Frederic Jeanmaire wechselte Anfang des Jahres zu Carmignac. Nun legt der Asset Manager mit ihm einen neuen Aktienfonds für Europa auf.

Carmignac hat mit dem Carmignac Portfolio Invest Europe (ISIN: LU3426519339) einen neuen Aktienfonds aufgelegt, der in europäische Wachstumsunternehmen investiert. Die Sektorauswahl erfolgt flexibel, das Anlageuniversum schließt auch aufstrebende Märkte in Europa ein.

Der Fonds investiert mindestens 75 Prozent seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und soll seinen Referenzindex, den MSCI Europe NR Index, über mehr als fünf Jahre übertreffen. Die empfohlene Mindestanlagedauer liegt bei fünf Jahren, die Risikoskala bei vier von sieben. Nach der EU-Offenlegungsverordnung SFDR ist der Fonds als Artikel-8-Fonds eingestuft und bezieht ökologische und soziale Merkmale in seinen Investmentprozess ein.

Manager mit Track Record

Die Verwaltung übernimmt Frederic Jeanmaire, der Anfang des Jahres zu Carmignac wechselte. Zuvor managte er zwölf Jahre lang den Columbia Threadneedle CT Pan European Focus Fonds (ISIN: GB00B01FD488) – laut Morningstar durchgehend mit fünf Sternen bewertet. Unter seiner Leitung erzielte dieser Fonds zwischen September 2014 und Mai 2026 eine Nettorendite von 217,8 Prozent und lag damit 73,5 Prozentpunkte über dem MSCI Europe Index sowie 109,0 Prozentpunkte über dem Kategoriedurchschnitt (Stand: 31. Mai 2026).

Maxime Carmignac, Geschäftsführerin von Carmignac UK und Leiterin der strategischen Produktentwicklung, sagt über das neue Produkt: „Wichtig ist, dass der neue Fonds ein überzeugendes, aktiv verwaltetes Gegengewicht zum Engagement in US-Aktien bieten wird, das nach wie vor stark auf KI konzentriert ist, und so Anlegern dabei helfen wird, ausgewogenere Portfolios aufzubauen und das Konzentrationsrisiko zu mindern.“

Über Carmignac

Carmignac ist ein unabhängiger Asset Manager mit Sitz in Paris und einer Tochtergesellschaft in Luxemburg. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und befindet sich vollständig im Besitz des Gründers, seiner Familie und der Mitarbeiter.