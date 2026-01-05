Oberbanscheidt & Cie. hat zum 1. Januar 2026 Carsten Kammans als Vermögensverwalter eingestellt. Er kommt von der Deutschen Bank, wo er zuletzt vermögende Privatkunden betreute. Bei Oberbanscheidt & Cie. soll er nun das zwölfköpfige Team ergänzen.

Geschäftsführer Andre Koppers betont, dass die Expertise und das Engagement des neuen Kollegen wichtige Schritte seien, um die Position als unabhängiger Vermögensverwalter in der Region weiter zu festigen.

Erst im Oktober 2025 hatte der Klever Vermögensverwalter mit Heiko Demmler bereits einen weiteren neuen Mitarbeiter an Bord geholt. Oberbanscheidt & Cie. ist neben dem Hauptsitz in Kleve auch in Krefeld und Düsseldorf vertreten.