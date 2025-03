Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Autorisieren Sie sich über LinkedIn in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Von der Nordsee an die Hamburger Binnenalster, vom Bauernhof an die Spitze eines renommierten Bankhauses: Carsten Mumms Karriere war alles andere als vorgezeichnet. Als DAS INVESTMENT ihn zum Interview treffen, wartet der Chefvolkswirt von Donner & Reuschel bereits am Eingang.

Carsten Mumm: Wenn ich das in einem Wort zusammenfassen soll: Zufall! Es war nicht so, dass ich vollkommen sicher war, dass eine Bankkarriere das Richtige für mich ist. Meine Eltern haben mir nicht unbedingt nahegelegt, den Hof zu übernehmen, sondern eher offeriert, mich umzuschauen und andere Dinge auszuprobieren. Da habe ich gedacht, eine Banklehre ist eine gute Grundlage, egal was danach kommt. Dass es Hamburg wurde, hatte pragmatische Gründe: Bei der Deutschen Bank konnte ich die Ausbildung in zwei statt drei Jahren absolvieren.

DAS INVESTMENT: Herr Mumm, Sie starteten Ihre Karriere 1995 bei der Deutschen Bank. Was hat den damals 20-jährigen Carsten bewogen, vom elterlichen Bauernhof in Büsum in die Finanzbranche zu gehen?

Früher machten ihn Schulreferate nervös, heute hat er einen eigenen Podcast und fast 5.000 LinkedIn-Follower. Wie wurde er mit 42 Jahren zum Chefvolkswirt von Donner & Reuschel? Welche Eigenschaften brauchen junge Talente heute? Und was hat das alles mit einem Callcenter-Job während der Dotcom-Blase zu tun? Darüber spricht Mumm mit sichtlicher Freude.

Von der Nordsee an die Hamburger Binnenalster, vom Bauernhof an die Spitze eines renommierten Bankhauses: Carsten Mumms Karriere war alles andere als vorgezeichnet. Als DAS INVESTMENT ihn zum Interview treffen, wartet der Chefvolkswirt von Donner & Reuschel bereits am Eingang.

1998 habe ich dann bei einem Call-Center der Haspa angefangen. Das war genau die Phase, als sich die Internet-Blase aufzublasen begann, und wir wickelten einen Großteil der Wertpapierorders ab. In den vier Jahren dort erlebte ich zwei Jahre Blase nach oben und zwei Jahre wieder runter. Das war unglaublich lehrreich und prägend: Ich habe gesehen, wie man an der Börse mit quasi nichts anfangen, bedeutendes Vermögen erwirtschaften und dann wieder bei nichts landen kann.

Mumm: Nach der Banklehre wollte ich Volkswirtschaftslehre studieren, weil mich fremde Länder und wirtschaftliche Zusammenhänge schon immer interessiert haben. Während des Studiums habe ich zunächst ein Jahr branchenfremd bei einem Reiseanbieter gearbeitet. Dabei habe ich festgestellt, dass Menschen, wenn sie ihren Urlaub buchen, ganz anders auftreten als bei Geldgeschäften. Diese unterschiedlichen Erfahrungen zu sammeln, halte ich für sehr wertvoll, gerade am Anfang der Karriere.

Wohnzimmer-Atmosphäre mit Blick auf den Jungfernstieg: Carsten Mumm (r.) im Gespräch mit Joscha Thieringer © DAS INVESTMENT

Sie sind dann 2003 zu Donner & Reuschel gewechselt. Was hat Sie für diese Position qualifiziert?

Mumm: Ende 2002, als ich mein Examen geschrieben und die Diplomarbeit fertiggestellt hatte, begann ich zu suchen.

Da waren Sie 27 Jahre alt.

Mumm: Ja, genau. Ich wollte gerne ins Asset Management, mich mit Börse und Kapitalmärkten beschäftigen und aus persönlichen Gründen in Hamburg bleiben. Da fand ich im Hamburger Abendblatt – damals noch in der Printausgabe – eine Stellenanzeige von Conrad Hinrich Donner (das Bankhaus erwarb 2009 die Münchner Privatbank Reuschel und wurde 2010 zu Donner & Reuschel, Anm.d.Red.), die einen Portfoliomanager suchten. Die volkswirtschaftliche Grundlage aus dem Studium und meine Erfahrung im Wertpapiergeschäft waren die entscheidenden Qualifikationen.

Interessanterweise wurde die Vermögensverwaltung gerade als Team neu gebildet. Mit mir zusammen fing noch ein Kommilitone an, dazu kam jemand aus der Wertpapierberatung der Bank. Wir waren zu dritt plus unserem Chef, der strategisch die Vorgaben machte. Wir haben quasi von der Pike auf eine Struktur und Prozesse aufgesetzt – fast wie ein Startup innerhalb der Bank.

2006 qualifizierten Sie sich zum Chartered Financial Analyst. Wie wichtig war diese Weiterbildung?

Mumm: Den CFA habe ich zusammen mit Daniel Hupfer gemacht, mit dem ich bei Donner & Reuschel angefangen hatte. Er ist heute Leiter Portfoliomanagement bei Warburg, quasi nebenan. Er hatte den CFA vorgeschlagen, ich kannte das ehrlich gesagt nicht wirklich und musste mich erst informieren. Rückblickend bin ich sehr froh darüber. Für mich war der Anreiz, mich von der Masse der BWLer und VWLer, die von den Unis kommen, abzuheben.

Ich kann jedem nur empfehlen, so eine Qualifikation direkt nach der Uni zu machen – aus zwei Gründen: Erstens ist man noch im Lernrhythmus, man kann verlernen zu lernen. Zweitens vermittelt der CFA viel Grundlagenwissen wie Statistik oder VWL-Grundlagen, wo man noch viel aus dem Studium parat hat.

Der Stellenwert hat sich in den 20 Jahren danach stark verändert. Damals gab es sehr wenige Charter und der internationale Charakter hatte eigentlich größere Anerkennung im Ausland als in Deutschland. Heute finden Sie den CFA oder ähnliche Qualifikationen als Voraussetzung oder wünschenswerte Qualifikation in den meisten relevanten Stellenausschreibungen der Branche.

Als Lehrbeauftragter an der International School of Management: Welche Fähigkeiten vermitteln Sie den Studierenden heute, die in Ihrer eigenen Studienzeit noch keine Rolle spielten?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Mumm: Was ich vor allem weitergeben möchte, sind Erkenntnisse, die ich mir in den fast 30 Jahren in der Branche angeeignet habe. Wenn man sich mit Kapitalmärkten auseinandersetzt, braucht man eine gesunde Portion Demut. Ich kenne niemanden, der immer zu hundert Prozent von etwas überzeugt war und dann nur Gewinne erzielt hat.

Bei der Konjunktur- und Kapitalmarktanalyse haben wir immer ein Basisszenario mit der größten Wahrscheinlichkeit, aber auch Nebenszenarien mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Man kann sich nie sicher sein und muss immer alternative Wege mitdenken.

Das Ziel kann nicht sein, hundert Prozent richtige Anlageentscheidungen zu treffen, sondern die Mehrheit der Anlageentscheidungen richtig zu machen und alle Entscheidungen unter Risikogesichtspunkten so auszurichten, dass sie einen nicht ins Verderben führen. Das vermittle ich vor allem über Praxisbeispiele – und davon gibt es reichlich.

Worauf achten Sie in Bewerbungsgesprächen?

Mumm: Der Lebenslauf ist das eine – die sogenannten Hard Facts. Aber es kommt unbedingt auch auf die Soft Skills an. Ich denke, es macht Sinn, offen durch die Gegend zu laufen. Selbstbewusst, keine Frage, das sind die meisten jungen Menschen auch – aber nicht übermäßig von sich selbst eingenommen. Man sollte in der Lage sein, sich selbst zu reflektieren und sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, also auch über sich selbst lachen können. Authentizität ist ganz wichtig.

Man sollte auch anerkennen, dass man – selbst mit dem besten Lebenslauf – am Anfang der beruflichen Karriere steht. Praxis ist dann doch etwas anderes als Theorie. Man muss willens sein und auch wissen, dass man viel lernen kann und muss.

Herr Mumm, kennen Sie Ihre Followerzahl auf LinkedIn?

Kennen Sie Ihre Followerzahl auf LinkedIn?

Mumm: Ja. Etwa 5.000. Können Sie die Zahl etwa auch einsehen?

Ja, ich sehe, dass es knapp 4.600 sind – freut Sie diese Reichweite?

Mumm: Absolut! Das zeigt einfach, dass meine Inhalte ankommen. Ich achte tatsächlich darauf, wie viele Views und Likes meine Beiträge bekommen. Ich freue mich über Kommentare – das ist ja heute eine Art Währung.

Als ich angefangen habe, mit Kapitalmarktanalysen zu arbeiten, haben Videos und Social Media überhaupt keine Rolle gespielt. Da haben wir Kapitalmarktbriefe geschrieben, die dann auslagen und in Papierform verschickt wurden. Das machen wir heute gar nicht mehr – stattdessen agieren wir sehr stark über Social Media. Das ist auch ein guter Rat an junge Menschen: Seid offen für neue Entwicklungen.

Manchmal gibt es spezielle Wendepunkte in einer Karriere. Fällt Ihnen ein solcher ein?

Mumm: Ich würde sagen, meine aktuelle Position als Chefvolkswirt seit 2017 war so ein entscheidender Wendepunkt. Die Position gab es nicht, bevor ich sie eingenommen habe – das war im Grunde genommen grüne Wiese. Es war einer der wesentlichen Wegpunkte während meiner beruflichen Laufbahn, der wirklich ein Volltreffer war.

Das passt auch zu dem, was ich vorhin meinte: Es war ein Stück weit unbekanntes Feld, niemand konnte mir sagen, was zu tun ist oder in welche Richtung es geht. Ich konnte das Thema weitgehend selbst besetzen und weiterentwickeln.

Anzug und Krawatte galten in vielen Banken lange als Standard. Wie handhabt Donner & Reuschel heute das Thema Dresscode?

Mumm: Das Haus ist sehr entspannt in dieser Frage. Bei Kapitalmarktausblick-Veranstaltungen oder Kundenterminen gilt die Regel: keine Krawatte mehr. Wobei man natürlich weiß, dass es Kunden gibt, die es sehr wertschätzen, wenn man mit Krawatte erscheint – je weniger Krawatten man sieht, umso mehr erkennen diese Kunden das an.

Ich persönlich trage selten eine Krawatte, obwohl ich sie eigentlich mag. Wenn wir ehrlich sind, sehen Männer in der Branche mit weißem Hemd und dunklem Anzug ohne Krawatte alle gleich aus. Die Krawatte ist ein Akzent, der auf Bildern und beim Auftreten positiv wirken kann.

Wo hört die Toleranz beim Dresscode auf?

Mumm: Bei Kundenveranstaltungen tragen wir keine Sneaker, aber wir haben Casual Friday – da darf man in Jeans auftauchen, gerne mit Hemd oder ordentlichem Pullover. Das ist schon weit weg vom Anzug und sehr entspannt.

Sie erwähnten, dass Sie in Ihrer Jugend eher zurückhaltend waren. Was würde der 19-jährige Carsten sagen, wenn er sein heutiges Ich sehen könnte?

Mumm: Ich glaube, er wäre ungläubig und erstaunt. Ich war nie sehr extrovertiert und bin es heute noch nicht. Aber ich bin heute in der Lage, sehr selbstbewusst Vorträge zu halten und Interviews zu geben. Dazu war der junge Carsten Mumm überhaupt nicht in der Lage. Wenn wir in der Uni mal Vorträge halten mussten, war das hochgradig aufregend.

Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss: einfach machen! Man kann dabei feststellen, dass etwas nichts für einen ist – das ist auch in Ordnung. Aber mich persönlich hat es weitergebracht. So entwickelt man eine Routine und ein Selbstverständnis. Natürlich ist immer noch eine Anspannung da, aber ich weiß mittlerweile: Mir wird es nicht passieren, dass ich eine Frage bekomme und mir nichts einfällt. Das ist Routine und Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Zum Schluss eine persönliche Frage: Sie stammen von einem Bauernhof bei Büsum. Wie viel steckt vom Landkind noch in Ihnen?

Mumm: Da müssten Sie mal meine zwölfjährige Tochter fragen. (lacht) Sie ist eine echte Hamburgerin, aber sie weiß genau, dass ich ihr ungefragt alles über Trecker und Mähdrescher erzähle, wann immer wir einen sehen. Da steckt sehr viel Emotion drin. Im Vergleich zu anderen in unserer Branche lassen mich Porsche kalt. Aber ich werde emotional, wenn ich irgendwo Landmaschinen sehe.

Über Carsten Mumm, Chefvolkswirt von Donner & Reuschel

Carsten Mumm, Jahrgang 1975, wurde 2017 im Alter von 42 Jahren Chefvolkswirt bei Donner & Reuschel und verantwortet das Asset Management des Traditionshauses.

Der gebürtige Dithmarscher begann seine Karriere 1995 mit einer Ausbildung bei der Deutschen Bank, studierte anschließend Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg und stieg 2003 bei Donner & Reuschel ein. Dort baute er die Vermögensverwaltung mit auf.

Der Certified Financial Analyst (CFA) ist heute regelmäßig als Experte in Finanzmedien zu sehen und als Lehrbeauftragter an der International School of Management tätig. Im Donner & Reuschel-Podcast „Markt kompakt“ ordnet er die Kapitalmarkt-Geschehnisse ein.

Seine familiären Wurzeln liegen auf einem Bauernhof bei Büsum, den seine Eltern mittlerweile verpachtet haben.