Carsten Möller trifft Oliver Wagner, DEVK Versicherungen
Im Gespräch erzählt der dreifache Vater, warum er die Versicherungsbranche liebt, was ihn an der DEVK fasziniert – und weshalb „Stillstand für ihn der Tod“ ist. Er spricht über seine Karriere vom Auszubildenden bei der Allianz zum Führungskopf bei der DEVK, über den Wandel der Branche und warum er überzeugt ist, dass Versicherer nur dann erfolgreich sind, wenn sie den Menschen wirklich verstehen.
In dieser Episode geht es unter anderem um:
- Wagners Werdegang: Vom Versicherungskaufmann zum Führungsteam der DEVK
- Warum Beratung für ihn kein Verkaufen ist – und wie er Vertrauen langfristig aufbaut
- Die DNA der DEVK: Von Eisenbahnern gegründet, heute moderner Versicherungsverein mit 140-jähriger Geschichte
- Digitalisierung als Chance: Warum die DEVK bis 2027 alle Systeme in die Cloud bringt
- Arbeitgeberkultur mit Herz: Flache Hierarchien, Loyalität und Partys mit 1.500 Mitarbeitenden
- Familie, Werte und Motivation: Warum seine Kinder sein wichtigster Kompass sind
- Zum Schluss wird’s persönlich: Bier oder Wein, Meer oder Berge – und warum Flipflops für ihn Lebensgefühl bedeuten
