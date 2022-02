ESG-Entwicklung Carmignac verwaltet 90 Prozent des Fondsvermögens nachhaltig

Die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (engl. Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) trat am 10. März 2021 in Kraft. Wie der Name bereits sagt, zielt die Verordnung primär auf Offenlegung ab. Sie verlangt von Anlageverwaltungsgesellschaften wie Carmignac eine Einstufung der Fonds in drei Kategorien:

1. Fonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung verfolgen spezifische und messbare nachhaltige Anlageziele, indem sie zum Beispiel mithilfe von Investitionen in die Energiewende auf einen positiven Umwelteinfluss abzielen.

Unsere Artikel-9-Fondsmanager müssen daher 50 Prozent des Vermögens in Unternehmen investieren, die sich in positiver Weise auf eins von neun der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) auswirken.

2. Unter Artikel 8 werden Fonds eingestuft, die ökologische oder soziale Kriterien einbeziehen. Dazu gehören beispielsweise Fonds, die nicht in bestimmte umstrittene Sektoren investieren oder nachhaltig ausgerichtete Unternehmen bevorzugen. 73 Prozent des von Carmignac verwalteten Vermögens entfallen auf Fonds dieser Kategorie.

3. Unter Artikel 6 werden alle Fonds zusammengefasst, die den oben genannten Kriterien nicht entsprechen. Diese Fonds verfolgen nicht direkt ein nachhaltiges Anlageziel, berücksichtigen in ihrem Anlageprozess jedoch Risiken mit Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Derzeit werden nur 34 Prozent des Vermögens in Europa zugelassener Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 angelegt. Bei Carmignac lag dieser Anteil am 1. Januar 2022 bereits bei knapp 90 Prozent. 17 Prozent davon entsprachen nach Angaben des Analysehaus Morningstar den Anforderungen gemäß Artikel 9.

Neun nachhaltige Entwicklungsziele für Artikel-9-Fonds

Wir als aktive Vermögensverwalter sind der Überzeugung, dass sich Wirksamkeit nur am Ergebnis messen lässt. Vor diesem Hintergrund haben wir einen eigenen Ergebnisrahmen formuliert. Er gilt für unsere Aktienfonds Carmignac Investissement, Carmignac Investissement Latitude, Carmignac Portfolio Investissement, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Emergents, Carmignac Portfolio Emergents und Carmignac Portfolio Grandchildren.

In der Praxis haben die oben genannten Fonds ein nachhaltiges Anlageziel. Dementsprechend investieren sie über 50 Prozent ihres Nettovermögens in Unternehmen, deren Umsatz zu mehr als 50 Prozent aus Waren und Dienstleistungen stammt, die sich an einem der folgenden nachhaltigen Entwicklungsziele (engl. Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen orientieren:

Keine Armut Kein Hunger Gesundheit und Wohlergehen Hochwertige Bildung Sauberes Wasser Bezahlbare und saubere Energie Industrie, Innovation und Infrastruktur Nachhaltige Städte und Gemeinden Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion

Wuxi Biologics und Uber Technologies als Nachhaltigkeitsvorreiter

Das chinesische Unternehmen Wuxi Biologics ist in positiver Weise auf das Nachhaltigkeitsziel Gesundheit und Wohlergehen ausgerichtet und seit Ende vergangenen Jahres in den Fonds Carmignac Emergents und Carmignac Portfolio Emergents vertreten.

Das Unternehmen bietet Lösungen für die Life-Science-Forschung an und will zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit avancieren, indem es diese in die Geschäftsentwicklung und die Unternehmenskultur integriert. Die Mission von Wuxi Biologics besteht hauptsächlich darin, den Zugang zu biologischen Arzneimitteln durch seine kostengünstige Plattform zu verbessern und so den Traum zu verwirklichen, dass jedes Medikament hergestellt und jede Krankheit behandelt werden kann.

Das zweite Beispielunternehmen ist Uber Technologies, das sich für das Ziel nachhaltiger Städte und Gemeinden engagiert und in den Investissement-Fonds vertreten ist. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Bereitstellung von bezahlbaren und effizienten Fahrdiensten. Mit seinem unorthodoxen Modell hat Uber Fahrdienste einem größeren Kundenkreis zugänglich gemacht und ein effizientes Netzwerk geschaffen, das einen pünktlichen und nachhaltigen Service bietet. In vielen Städten hat Uber dazu beigetragen, dass sich weniger alkoholisierte Fahrer hinters Steuer setzen und dadurch die öffentliche Sicherheit verbessert.

Nachhaltigkeit schafft Mehrwert

Als aktive Manager sind wir fest davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit mittlerweile mehr als nur ein Anlagethema ist und sich zunehmend zu einem Kernthema für die Welt von morgen entwickelt. Daher setzen sich die Teams im gesamten Unternehmen für unser Ziel ein, 90 Prozent unseres Fondsvermögens gemäß Artikel 8 und 9 der EU-Offenlegungsverordnung zu verwalten, wobei 17 Prozent der Assets under Management auf Artikel 9 entfallen.

Wir sind überzeugt, dass verantwortliches Investieren und aktives Aktionärstum Mehrwert schaffen und uns helfen, das Vermögen unserer Kunden effizient und langfristig zu verwalten.