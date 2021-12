Carsten Keune ist neuer Risikomanager von Catlin Europe

Zu seinen Aufgaben zählt neben dem Underwriting die strategische Geschäftsentwicklung in Kontinentaleuropa. Er arbeitet von Köln aus.Vor seinem Eintritt bei Catlin war Keune zwischen 2003 und 2012 in leitenden Underwriting-Funktionen für XL Insurance in London, Paris und Singapur tätig. Seine Versicherungskarriere startete Keune bei Gerling in Köln, später war er bei der Allianz in München tätig.Catlin Europe ist seit 2003 in Köln ansässig und hat mittlerweile zwölf Büros in neun Ländern. Die Gesellschaft zeichnet sowohl Spezialsparten wie Aquakultur und Terrorismus als auch generellere Risiken in Bereichen wie Transport oder Haftpflicht.