Carmignac verstärkt Fondsmanagement-Team

Carlos Galvis wird zukünftig als Fondsmanager für den Fonds Carmignac Cash Plus verantwortlich sein. Darüber hinaus unterstützt er Rose Ouahba, Fondsmanagerin des Carmignac Sécurité und des Carmignac Court Terme sowie Co-Managerin des Carmignac Patrimoine und Charles Zerah, der den Carmignac Global Bond verantwortet, im Rententeam.Vor seinem Wechsel zu Carmignac zeichnete Galvis für die Absolute Return Fonds bei Amundi (ehemals Crédit Agricole Asset Management, CAAM) in London verantwortlich. Davor war er unter anderem als Makrostratege, Fondsmanager für internationale Anleihen und Senior Portfolio-Manager bei CAAM tätig.Antoine Colonna übernimmt bei Carmignac Gestion die Funktion eines Finanzanalysten mit dem Schwerpunkt Gebrauchsgüter.Colonna befasst sich seit 1992 mit dem Sektor Kosmetik- und Luxusgüter. Vor seinem Wechsel zu Carmignac war er Geschäftsführer und Leiter Aktien-Research in den Bereichen Luxus- und Gebrauchsgüter bei der Bank of America Merrill Lynch.