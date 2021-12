Redaktion 12.06.2014 Lesedauer: 1 Minute

Carsten Zielke Lebensversicherer machen ihre Aufgaben nicht

Ohne stärkere Investition in Sachwerte werden die Lebensversicherer nach Einschätzung von Carsten Zielke ihre Leistungen deutlich kürzen müssen. Die Zinszusatzreserve mache die Altersvorsorge zudem nicht sicherer, sondern treibe die Lebensversicherer in spekulativere Anlagen und setze eine gefährliche Schraube in Gang, ist seiner Studie „Deutsche Versicherer 2014“ zu entnehmen.