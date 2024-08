Anleihen feierten Ende 2023 ihr Comeback und bestätigen diesen Aufwärtstrend auch 2024 mit Renditen, die seit Jahren nicht mehr erreicht wurden. „Ende 2023 zeichnete sich eine Kehrtwende bei Anleihen ab, die sich 2024 dann tatsächlich vollzog. In Anbetracht der aktuellen Lage dürfte sich der Trend fortsetzen. Obwohl die Zentralbanken derzeit die Zinsen senken, müssen Fonds wie der Carmignac Sécurité (ISIN: FR0010149120) nicht auf interessante Anleiherenditen verzichten“, erläutert Marie-Anne Allier, Co-Fondsmanagerin des Carmignac Sécurité.

Performancetreiber des Carmignac Sécurité

„Bestimmte Performancetreiber, die im Umfeld negativer Zinsen an Attraktivität verloren hatten, bieten heute deutlich bessere Aussichten“, bestätigt auch Aymeric Guedy, Co-Fondsmanager des Carmignac Sécurité. „In den kommenden Quartalen und gewiss auch Jahren wird der Carry einer der wichtigsten Performancetreiber sein. Der verfügt jedoch über zahlreiche Instrumente für mehr Dynamik und Diversifikation in Sachen Performance.“

„Zu unseren größten Überzeugungen gehören Unternehmensanleihen, die den von uns angestrebten Carry bieten“, ergänzt Allier. „Aktuell umfasst diese Komponente vor allem hochwertige Titel mit kurzen Laufzeiten aus drei von uns besonders geschätzten Sektoren: Energie, Finanzwesen und besicherte Anleihen (CLOs). Sie wird von unseren erfahrenen Anleiheexperten verwaltet, sie sicherstellen, dass die Anlagen mit dem Ziel des Carmignac Sécurité vereinbar sind. Das verbleibende Drittel des Portfolios umfasst Staatsanleihen und einen relativ hohen Anteil an Geldmarkttiteln. Diese Komponente soll Renditen bei sehr geringer Volatilität liefern und Liquidität bieten, um Chancen ergreifen zu können.“

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die aktive Steuerung des Zinsrisikos beziehungsweise der Duration des Portfolios. „So können wir uns an das stets volatile Umfeld anpassen und uns auf Zinssenkungen der EZB schrittweise vorbereiten“, erklärt Guedy.

Ist also jetzt der richtige Zeitpunkt für Anleger, in den Fonds zu investieren?

Carmignac Sécurité: Positive Performance bei geringer Volatilität

„Der Carmignac Sécurité wurde als konservative Anlagelösung entwickelt und wird entsprechend verwaltet. Seine hohe Flexibilität ist von Vorteil, um hohe Renditen in von uns bevorzugten Sektoren zu erschließen und die modifizierte Laufzeit zur Minderung des Reinvestitionsrisikos anzupassen. In den 35 Jahren seit Auflegung war die vereinnahmte Rendite des Portfolios ein durchaus zuverlässiger Indikator für die Performance in den kommenden Monaten. Wenn man eine konservative Anlage für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren sucht, ist stets der richtige Zeitpunkt für eine Anlage in den Carmignac Sécurité, ist Allier überzeugt.

„Seit der Auflage im Jahr 1989 meisterte der Fonds erfolgreich verschiedene Zyklen und Marktumfelder. So zum Beispiel das Wiederaufleben der Inflation in den vergangenen drei Jahren sowie die finanzielle Repression und die negativen Zinsen der EZB ab 2010 oder auch das Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000, die Finanzkrise von 2008 und die Verwerfungen der 1990er Jahre im Vorfeld der Einführung des Euros“, bestätigt Guedy. „Mit einer Fälligkeitsrendite von aktuell 4,7 Prozent, gegenüber 3,2 Prozent für den Referenzindikator, ist der Fonds sehr gut aufgestellt, um in den kommenden Quartalen und Jahren eine positive Performance bei geringer Volatilität zu erzielen.