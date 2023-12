Vorteil Qualitätsunternehmen Mit dem Carmignac Portfolio Grandchildren für zukünftige Generationen anlegen

Im Zusammenhang mit langfristigen Anlagen ist oft die Rede von „Qualitätsunternehmen“. Diesen Begriff genau abzugrenzen, kann sich jedoch als schwierig erweisen. Zumal er von Anleger zu Anleger unterschiedlich definiert wird. Schließlich würde niemand behaupten, dass er in minderwertige Unternehmen investiert.

Wir bei Carmignac bemühen uns um eine möglichst objektive Definition anhand von zwei Schlüsselkriterien:

der Rentabilität und der Reinvestition der Gewinne in zukünftiges Wachstum.

In der Überzeugung, dass es in unserer Verantwortung liegt, sowohl finanziellen als auch nicht-finanzbezogenen Mehrwert für unsere Kunden und für künftige Generationen zu schaffen, konzentriert sich der Carmignac Portfolio Grandchildren auf Anlagegelegenheiten in Qualitätsunternehmen.

Qualitätsvorteil: Langfristig überdurchschnittliche Leistung

Um Sparern zu helfen, die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen, ist eine eingehende Analyse der Performance der verschiedenen Anlagestile unabdingbar. Wie wir festgestellt haben, konnten sich Qualitätsunternehmen im Vergleich zu bekannten Anlagestilen wie „Growth“ oder „Value“ in den vergangenen Jahrzehnten gut behaupten. Dank ihrer robusten Fundamentaldaten und ihrer Innovationsfähigkeit können sie sich in vielen Fällen an die Marktentwicklungen anpassen und so wettbewerbsfähig bleiben. Für Anleger erscheint es vernünftig, sich auf diese Titel zu konzentrieren, um unter verschiedenen Marktbedingungen eine positive Entwicklung zu verzeichnen.

Wertentwicklung des MSCI World Quality im Vergleich zum MSCI World Growth und MSCI World Value seit Auflegung im Jahr 1982:

Spezifischer Qualitätsansatz bei Carmignac

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wir bei Carmignac sind der Meinung, dass Qualitätsunternehmen Anlagegelegenheiten darstellen. Um diese in unterschiedlichen Marktumfeldern erkennen zu können, hat Mark Denham, Head of European Equities und Fondsmanager bei Carmignac, vor über 20 Jahren einen auf historischen Daten und konkreten Merkmalen basierenden objektiven Ansatz erarbeitet.

Dieser Anlageprozess hat sich bewährt und stützt sich insbesondere auf zwei spezifische Kriterien: hohe dauerhafte Rentabilität und Reinvestition der Gewinne zur Förderung zukünftigen Wachstums. Denn indem sie Kapital intern einsetzen, statt Dividenden auszuschütten, schaffen diese Unternehmen zusätzliche Wachstumsmotoren, zum Beispiel mittels Innovation oder Produktentwicklung, und sichern so ihren Fortbestand. Dieser Verwaltungsstil wird in mehreren Fonds unseres Sortiments und insbesondere in unserem Fonds Carmignac Portfolio Grandchildren umgesetzt. Er entspricht unserer Verpflichtung zur Unterstützung der Sparer bei einer nachhaltigen Kapitalbildung, von der nicht nur sie selbst, sondern auch die kommenden Generationen profitieren.

Über die rein finanziellen Aspekte hinaus erscheint es uns jedoch ebenfalls wichtig, nichtfinanzielle Kriterien bei der Definition von „Qualitätsaktien“ einzubeziehen. Wir bei Carmignac sind überzeugt, dass ein Qualitätsunternehmen einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten muss. Wir glauben, dass Unternehmen mit hohen Ansprüchen in Sachen nachhaltige Entwicklung vielversprechendere langfristige Perspektiven haben.

Jetzt für die Zukunft anlegen

Angesichts des makroökonomischen Umfelds der vergangenen Jahre machen viele Anleger sich Gedanken über die Auswirkungen der Rückkehr der Inflation und des drastischen Zinsanstiegs auf die Wirtschaft und die Unternehmen. Die derzeitige Konjunkturverlangsamung veranlasst die sie dazu, hochwertige Titel und Sektoren zu bevorzugen, da diese von vielen als die robustesten angesehen werden. In der Tat sind diese Unternehmen oft niedriger verschuldet und weisen solide finanzielle Bilanzen auf. Sie können daher auch weiterhin neue Projekte finanzieren, ohne unter den extrem hohen Finanzierungskosten zu leiden, und attraktive Margen halten.

Gelegenheiten sehen wir insbesondere in Zukunftssektoren wie dem Gesundheitswesen, wo sowohl kurzfristige Widerstandsfähigkeit als auch langfristige Wachstumsaussichten gegeben sind. Für langfristig orientierte Anleger gilt in jedem Fall die Devise: Es ist immer der richtige Zeitpunkt, um in Qualitätsaktien zu investieren!

Gesundheit und Basiskonsumgüter

Die sogenannten defensiven Sektoren reagieren weniger empfindlich auf die verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus. Dies gilt insbesondere für den Gesundheits- und den Basiskonsumgütersektor. Innovation ist ein wesentlicher Bestandteil der Funktionsweise dieser Sektoren. Denn die Gesundheitsbranche muss ständig Lösungen für gesundheitliche Herausforderungen liefern. Diese bedingen sich beispielsweise durch das Wachstum und die Alterung der Bevölkerung. Der Konsumgütersektor wird wegen der sich wandelnden Lebensweisen Tag für Tag mit neuartigen Bedürfnissen konfrontiert.

Novo Nordisk: Hundert Jahre medizinische Innovation

Innerhalb des Carmignac Portfolio Grandchildren verfügen wir über eine große überzeugungsbasierte Position in dem dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk. Novo Nordisk reinvestiert einen bedeutenden Teil seiner Gewinne in die eigene Forschung zur Entwicklung von Medikamenten gegen immer häufiger auftretende chronische Krankheiten, die auf die modernen Lebensweisen zurückzuführen sind. Das Unternehmen gehört insbesondere zu den Vorreitern im Kampf gegen Diabetes, denn es war 1923 eines der ersten, die Insulin auf den Markt brachten.

Procter&Gamble: Schon immer avantgardistisch

Procter&Gamble ist ein amerikanisches Unternehmen aus dem Basiskonsumgütersektor. Es stellt eine weitere überzeugungsbasierte Position innerhalb unseres Portfolios dar, da es seit 1837 seine Innovationsfähigkeit unter Beweis stellt. Ob im Gesundheitsbereich (Erfindung einer Salbe gegen Schwellungen 1894 oder der Wegwerfwindel 1961) oder im Haushalt (Erfindung von Trocknertüchern im Jahr 1973 angesichts der zunehmenden Nutzung von Wäschetrocknern): Das Unternehmen konnte sich immer auf seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung verlassen, wenn es darum ging, die sich wandelnden Bedürfnisse der Haushalte zu befriedigen.

Sparen für die Zukunft

Wir sind überzeugt, dass Qualitätsunternehmen in diesem ungewissen makroökonomischen Umfeld erste Wahl bleiben. Carmignac konnte dank seines Expertenwissens über den Carmignac Portfolio Grandchildren in langfristig rentable Unternehmen investieren. Dieser spezifische Ansatz mit Schwerpunkt auf Qualitätsaktien ermöglicht somit Sparern, nicht nur für ihre eigene, sondern auch für die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder vorzusorgen.

>> Wenn Sie mehr wissen möchten, kontaktieren Sie die Carmignac-Experten