Seit zehn Jahren ist die US-Fondsgesellschaft T. Rowe Price mit einem Büro in Deutschland vertreten. Wie das Fondsgeschäft anlief, welche Trends den deutschen Fondsvertrieb prägen und welche Pläne das mit Growth-Anlagen bekannt gewordene Haus in Deutschland hegt (Spoiler: Es sind ETFs in der Pipeline), erläutert Vertriebsspezialist Carsten Kutschera im Interview mit DAS INVESTMENT.

DAS INVESTMENT: Herr Kutschera, T. Rowe Price feiert zehn Jahre Präsenz in Deutschland. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Carsten Kutschera: Es hat sich mindestens so gut entwickelt, wie ich es mir erhofft hätte. Ich bin 2014 dazugestoßen, 2015 haben wir das Büro in Frankfurt eröffnet – anfangs eine One-Man-Show. Wir haben von Anfang an auf Präsenz und Glaubwürdigkeit gesetzt, mit genug Ressourcen, einschließlich jener in London und Luxemburg. Das Ziel war, so deutschsprachig wie möglich zu sein und die lokalen Bedürfnisse zu verstehen.

Was hat Ihnen beim Start in Deutschland zum Durchbruch verholfen?

Kutschera: Das Lustige: Viele Anleger assoziieren uns klassischerweise vor allem mit US-Aktien, aber das erste große Ticket hatten wir tatsächlich in europäischen Aktien. Als neuer amerikanischer Anbieter mit einem gebürtigen Kanadier als Portfoliomanager – damit konnten wir das Vertrauen eines großen deutschen Anlegers gewinnen.

Was meinen Sie: Wieso wird T. Rowe Price vor allem mit dem US-Markt in Verbindung gebracht?

Kutschera: Unser Gründer Thomas Rowe Price aus den USA gilt auch als Gründer des Growth-Investierens, daher kommt wohl die Assoziation mit US-Aktien und hier vor allem dem Growth-Markt. Wir verfügen aber über eine sehr breite Produktpalette, sodass Kunden zum Beispiel auch bei Renten, Schwellenländern, Hochzinsanleihen oder Nebenwerten an uns denken.

Auf welche Vertriebskanäle legen Sie Ihren Fokus?

Kutschera: Anfänglich lag unser Schwerpunkt auf dem Wholesale-Geschäft, dann haben wir ihn auf die institutionelle Seite erweitert. Und in den letzten zwölf bis 18 Monaten zog auch das „Advisory“-Geschäft deutlich an, also das Geschäft mit großen Finanzvertrieben beziehungsweise mit Banken, die an Endkunden vertreiben.

Das ist vermutlich besonders betreuungsintensiv?

Kutschera: Absolut – je kleiner der Kunde, desto mehr Personen brauchen Sie im Vertrieb. Wir wären nicht zu diesen Erfolgen gekommen, hätten wir nicht mittlerweile 14 Mitarbeiter in Frankfurt, darunter ein lokales Marketing-Team und mehrere Relationship Manager.

Die unterschiedlichen Vertriebskanäle helfen uns, das Geschäft zu glätten. 2022 zum Beispiel war kein schönes Aktienjahr – da haben wir auf der Fondskäuferseite Federn gelassen, während gleichzeitig das Insti-Geschäft uns stützte. Mit Blick nach vorne soll auch das Advisory-Geschäft helfen, weniger zyklusabhängig zu sein. Man kann sagen: Die Assets dort sind beständiger als bei den taktischer agierenden Asset-Allokatoren.

Insgesamt lief das Geschäft über die gesamten zehn Jahre sehr gut, wir hatten nur ein oder zwei Jahre mit Nettoabflüssen.

Was war - neben dem nötigen Personal - besonders wichtig für den erfolgreichen Geschäftsaufbau in Deutschland?

Kutschera: Ich würde sagen, zwei Dinge: Zum einen die Stabilität im Team, das sorgt für Kontinuität in den Kundenbeziehungen. Und zum anderen unser Anspruch im Vertrieb: Der sollte ein gewisses Maß an Kompetenz mitbringen, wenn er mit Kunden ins Gespräch geht. Daher arbeitet er eng mit Investmentspezialisten zusammen, die als Bindeglied zwischen Portfoliomanagement und dem Vertrieb fungieren.

Sie haben zwischen Portfoliomanagement und Vertrieb als Bindeglied noch einen Portfoliospezialisten zwischengeschaltet? Das klingt ungewöhnlich.

Kutschera: Wenn der Kunde wirklich tief in eine Strategie eintauchen will, gibt es bei uns zur Entlastung des Portfoliomanagements die Funktion des Portfoliospezialisten. Das sind hochqualifizierte und -spezialisierte Kollegen, die in der Regel ein bestimmtes Marktsegment oder eine Produktkategorie verantworten. Ihr Wissen kann bis auf Einzeltitelebene reichen. Ohne den Portfoliospezialisten bestünde die Gefahr, dass die Portfoliomanager ihre eigentliche Aufgabe vernachlässigen.

Auf Ihrer Jubiläumsveranstaltung im September in Frankfurt waren allerdings auch viele Portfoliomanager persönlich vertreten.

Kutschera: Ja, das ist einer der wenigen Tage im Jahr, an dem so viele Portfoliomanager auf einmal Investoren zur Verfügung stehen. Sie sind dort nicht nur auf der Bühne, sondern stehen auch für Einzelgespräche zur Verfügung. Die Idee dahinter ist, weiteres Vertrauen aufzubauen und unsere Marke zu festigen.

Anlagekunden achten immer mehr auf den Preis. Inwiefern kommt dieser Trend auch bei Ihnen an?

Kutschera: Die Gebührenstruktur eines Investments ist heute wichtiger als vor einigen Jahren. Kunden sind da sensibler geworden. Als Anbieter sind wir heute in der Tendenz eher Preisnehmer.

Welche Produkte sind bei Ihren Kunden besonders beliebt – und unterscheidet sich das zwischen den verschiedenen Vertriebskanälen?

Kutschera: In der Tat. Auf der Wholesale-Seite sind es primär regionale Strategien – Europa, Japan, USA. Im Advisory-Bereich geht es häufig um globale Lösungen. Auf der Insti-Seite haben wir zum Beispiel Pensionskassen und Versicherungen als Kunden – da ist das Buch oft Fixed-Income-lastiger.

In Deutschland wird immer wieder diskutiert, ob der Finanzberater überhaupt noch Zukunft hat, denn immer mehr Anleger sind als Selbstentscheider unterwegs. Sie wollen den Absatzkanal über Finanzintermediäre aber stärken. Wie passt das zusammen?

Kutschera: Es ist eine von drei Säulen und Stand heute die kleinste. Allerdings eine, von der wir uns Wachstum versprechen. Das Selbstentscheider-Segment ist spannend, und wir schauen uns das ebenfalls an. Aber Wealth Management, Private Banking und Retail sind volumenmäßig noch viel größer. Ab einer gewissen Vermögensgröße wollen Kunden ohnehin den Rat von Dritten – das höre ich auch aus Gesprächen heraus.

Heißt das, Sie schauen sich aber auch das Selbstentscheider-Geschäft an?

Kutschera: Durchaus. Es gibt Gedankenspiele, wie wir als T. Rowe Price dort eine Rolle spielen können. Realistischerweise wird das jedoch kurzfristig noch nicht der Fall sein – die Musik spielt dort im Passivbereich.

In den USA hat T. Rowe Price aber bereits auch ETFs im Angebot.

Kutschera: Wir haben dort tatsächlich schon über 20 Milliarden Euro an Volumen und eine zweistellige Zahl an Produkten mit starkem Wachstum im Bereich der aktiven ETFs. Allerdings ist der US-Markt nicht eins zu eins vergleichbar mit Europa. In den USA bringen aktive ETFs steuerliche Vorteile mit sich, das ETF-Geschäft hat eine ganz andere Größenordnung. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir schon nächstes Jahr mit aktiven ETFs auch in Europa einen Pflock einschlagen.

Haben Sie dafür schon einen festen Zeitrahmen?

Kutschera: Wir prüfen die Möglichkeit, Mitte 2026 aktiv verwaltete ETFs in Europa auf den Markt zu bringen.

Was sind Ihre weiteren Pläne konkret in Deutschland?

Kutschera: Wir wollen das positive Momentum halten und auf dem aufbauen, was wir geschaffen haben. Das heißt aktuell, dass wir über Neugeschäft und Cross-Selling bei Bestandskunden weiter wachsen möchten. Oder wir lernen über bestehende Kunden noch weitere Ansprechpartner kennen. Außerdem möchten wir, wie schon angedeutet, das Beratergeschäft weiter ausbauen – dort sehen wir ein hohes Momentum.

Um im Wettbewerb zu bestehen, müssen Fondsgesellschaften sich heute sehr effizient aufstellen. Wie gehen Sie mit dem Margendruck um?

Kutschera: Wir schauen uns kontinuierlich die Peer Groups an und passen gegebenenfalls unsere Gebührenmodelle an. Der Margendruck betrifft die ganze Branche. Am Ende sollte ein Investor aber auch bereit sein, für höheres Alpha-Potenzial höhere Gebühren in Kauf zu nehmen. Und natürlich müssen wir als Anbieter dann auch liefern. Lange Gesichter auf Kundenseite haben in der Vergangenheit überhaupt erst dazu geführt, dass der Trend zum passiven Investieren so stark geworden ist.

Über den Interviewten:

Carsten Kutschera leitet den Vertrieb in Mitteleuropa bei T. Rowe Price und kümmert sich hier vor allem um das Geschäft mit institutionellen Kunden und Finanzintermediären. Darüber hinaus ist er Mitglied im EMEA Executive Committee und Vize-Präsident der T. Rowe Price Group. In der Vergangenheit war Kutschera auch bereits für Morgan Stanley und Capital International tätig.