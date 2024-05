Redaktion 30.05.2024 in Versicherungen

ANZEIGE

Teilen

VERSICHERUNG UNPLUGGED – EIN MJNT-PODCAST Carsten Möller trifft Lars Fuchs, rhion.digital

In der fünften Folge von "Versicherung unplugged" trifft Host Carsten Möller auf Lars Fuchs, Bereichsleiter Vertrieb beim Versicherer rhion.digital. Was sind die aktuellen Herausforderungen in der Branche? Und wie reagiert rhion.digital darauf?