zu sorgen.

Neben seinem gut geführten Geschäft profitiert Mastercard dank seines anerkannten Know-hows bei Zahlungslösungen vom Innovationspotenzial digitaler Vermögenswerte im Bereich Blockchain und Tokenisierung. Durch diese Positionierung ist das Unternehmen in der Lage, Nutzen aus einem kalkulierbaren Geschäft mit solidem Wettbewerbsvorteil zu ziehen.

Die Anlage in Mastercard dient für den Fonds nicht nur zum Vermögensaufbau, sondern auch dazu, künftigen Generationen eine nachhaltigere Welt zu hinterlassen.

Ein Vermächtnis für künftige Generationen



SDGs: Bei der Auswahl der Unternehmen werden die SDGs berücksichtigt. © Carmignac

Mit dem Fokus auf Compounder erfüllt der Carmignac Portfolio Grandchildren die Erwartungen von Anlegern, die auf der Suche nach einer langfristigen Sparlösung sind. Denn der Fonds zielt auf den Aufbau eines Vermächtnisses nicht nur für die Anleger selbst, sondern auch für die kommenden Generationen ab.

Mit dem Ziel des Vermögenstransfers über Generationen hinweg liegt es in unserer Verantwortung als Investoren, über einen nachhaltigen Ansatz Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und für positive Auswirkungen auf die Welt von morgen zu sorgen. Wir suchen Unternehmen, die basierend auf den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) positive Änderungen herbeiführen.

Microsoft: Innovationen für eine nachhaltigere Welt



Microsoft ist ein US-amerikanisches Unternehmen im Technologiesektor, das vor allem für seine Software-Produkte bekannt ist.

Durch seine Investitionen in Microsoft leistet der Fonds einen Beitrag zum nachhaltigen Entwicklungsziel SDG 1 für „Industrie, Innovation und Infrastruktur“. Aufgrund seiner umfangreichen und leistungsstarken Produktpalette, die Microsoft zu einem der führenden Akteure in der Technologiebranche macht, ist das Unternehmen lukrativ.

Außerdem reinvestiert Microsoft seine Gewinne in Verbesserungen – unter anderem in den Bereichen künstliche Intelligenz und Gaming. Auf diese Weise fördert das Unternehmen durch den Aufbau einer widerstandsfähigen Infrastruktur, eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung und leistet durch Innovationen einen positiven Beitrag für die Gesellschaft. Bei der Unternehmensführung überzeugt Microsoft nach unserem Dafürhalten zudem durch ein Best-in-Class Management-Team.

Langfristige Anlagelösung mit solider Erfolgsbilanz



© Carmignac, Auflegung des Fonds: 31.05.2019. Performance per 31.05.2023. *MSCI World (USD, mit Wiederanlage der Nettodividenden). **Morningstar-Kategoriedurchschnitt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der Carmignac Portfolio Grandchildren weist seit Auflegung eine solide annualisierte Nettoperformance aus, mit der er seinen Referenzindikator und seine Kategorie hinter sich lässt. Damit positioniert sich der Fonds seit Jahresbeginn 2023 sowie über ein Jahr, drei Jahre und seit Auflegung im obersten Quartil. Diese positive Performance stützt sich auf die soliden Geschäftsmodelle der Unternehmen, in die der Fonds investiert und die auf lange Sicht für positive zugrunde liegende Ergebnisse sorgen.

Mit seinem Schwerpunkt auf Unternehmen, die ihre Gewinne reinvestieren, bietet der Carmignac Portfolio Grandchildren langfristige Chancen durch Anlagen in Unternehmen, die unseres Erachtens durch kontinuierliche Anpassungen an ihr Umfeld rentabel bleiben können.