Neue Positionen Caroline Portel und Boutaina Deixonne steigen bei Axa IM auf

Caroline Portel und Boutaina Deixonne übernehmen bei Axa Investment Managers neue Positionen. Ab dem 1. Juli ist Caroline Portel für das operative Geschäft der Fondsgesellschaft zuständig. Sie folgt auf Laurent Caillot, der das Unternehmen verlässt. In ihrer neuen Funktion übernimmt Portel die Verantwortung für die Bereiche Technologie, Betrieb, Datenmanagement, Projektmanagement, Sicherheit, Beschaffung, Einrichtungen und Innovation und steigt damit auch in den Vorstand auf, wie das Unternehmen mitteilt.

Portel, die ihre Aufgaben von Paris aus wahrnehmen wird, ist seit 1999 in verschiedenen Führungspositionen für das Unternehmen tätig. Von 2014 bis 2018 war sie Finanzchefin bei Axa Global Life, anschließend bis 2019 Finanzchefin des zur Axa-Gruppe gehörenden Investmenthauses Architas sowie Chefin von Architas France. Seit 2022 hat Caroline Portel die Position der Programmdirektorin bei Axa IM inne.

Ebenfalls befördert wird Portfoliomanagerin Boutaina Deixonne, die künftig die Bereichsleitung von Euro-Investment-Grade- und -Hochzinsanleihen übernehmen wird. Deixonne arbeitet von Paris aus und berichtet an Anleihe-Chef Marion le Morhedec. Boutaina Deixonne ist den Angaben zufolge seit 14 Jahren als Portfoliomanagerin tätig. Sie kam im Jahr 2003 als Analystin für Telekommunikation, Medien und Konsumgüter zu Axa IM und wechselte im Jahr 2009 ins Portfoliomanagement.