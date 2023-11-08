Neuzugang Union Investment: Carola Schroeder leitet zukünftig das Portfoliomanagement

Carola Schroeder ist ab 1. Februar 2024 für das Fondsmanagementteam mit seinen 311 Mitarbeitenden verantwortlich. Sie folgt damit auf Andreas Köster, der Union Investment bereits zum 31. Dezember 2022 verlassen hatte.

Nachfolgerin gefunden: Carola Schroeder übernimmt ab dem 1. Februar 2024 die Leitung des Segments Portfoliomanagement von Union Investment. Ihr Vorgänger Andreas Köster hatte Union Investment bereits zum 31. Dezember 2022 verlassen.

Die 50-jährige Schroeder war zuletzt seit 2018 als Vorstandsmitglied der Barmenia Versicherungen in Wuppertal unter anderem für die Ressorts Kapitalanlagen, Leistung Kranken, Schaden sowie Personal verantwortlich. Zuvor war sie von 2014 bis 2018 als Bereichsleiterin des Kapitalanlagenmanagements bei der VPV Lebensversicherungs-AG in Stuttgart tätig.

Schroeder hat Mathematik und Versicherungswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert. Sie begann dort 1997 ihre berufliche Karriere als Aktuarin und Projektleiterin bei der GE Frankona Re.