Unternehmensgeschichte in Bildern Carmignac – Finanzkrisen meistern und nachhaltiges Engagement stärken

Édouard Carmignac | Foto: Antoine Doyen

1989 gründete Édouard Carmignac (Foto) gemeinsam mit Eric Helderlé die unabhängige Anlageverwaltungsgesellschaft Carmignac in Paris. Carmignac hatte zuvor bereits Erfahrung im Finanzsektor in New York gesammelt. Die Gesellschaft setzt auf Unternehmergeist, aktives Management und Erfahrung. Sie zählt heute zu den führenden europäischen Fondsanbietern. Das Besondere: Das gesamte Unternehmen ist im Besitz der Familie Carmignac und der Mitarbeiter.