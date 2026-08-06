Carmignac nennt mehrere Gründe, warum es sich lohnt, für die nächsten fünf Jahre im Carmignac Portfolio Tech Solutions investiert zu sein.

1. Ein disziplinierter Ansatz für einen von Dynamik geprägten Tech-Markt

Am 2. Juni 2026 stiegen die Aktien von Marvell Technology innerhalb eines einzigen Handelstages um rund 33 Prozent1, nachdem Jensen Huang, CEO von Nvidia, das Unternehmen als potenzielles „nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen“ bezeichnet hatte. Dieses Beispiel – neben vielen anderen – mag wie eine einfache Anekdote erscheinen; unserer Ansicht nach ist es jedoch bezeichnend für den aktuellen, von Momentum getriebenen Technologiemarkt: Eine einzige Meldung, eine Empfehlung oder ein einzelner Datenpunkt kann eine unverhältnismäßige Bewegung der Aktienkurse auslösen.

Unter der Oberfläche verläuft die Rally im Halbleitersektor zunehmend unberechenbar: Während einige Unternehmen wie Micron, Intel, Arm und Marvell im zweiten Quartal 2026 Kursgewinne von mehreren hundert Prozent verzeichneten, blieben Aktien wie Nvidia hinter den Indizes zurück. Dies verdeutlicht sowohl die Stärke als auch die Anfälligkeit des aktuellen Marktumfelds. Die Kursrally konzentriert sich nach wie vor stark auf KI-bezogene Themen, doch die führenden Titel können sich schlagartig ändern, und eine disziplinierte Bewertungspolitik gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Die Strategie des Carmignac Portfolio Tech Solutions auf diesem vom Momentum geprägten Markt besteht darin, auf erfolgreiche Technologieunternehmen zu setzen, ohne sich dabei vom Momentum in die Enge treiben zu lassen. Um dies zu erreichen, liegt ein erheblicher Teil des Portfolios außerhalb der gängigen globalen Indizes: Rund 50 Prozent2 der Bestände sind nicht im MSCI ACWI Information Technology Index enthalten. Dies spiegelt unsere Bereitschaft wider, über die etablierten Technologieunternehmen hinauszuschauen, um nach differenzierten Renditetreibern zu suchen.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Strategie ist das Schwellenländer-Engagement, das Ende Juni 2026 bei 36 Prozent3 lag. Unserer Ansicht nach erweitert dies das Spektrum an Anlagemöglichkeiten, verringert die Abhängigkeit von überlaufenen Marktführern in den Industrieländern und eröffnet den Zugang zu Wachstumsfaktoren, die von unterschiedlichen makroökonomischen, geopolitischen und unternehmensspezifischen Dynamiken geprägt sind.

In einem Markt, der zunehmend von Technologieaktien mit hoher Marktkapitalisierung dominiert wird, sind wir zudem der Ansicht, dass weniger gut analysierte und weniger stark umworbene Small- und Mid-Cap-Unternehmen ein chancenreiches Umfeld für aktives Management bieten können. Indem wir uns auf Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, attraktiven Wachstumsaussichten und einer disziplinierten Kapitalallokation konzentrieren, streben wir den Aufbau eines Portfolios an, das sowohl flexibel als auch diversifiziert bleibt.

Zudem wird die Portfoliozusammensetzung durch den Einfluss verschiedener Faktoren aktiv gesteuert. Insbesondere möchten wir sicherstellen, dass die Bewertung des Portfolios unter der des Referenzindexes4 bleibt, was uns dabei hilft, am langfristigen Technologiewachstum teilzuhaben und gleichzeitig das Engagement in den spekulativsten Bereichen des Marktes zu begrenzen.

2. Ein erfahrener Fondsmanager in einer sich rasch wandelnden Branche Quelle: Carmignac, 30.06.2026. Carmignac Portfolio Tech Solutions, Tranche: F EUR Acc. (1) MSCI ACWI IT 10/40 NR (2) Morningstar-Kategorie: EAA Fund Sector Equity Technology. Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind durch Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung versteht sich abzüglich Gebühren mit Ausnahme etwaiger von der Vertriebsstelle erhobener Ausgabeaufschläge. Bei nicht währungsgesicherten Investitionen kann sich die Wertentwicklung aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.

Bevor er im April 2024 zu Carmignac kam, war Kristofer Barrett, der Fondsmanager dieser Strategie, fast 18 Jahre lang bei Swedbank Robur tätig, wo er Aktienfonds für Industrie- und Schwellenländer verwaltete. Im Jahr 2020 übernahm er den Technologiefonds von Swedbank Robur, der zum Zeitpunkt seines Ausscheidens5 ein verwaltetes Vermögen von 12,8 Milliarden Euro aufwies.

Um Kristofers Erfahrung im Technologiesektor zu nutzen, hat Carmignac im Juni 2024 eine spezielle Tech-Strategie aufgelegt. Kristofer wird von drei Analysten unterstützt: Somesh Batra, ein Technologieexperte, Yunfan Bao, der die asiatische Technologie-Wertschöpfungskette analysiert, und Eirik Fladmark, der sich auf Software spezialisiert hat.

3. Wachstum, aber nicht um jeden Preis

Angesichts der wiederaufkommenden Sorgen hinsichtlich des Zinsniveaus und der Stagflation könnten Anleger zu Recht die Frage stellen, wie sich eine auf Technologieaktien ausgerichtete Strategie wie der Carmignac Portfolio Tech Solutions bei starken Sektorrotationen, die für klassische Wachstumsfonds ungünstig sein können, entwickeln würde.

Unsere wichtigste Maßnahme zur Begrenzung der potenziellen Auswirkungen von Veränderungen des Marktumfelds besteht darin, die Bewertung in den Mittelpunkt unseres Analyseprozesses für Anlagechancen zu stellen.

Auf Aktienebene konzentrieren wir uns in erster Linie auf das EV/FCF-Verhältnis (Enterprise Value zu Free Cashflow), das durch die Einbeziehung der Bilanzstruktur, der Finanzierungskosten und der Kapitalintensität eine umfassendere Perspektive bietet als einfache Gewinnmultiplikatoren. Dies spiegelt unsere allgemeine Philosophie wider: die Verbindung einer traditionellen Wertorientierung mit einer auf Qualität und Wachstum ausgerichteten Denkweise.

Auf Portfolioebene sorgt dieser disziplinierte Ansatz für einen Ausgleich zwischen wachstumsstarken Unternehmen mit geringeren Free Cashflow-Renditen und Unternehmen mit geringerem Wachstum, die einen moderateren freien Cashflow erwirtschaften.

Über die Bewertungsdisziplin hinaus sind wir auch bereit, eine wirklich konträre Haltung einzunehmen, wenn die aus den Bewertungen abgeleiteten Markterwartungen von unserer Einschätzung des inneren Werts abweichen. „Auf der anderen Seite“ zu stehen ist keine dauerhafte Haltung, sondern eine situationsabhängige Reaktion auf durch Marktstimmungen bedingte Fehlbewertungen – ein nützliches Instrument zur Portfoliogestaltung, insbesondere im aktuellen Umfeld, in dem das Marktregime stark vom Momentum beeinflusst wird.

4. Warum gerade jetzt?

Die zentrale Herausforderung für den Carmignac Portfolio Tech Solutions besteht darin, sich in einem Markt zu bewähren, in dem Technologie sowohl zur wichtigsten Quelle für Optimismus als auch zur wichtigsten Quelle für Konzentrationsrisiken geworden ist.

Die Märkte sind nach wie vor stark Momentum-getrieben, wobei die ausschlaggebenden Aktien nur eine begrenzte Gruppe bilden und in Teilen der KI-Branche Anzeichen für Überbewertung zu erkennen sind. Sowohl in den USA als auch in Asien wurden die Aktienindizes von einem dominierenden Thema getragen: Halbleiter. Was als Begeisterung für die führenden KI-Gewinner begann, hat sich zunehmend auf kleinere und weniger hochwertige Halbleiterunternehmen ausgeweitet, von denen sich einige in den letzten Monaten verdoppelt oder verdreifacht haben. In mehreren Fällen scheinen die Bewertungen nun das jahrelange aggressive Wachstum bereits einzupreisen, obwohl die Fundamentaldaten nur begrenzt prognostizierbar sind.

In den kommenden Monaten dürfte sich die KI-Debatte verschieben. Investoren stellen zunehmend die Frage, ob Hardware-Unternehmen einen zu großen Teil des durch KI geschaffenen Werts für sich beanspruchen. Halbleiter- und Hardware-Anbieter profitieren derzeit von Lieferengpässen und ihrer Preissetzungsmacht, doch steigende Infrastrukturkosten könnten die Nachfrage letztendlich belasten. Auch das Thema Effizienz gewinnt zunehmend an Bedeutung, wobei der Fokus immer mehr auf kostengünstigeren Modellen, Open-Source-Alternativen und einer besseren Verteilung von KI-Workloads liegt, um den Token-Verbrauch und die Infrastrukturkosten zu senken.

Aus taktischer Sicht hat dies bei uns zu einer geringeren Gewichtung von Hyperscalern und einer Abkehr von den spekulativsten Halbleiterwerten geführt. Stattdessen konzentrieren wir uns auf qualitativ hochwertigere Unternehmen, deren Bewertungen nach wie vor attraktiver sind, wie beispielsweise Nvidia.

Bei Software-Anbietern sind wir sehr wählerisch. Da KI zunehmend den Sprung vom Experimentierstadium in den produktiven Einsatz schafft, könnte sich der Mehrwert in bestimmten Software-Ebenen ergeben, die den Einsatz in großem Maßstab ermöglichen: Orchestrierung, Berechtigungen, Tests, Sicherheit, Bereitstellungs-Pipelines und die Integration in Unternehmenssysteme. Dies gilt insbesondere für Entwickler-Software. Sollten Programmieragenten zu einem der ersten groß angelegten Anwendungsfälle für agentenbasierte KI in Unternehmen werden, benötigen die Unternehmen leistungsfähigere Tools zur Verwaltung von KI-generiertem Code. Dies spricht für ein schrittweises Engagement bei Atlassian und GitLab, die fest in die Arbeitsabläufe von Entwicklern integriert sind und von einem höheren Volumen an Code-Änderungen sowie einem gestiegenen Bedarf an Governance profitieren können.

Abgesehen von dieser kurzfristigen Vorsicht sind wir der Ansicht, dass die mittelfristigen Aussichten für die KI-Infrastruktur weiterhin solide sind. Der Zyklus scheint sich eher zu verlängern als seinen Höhepunkt zu erreichen, was durch das anhaltende Wachstum der KI-bezogenen Investitionsausgaben der größten Cloud-Plattformen sowie durch längerfristige Infrastrukturverpflichtungen großer KI-Kunden gestützt wird. Wichtig ist, dass sich die Nachfrage über das Training mit High End-Modellen hinaus ausweitet. Agentische KI hält Einzug in die Unternehmenssoftware, Edge-KI schafft neue Endpunkte für die Inferenz, und physische KI sorgt durch Robotik, Simulation und Automatisierung in der realen Welt für einen zusätzlichen Bedarf an Rechenleistung.

Dies deutet darauf hin, dass sich die Nachfrage nicht einfach von einer Chip-Generation zur nächsten verlagert. Jede neue Generation wird voraussichtlich ein breiteres Spektrum an Workloads, Kunden und Bereitstellungsumgebungen abdecken. So könnte beispielsweise die Nachfrage nach der aktuellen Blackwell-Plattform von Nvidia länger als ein typischer Produktzyklus anhalten, selbst wenn sich die Kunden bereits auf die Rubin-Plattform der nächsten Generation vorbereiten.

Der entscheidende Punkt ist, dass Blackwell und Rubin möglicherweise keinen einfachen Ersatzzyklus darstellen, sondern vielmehr aufeinanderfolgende Kapazitätsschichten, die von einem expandierenden Markt für KI-Infrastruktur absorbiert werden.

1Quelle: Bloomberg, 30.06.2026.

2Quelle: Carmignac, 30.06.2026.

3Quelle: Carmignac, 30.06.2026.

4MSCI AC World.

5Quelle: Morningstar.

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