Andreas Scholz 13.07.2010 Lesedauer: 2 Minuten

Cartesio-Chef: „Wir brauchen uns nicht vor Carmignac zu verstecken“

Cartesio ist eine kleine Fondsboutique in Spaniens Hauptstadt Madrid. Jetzt will Cartesio mit ihren Fonds Cartesio X und Cartesio Y auch in Deutschland landen – und misst sich im Gespräch mit DAS INVESTMENT.com gleich mal mit einem ganz Großen der Branche.