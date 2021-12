Carmignac stellt Vertriebsmann für Norddeutschland ein

Emmanuel Litique wechselt zu Carmignac Gestion undt wird dort das deutsche Vertriebsteam verstärken. Er soll die Kundenbeziehungen in Norddeutschland weiterentwickeln. Berichten wird er an Kai Volkmann, dem Länderchef Deutschland und Österreich der französischen Fondsboutique.Zuvor arbeitete der 44-jährige Litique für sieben Jahre bei Morningstar in Frankfurt, wo er zuletzt als Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich, Mittel- und Osteuropa verantwortlich war. Zusammen mit seinen früheren Tätigkeiten für Reuters, Feri Trust und Allianz Global Investors (damals noch Deutsche Investment Trust) verfügt er insgesamt über mehr als 17 Jahre Vertriebserfahrung.