Der Carmignac Portfolio Human Xperience (ISIN: LU2295992163) ist ein Themenfonds, der einen positiven sozialen Beitrag anstrebt: Investiert wird in Unternehmen mit einer ausgesprochen hohen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. ESG-Merkmale stehen daher im Mittelpunkt dieser Strategie. Durch eine eingehende Datenanalyse konzentriert sich das Fondsmanagement vor allem auf den Bereich Soziales, sodass der Fonds nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft werden kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine unternehmenseigene Datenbank entwickelt, die sowohl externe als auch interne Datenquellen heranzieht. Um einen umfassenden und objektiven Überblick über ein Unternehmen zu bieten, nutzt die Datenbank drei verschiedene Datentypen, die sich gegenseitig ergänzen: Umfrageergebnisse, Unternehmensberichte und Nachrichten.

Das soziale Anlagesegment ist unterinvestiert

Anlegern fällt es nicht leicht, das Segment soziale Anlagen („S“) zu erfassen, da die Datenextraktion anders als etwa im Bereich Umwelt („E“), auf den die meisten ESG-Anlagen entfallen, schwierig ist. Aus diesem Grund hat Carmignac viel Zeit und Ressourcen in eine hochmoderne Datenbank investiert, die diese komplexen Daten erfassen soll.

In einer sich stetig verändernden Welt erkennen die Unternehmen zunehmend, wie wichtig ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft für den Erfolg und die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit insgesamt sind. Da die Verbraucher ein stärkeres Sozialbewusstsein entwickeln und von den Unternehmen ethische Praktiken einfordern, laufen Unternehmen, die nicht-finanziellen Belangen, einschließlich des gesellschaftlichen Aspekts, nicht genügend Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen, Gefahr, potenzielle Kunden zu verlieren und ihre langfristigen Aussichten zu untergraben. Während der Covid-19-Pandemie hat sich das Konsumverhalten verändert und widersprüchliche Trends wurden verstärkt:

Auf der einen Seite räumten Verbraucher und Arbeitnehmer der Unternehmenskultur und den gelebten Werten einen besonders hohen Stellenwert ein. Auf der anderen Seite war eine Beschleunigung des Konsums zu beobachteten, vor allem per Online-Handel, was das Bedürfnis nach einer sofortiger Bedarfsstillung zulasten der Qualität widerspiegelte. Deutlich wurde das beispielsweise durch die explosionsartige Ausbreitung der Gig-Economy (ein Arbeitsmarkt, der durch Kurzzeitverträge oder freiberufliche Arbeit („Gigs“) im Gegensatz zu Festanstellungen geprägt ist) während der Corona-Krise, als nicht nur die Nachfrage sprunghaft anstieg, sondern die Verbraucher gleichzeitig schnellere Lieferzeiten forderten, und zwar ohne Rücksicht auf die Arbeitsbedingungen der Unternehmen. Carmignac ist der Ansicht, dass es für ein Unternehmen langfristig sinnvoller ist, sich auf die Qualität der Produkte zu konzentrieren und auf die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zu achten.

Der Einfluss von Kunden und Mitarbeitern

Zwei Drittel der US-Wirtschaft beruhen heute auf dem Konsum (Quelle: The White House, „As the U.S. Consumer Goes, So Goes the U.S. Economy“, 2023). Um gute Ergebnisse zu erzielen, ist es daher unerlässlich, den Verbrauchern und ihren Gewohnheiten besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Tatsächlich kann eine Verbesserung der Kundenerfahrung den Umsatz um 2 bis 7 Prozent und die Rentabilität um 1 bis 2 Prozent steigern (Quelle: „Prediction: The future of Customer Experience“, McKinsey, 2022). Um das zu erreichen, sollten die Unternehmen sich verstärkt um Mitarbeiterbindung bemühen, damit sie die Erwartungen der Kunden besser erfüllen können.

Die meisten Menschen verbringen ein Drittel ihres Lebens bei der Arbeit (Quelle: Gettysburg College, „One Third of Your Life is Spent at Work: The average person will spend 90,000 hours at work over a lifetime“, 2020). Daher steht außer Frage, dass Arbeitsbedingungen nicht nur Auswirkungen auf die Lebensqualität haben, sondern auch entscheidend für Engagement und Motivation der Mitarbeiter sind. Außerdem hat die Zeit nach der Corona-Krise umso deutlicher gezeigt, wie wichtig es ist, dass Mitarbeiter sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Das Phänomen einer Kündigungswelle („Great Resignation“) kennzeichnete dieses erwachte Bewusstsein für den wahren Wert der Arbeit und spiegelte den Wunsch nach sinnvoller Betätigung im Beruf. Die steigende Zahl der Kündigungen verdeutlichte die Notwendigkeit besserer Arbeitsbedingungen wie etwa höhere Löhne und eine bessere Berücksichtigung von körperlich herausfordernden Tätigkeiten.

Vor diesem Hintergrund haben die Unternehmen Maßnahmen ergriffen, um Talente zu binden. Wir sehen allerdings auch, dass Unternehmen, die sich um eine positive Mitarbeitererfahrung bemühen, in höherem Maß als andere Mitbewerber neue Kandidaten anziehen, die häufig auch langfristig bleiben. Auch an der derzeitigen Ausarbeitung neuer Gesetzesvorschriften im Bereich Soziales zeigt sich, dass Humankapital immer wichtiger wird.

Es hat sich gezeigt, dass Investitionen in das soziale Anlagesegment nicht nur dazu beitragen, dass Unternehmen sich an sozialen Werten ausrichten. Darüber hinaus können Unternehmen ihre Produktivität steigern und hochtalentierte Arbeitskräfte anziehen, wenn sie ihr Hauptaugenmerk auf eine positive Arbeitskultur richten.

Um Anlegern den Zugang zu diesem Thema zu ermöglichen, berücksichtigt Carmignac einschlägige Daten und geht bei der Auswahl der Unternehmen unter anderem nach dem Best-Practices-Ansatz vor.

Die Bedeutung des Humankapitals

In den vergangenen Jahren wurden neue Regulierungsmaßnahmen eingeführt, um verschiedene soziale Belange abzudecken und Arbeitnehmer zu schützen und zu stärken. Den Themen Menschenrechte und Sorgfaltspflichten in der Lieferkette wurde durch verschiedene Maßnahmen besondere Aufmerksamkeit beigemessen. In den USA wurde beispielsweise im Jahr 2022 ein Gesetz zur Verhinderung von Zwangsarbeit für Uiguren erlassen (US-Gesetz Nr. 117-78, Dezember 2021). Im selben Jahr schlug die Europäische Union vor, von Zwangsarbeitern hergestellte Produkte zu verbieten. 2017 und 2023 führten sowohl Frankreich als auch Deutschland Sorgfaltspflichten in der Lieferkette ein, um die Achtung von Menschenrechten zu gewährleisten und Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. Auch im Hinblick auf Vielfalt und Integration wurden auf verschiedenen Ebenen Anstrengungen unternommen. So wurden beispielsweise im Mai 2023 vom Europäischen Parlament die EU-Regelungen zu geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden verabschiedet.

Kunden und Mitarbeiter sind für die Leistung eines Unternehmens von zentraler Bedeutung. Die Kunden spielen eine wichtige Rolle für die Gewinnerzielung eines Unternehmens. Darum ist der Fokus auf eine positive Kundenerfahrung, die sich an der Kundenzufriedenheit und an weiteren Faktoren messen lässt, äußerst wichtig.

Carmignac bewertet etwa die Produktsicherheit, die Vertraulichkeit personenbezogener Daten und den Respekt gegenüber Kunden seitens des Unternehmens. Die Kundenbindung ist letztlich kostengünstiger als die Neukundenakquise. Da Marketing immer teurer wird, hebt sich ein Unternehmen durch die zuverlässige Bedienung eines starken Kundenstamms von seinen Konkurrenten ab. Einer Studie zufolge sind die Akquisitionskosten für Neukunden zwischen 2014 und 2022 um 222 Prozent gestiegen (Quelle: „Press Release – Brands Losing a Record $29 for Each New Customer Acquired“, SimplicityDX 2022).

Im Hinblick auf die Mitarbeiterzufriedenheit in einem Unternehmen bewertet Carmignac vorhandene Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen sowie die Faktoren Vielfalt und Integration. Ferner wird das Engagement der Mitarbeiter, die Unternehmenskultur und die Führung auf der Grundlage bestimmter Indikatoren wie Umfrageergebnisse, Nachrichten und interner Daten des Unternehmens untersucht. Mitarbeiter, die das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird, ihnen Verantwortung übertragen und Wertschätzung entgegengebracht wird, weisen geringere Fehlzeiten aus. Ebenso dürfte die Fluktuation geringer ausfallen, was sich positiv auf die Rentabilität des Unternehmens auswirkt. Studien belegen die Bedeutung von Mitarbeiterengagement und die Auswirkungen, die es auf Kosten und Einnahmen haben kann. Einen einzigen Mitarbeiter durch einen Nachfolger zu ersetzen, kann nach Angaben des Center for American Progress bis zu 20 Prozent des Jahresgehalts des Mitarbeiters kosten (Quelle: „There are Significant Business Costs to Replacing Employees“, Center for American Progress 2012). Die Unternehmensberatung Dale Carnegie berichtet, dass Unternehmen mit einer motivierten Belegschaft eine Outperformance von gut 200 Prozent gegenüber Unternehmen mit weniger Mitarbeiterengagement erzielen (Quelle: „Sind Ihre Mitarbeiter motiviert?“, Dale Carnegie 2019).

Fallstudie: Welche sozialen Auswirkungen haben die Portfoliounternehmen?

Für den Carmignac Portfolio Human Xperience konzentriert sich Carmignac auf Unternehmen mit hohen Bewertungen in den Segmenten Kunden- und Mitarbeitererfahrung.

Besonders überzeugt ist der französische Asset Manager von der 1919 gegründeten US-Hotelgruppe Hilton. Das Unternehmen kann nicht nur mehrere positive soziale Indikatoren vorweisen, beispielsweise in Bezug auf Menschenrechte sowie vorhandene Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, sondern ist auch frei von Kontroversen über unethische Arbeitsbedingungen. Für Kunden bietet die Gruppe etwa ein preisgekröntes Treueprogramm mit mehr als 150 Millionen Mitgliedern, wodurch Hilton bei den World Travel Awards 2022 den Status als führende Hotelmarke Europas erlangte. Darüber hinaus bemüht sich das Unternehmen um innovative Wege für die Kommunikation mit seinen Kunden, beispielsweise mittels der „digitalen Gastfreundschaft“ für ein individuelles Erlebnis zur Verbesserung der Kundenerfahrung. In Bezug auf die Mitarbeiter ist zu erwähnen, dass Hilton 2023 vom Magazin Fortune zur Nr. 1 der besten Arbeitgeber weltweit gekürt wurde. Es war außerdem das erste Unternehmen im Gastgewerbe, das seinen Mitarbeitern unentgeltliche bildungsbezogene Vorteile anbietet.

Auch von der französischen Kosmetikmarke L’Oréal ist Carmignac überzeugt. Das Unternehmen hat eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung sozialer Faktoren ergriffen. Zu nennen ist beispielsweise der L’Oréal-Fonds, der Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro für die Unterstützung von 400.000 Frauen weltweit aufbringt. Auch ein „Solidarity Sourcing“-Programm zur Förderung benachteiligter Gemeinschaften wurde ins Leben gerufen. Diese Anstrengungen wurden belohnt: Bei der Gleichstellung der Geschlechter zählt L’Oréal heute zu den Top 5-Unternehmen (Quelle: Equileap Ranking 2019). Für L’Oréal steht das soziale Ziel der Vielfalt im Vordergrund, um Kunden die Möglichkeit zu geben, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. All diese wichtigen Punkte zeigen neben bestehenden Lieferkettenrichtlinien, wie sehr sich das Unternehmen darum bemüht, als Organisation wahrgenommen zu werden, die sowohl Kunden als auch Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt.

Disclaimer

Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc

ISIN: LU2295992163

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

Risikoskala*: 4/7

SFDR-Klassifizierung**: Artikel 9

*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

