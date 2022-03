Mit neuem Ressort Talanx erweitert den Vorstand

Caroline Schlienkamp rückt zum 1. Mai 2022 in den Vorstand der Talanx auf. Dabei verantwortet sie in einem neu geschaffenen Ressort die Bereiche Compliance, Recht, Datenschutz, Einkauf und Innere Dienste. Ab dem 1. Juli 2022 soll sie zusätzlich als Arbeitsdirektorin der Gruppe für die operative Personalfunktion verantwortlich sein. Zudem übernimmt sie dann von Jens Warkentin den Posten der HDI-Vorstandssprecherin.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frau Schlienkamp in unserem Vorstandsgremium“, sagt Torsten Leue, Vorstandsvorsitzender der Talanx. „Sie ist äußerst kompetent sowie überzeugend und wird die Arbeit im Vorstand mit ihren sehr guten Ideen und Impulsen bereichern und damit die Entwicklung der Talanx Gruppe in den kommenden Jahren wesentlich mitgestalten. Die erfolgreich eingeleitete Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur liegt bei Frau Schlienkamp als künftiger Arbeitsdirektorin in besten Händen. Sie wird diese konsequent fortsetzen.“