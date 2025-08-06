2024 war ein sehr erfolgreiches Jahr für den Technologiesektor; er leistete einen wesentlichen Beitrag zum globalen Wachstum (Quelle: MSCI World, KPMG Global Economic Outlook, 2025).

Während der Start ins Jahr 2025 deutlich unruhiger verlief und insbesondere von hohen Schwankungen an den Aktienmärkten geprägt war, übertraf unser Ansatz für diesen Sektor seinen Referenzindikator (Referenzindikator: MSCI AC World Information Technology 10/40 Capped NR).

Technologie bleibt Wachstumsmotor – trotz geopolitischer Hürden

Kristofer Barrett, Head of Global Equities, Carmignac

Die große Stärke des Technologiesektors ist seine Innovationskraft. In den vergangenen Jahrzehnten haben technologische Durchbrüche nahezu alle Lebensbereiche tiefgreifend verändert – und unsere Welt dauerhaft geprägt.

Ein Blick auf die Gewinnprognosen zeigt, dass die Dynamik im Technologiesektor ungebrochen ist – und sich so bald wohl auch nicht abschwächen wird. Für das Jahr 2025 erwarten Analysten bei den Technologieaktien im S&P 500 einen Gewinnanstieg von 15,9 Prozent – der zweitstärkste Zuwachs unter allen Sektoren. Grundlage dafür ist ein prognostiziertes Umsatzwachstum der Unternehmen von 11,8 Prozent – der höchste Wert im Index (Quelle: Factset, S&P 500, 2025). Besonders herausragend bleibt die Rolle der Halbleiter: Als essenzielles Glied in der technologischen Wertschöpfungskette tragen sie maßgeblich zur Performance des gesamten Tech-Sektors bei – und bleiben damit ein strategisch wichtiger Bereich für Investoren.

Wer die verschiedenen Subthemen innerhalb des Technologiesektors näher betrachtet, kommt an einem Trend nicht vorbei: der künstlichen Intelligenz – insbesondere der generativen KI. Sie steht derzeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und ist eingebettet in langfristige Entwicklungen wie Cybersicherheit, Cloud Computing, Software und digitale Infrastruktur, die die heutige Technologielandschaft prägen. Doch KI beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die Tech-Branche: Sie hält zunehmend Einzug in verschiedenste Sektoren.

Aus makroökonomischer Sicht war der Jahresbeginn von Verunsicherung geprägt – insbesondere durch Zollankündigungen der Trump-Regierung, die die Aktienmärkte und vor allem US-Titel unter Druck setzten. Hinzu kamen Inflationssorgen, politische Unsicherheiten in den USA sowie der wachsende Wettbewerb durch chinesische KI-Modelle. Diese Faktoren führten zu einer Marktrotation: Anleger verlagerten ihr Kapital von wachstumsstarken Technologieaktien hin zu unterbewerteten Substanzwerten (Value-Aktien). Für Investoren bot diese Umschichtung jedoch attraktive Einstiegschancen in Technologiewerte.

Quelle: Carmignac, 30.06.2025. Auflegungsdatum des Fonds: 21.06.2024. Referenzindex : MSCI AC World Information Techology 10/40 Capped NR Index. Wertentwicklung der A Acc EUR-Anteilsklasse. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklungen sind nach Abzug von Gebühren (ohne mögliche Ausgabeaufschläge der Vertriebsstelle) angegeben.

Bei Carmignac verstehen wir Technologie nicht nur als einen Sektor – sondern als treibende Kraft für den nächsten großen Umbruch in Wirtschaft und Gesellschaft. Wir wollen diesen Wandel aktiv mitgestalten. Deshalb haben wir im Jahr 2024 den Carmignac Portfolio Tech Solutions aufgelegt: einen global investierenden Aktienfonds, der gezielt auf technologiebezogene Unternehmen setzt.

Wir investieren entlang der gesamten technologischen Wertschöpfungskette – dabei suchen wir gezielt nach Unternehmen, die in ihrem Bereich eine führende Rolle einnehmen. Entscheidend sind für uns hohe Eintrittsbarrieren – unabhängig von Region oder Unternehmensgröße. Nur so lässt sich langfristige Wettbewerbsstärke aufbauen und halten.

„Angesichts des immer schnelleren technologischen Wandels wollen wir von den erheblichen Auswirkungen profitieren, die dieser auf die globalen Aktienmärkte hat.“ – Kristofer Barrett, Head of Global Equities, Fund Manager, Carmignac

Ein zentrales Kriterium ist zudem ein konsequentes Engagement in Forschung und Entwicklung: Nur wer kontinuierlich in Innovationen investiert, bleibt im Technologiemarkt relevant.

Darüber hinaus bevorzugen wir Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen für die Wirtschaft unverzichtbar sind. Das macht sie robuster gegenüber kurzfristigen Marktzyklen und konjunkturellen Schwankungen.

Nicht zuletzt spielt auch die Qualität des Managements eine zentrale Rolle. Ein kompetentes, langfristig orientiertes Führungsteam ist für uns ein verlässlicher Indikator für die nachhaltige Entwicklung eines Unternehmens.

Zwar richten wir unseren Fokus auf Unternehmen mit Alleinstellungsmerkmalen, doch investieren wir nicht um jeden Preis. Entscheidend ist eine fundierte Analyse, um wachstumsstarke und zugleich profitable Unternehmen zu einem angemessenen Bewertungsniveau zu identifizieren.

Technologietrends nutzen: Chancen in den USA und Asien gezielt erschließen

Technologie bleibt aus unserer Sicht ein attraktives Anlagethema – vor allem getrieben durch die rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz. Gleichzeitig haben die jüngsten Marktschwankungen neue Einstiegsmöglichkeiten eröffnet.

Mit unserem Fonds Carmignac Portfolio Tech Solutions setzen wir gezielt auf Technologiebereiche, die aus unserer Sicht echten Mehrwert für ganze Branchen schaffen. Dazu zählen Industrietechnologie und Infrastruktur, technologische Materialien, Cloud-Lösungen und Software, Klimatechnologie sowie Anwendungen rund um Gesundheit und Wohlbefinden.

Auch wenn die meisten Unternehmen, die unseren strengen Auswahlkriterien entsprechen, ihren Sitz in den USA haben, sind wir überzeugt: Die technologische Revolution – vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz – ist ohne Asien nicht denkbar. Besonders im Fokus steht für uns Taiwan, das eine Schlüsselrolle in der globalen Technologie- und Halbleiterindustrie spielt.

Langfristiger Anlageerfolg erfordert jedoch mehr als technologische Stärke – er braucht eine nachhaltige Vision. Deshalb orientieren wir uns an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs), um gezielt Unternehmen zu unterstützen, die einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten.

Carmignac Portfolio Tech Solutions ist ein Fonds für Anleger, die langfristig von den Chancen des Themas Technologie profitieren möchten, indem sie an den Innovationen des Sektors teilhaben und gleichzeitig auf eine nachhaltige Entwicklung achten.

Mehr zum Carmignac Portfolio Tech Solutions hier.

Disclaimer:

Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt.​ Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.​ Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)​. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.​ Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.​ Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt, KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ​Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.com/de-de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5.