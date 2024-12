Raphaël Gallardo, Carmignac

Die geopolitischen Spannungen nehmen zu, die Staatsschulden explodieren und populistische Kräfte gewinnen weltweit an Einfluss: Die Investmentexperten von Carmignac sehen die Weltwirtschaft vor einem turbulenten Jahr 2025. Besonders der anstehende Machtwechsel in den USA könnte zu massiven Verwerfungen an den Finanzmärkten führen. Gleichzeitig steht Europa vor existenziellen Herausforderungen.

„Wir erleben gerade das Ende einer Ära“, sagt Raphaël Gallardo, Chief Economist, auf einer Investorenkonferenz. „Die vergangenen drei Jahrzehnte waren geprägt von Globalisierung, freien Märkten und niedriger Inflation. Dieses Modell kommt nun an sein Ende.“ An seine Stelle trete eine neue Phase der wirtschaftspolitischen Unsicherheit, in der populistische Versprechen auf die harte Realität der Finanzmärkte treffen werden.

Trump vor schwieriger Mission

Besonders kritisch sieht der Experte die Situation in den USA. Dort stehe Donald Trump vor einem kaum lösbaren Dilemma: Einerseits hat er seinen Wählern massive Steuersenkungen, eine Reindustrialisierung der USA und die Rückgewinnung von Kaufkraft versprochen. Andererseits erbt er eine völlig andere wirtschaftliche Ausgangslage als bei seinem ersten Amtsantritt 2016.

So habe die Inflation in den drei Jahren vor 2016 durchschnittlich bei einem Prozent gelegen – in den vergangenen vier Jahren waren es über 6 Prozent. Auch das Haushaltsdefizit habe sich verdoppelt.

Gleichzeitig seien die Bewertungen an den Märkten deutlich höher. „Trump hat also praktisch keinen Spielraum für seine geplante Politik“, so das ernüchternde Fazit.

Zölle treffen die Falschen

Die bisher angekündigten Maßnahmen der Trump-Administration würden die Probleme eher verschärfen. So plane Trump universelle Importzölle von mindestens 10 Prozent. „Das ist aber eine Steuer, die letztlich vor allem einkommensschwache Haushalte trifft – also genau jene Wähler, die Trump eigentlich unterstützen will“, heißt es vonseiten der Experten. „Die unteren Einkommensschichten zahlen mehr, während die Reichen entlastet werden.“

Auch das Versprechen einer Reindustrialisierung dürfte schwer umzusetzen sein. Schon in Trumps erster Amtszeit seien die Investitionen in neue Fabriken trotz massiver Steuersenkungen und Anreize „absolut marginal“ geblieben. Der Investitionsboom unter Biden sei vor allem auf Halbleiter-Fabriken zurückzuführen – und dieser Effekt laufe bereits aus.

Gefährliche Fiskaldynamik

Besonders besorgniserregend: Die USA steuern nach Ansicht von Carmignac auf eine gefährliche Fiskaldynamik zu. „Bereits 2030 werden die Staatseinnahmen komplett von Sozialversicherung, Medicare und anderen Pflichtausgaben plus Zinszahlungen aufgefressen", konstatiert Gallardo.

Zwar habe es in der Geschichte der USA schon höhere Staatsschuldenquoten gegeben, etwa während des Zweiten Weltkriegs. Der entscheidende Unterschied sei aber, dass damals die Realzinsen durch staatlich verordnete Finanzrepression negativ waren. Heute liegen die Realzinsen hingegen bei 2 Prozent.

Existenzielle Krise in Europa

Auch Europa steht nach Ansicht der Carmignac-Experten vor massiven Herausforderungen. Besonders die Situation in Frankreich bereitet ihnen Sorgen. „Frankreich war 30 Jahre lang ein Trittbrettfahrer der Währungsunion und hat nie die fiskalischen Regeln eingehalten“, kritisieren sie.

Besonders problematisch: Anders als die USA, die sich in ihrer eigenen Währung verschulden können, hat Frankreich Schulden in einer „Fremdwährung“ – dem Euro. Das bedeutet, dass jede Anpassung über reale Variablen erfolgen muss, da Frankreich weder die Zinsen noch die Inflation kontrolliert und auch nicht abwerten kann.

Die Situation in Frankreich könnte nach Einschätzung von Carmignac zu einer existenziellen Bedrohung für die Eurozone werden. Wie prekär die Lage ist, zeigt sich auch an den Finanzmärkten. Der Spread französischer Staatsanleihen zu deutschen Bundesanleihen hat sich deutlich ausgeweitet.

China geht eigenen Weg

Anders stelle sich die Situation in China dar. Zwar gebe es auch dort Solvenzprobleme, insbesondere im Immobiliensektor und bei lokalen Regierungen. „Aber China ist ein Sonderfall“, erklärt der Carmignac-Stratege. Im Gegensatz zu den USA und Frankreich weise das Land trotz eines hohen Haushaltsdefizits einen Leistungsbilanzüberschuss auf und verfüge über ein geschlossenes Kapitalkonto.

„China hätte also durchaus Spielraum für Stimuli, nutzt diesen aber bislang nur unzureichend.“ Dies habe zum einen ideologische Gründe – Konsumstimuli seien verpönt. Zum anderen aber auch geopolitische: Priorität hat für Xi der Aufbau einer sanktionssicheren, exportorientierten Wirtschaft im Technologiebereich.

Anlagestrategien für das unsichere Umfeld

Kevin Thozet, Carmignac

Trotz aller Risiken sehen die Carmignac-Experten auch Chancen für Anleger. Sie setzen weiterhin stark auf US-Aktien, die vom anhaltenden „US-Exzeptionalismus“ profitieren dürften.

In Europa favorisieren sie Sektoren und Unternehmen, die weniger vom europäischen Wirtschaftswachstum abhängig sind. Ein Beispiel ist die Luftfahrtindustrie: „Unternehmen wie Safran profitieren von strukturellen Wachstumstreibern wie der steigenden Wartungsintensität alternder Flugzeugflotten“, sagt Kevin Thozet, Mitglied des Investment Committee von Carmignac.

Bewertungsdifferenzen bieten Chancen

Interessante Opportunitäten sieht Carmignac auch in den Bewertungsunterschieden zwischen Europa und den USA. „Bei vergleichbaren Wachstumsraten und Margen werden europäische Industriewerte oft mit einem Abschlag von 20 Prozent gehandelt“, rechnet Thozet vor. Als Beispiel nennt er Schneider Electric, dass trotz ähnlicher Kennzahlen deutlich günstiger bewertet sei als US-Konkurrent Eaton.

Im Rest der Welt gibt es laut Thozet eine Auswahl an bislang unbeachteten Vermögenswerten, die nun als „Trump-Freunde“ ebenfalls für ein Engagement in Frage kommen. „Wir sehen Chancen in Ländern, die sich in einer besonderen Situation befinden und bereits mit Bond Vigilantes zu kämpfen hatten und in denen bedeutende Reformen und politische Wenden inzwischen Wirkung zeigen. Dazu zählen Länder wie Argentinien, wo sich die Inflation vom dreistelligen in den zweistelligen Bereich bewegt, die Türkei, wo die realen Renditen allmählich wieder in positives Terrain vordringen, oder Ecuador, wo die Kombination aus Reformen und Unterstützung durch internationale Institutionen Früchte trägt. Aber auch besser abgedeckte Länder wie Japan, wo die Stärkung der Währung und die Straffung der Geldpolitik sowohl vom designierten US-Präsidenten als auch von der globalen Anlegergemeinschaft positiv aufgenommen werden dürften, und Indien, das sich eines positiven langfristigen Wachstums erfreut und zuletzt rückläufige Aktienbewertungen verzeichnet hat.“

2025 wird ein Schlüsseljahr

Das kommende Jahr dürfte nach Einschätzung von Carmignac richtungsweisend werden. Der Konflikt zwischen populistischen Versprechen und Marktrestriktionen könnte zu erheblichen Verwerfungen führen. Besonders die USA unter Trump könnten versucht sein, radikale Lösungen zu suchen – mit potenziell weitreichenden Folgen für die globale Wirtschaftsordnung.

Gleichzeitig steht Europa vor der Herausforderung, seine fiskalischen Probleme in den Griff zu bekommen. Gelingt dies nicht, könnte besonders die Situation in Frankreich sich zu einer existenziellen Krise der Eurozone ausweiten.

Anleger sollten sich auf ein volatiles Jahr einstellen, in dem aktives Risikomanagement wichtiger denn je sein wird. Chancen bieten vor allem Qualitätsunternehmen mit strukturellen Wachstumstreibern sowie ausgewählte Schwellenländer in der Trendwende.

