Wer ist der größte Maklerpool im ganzen Land? Das hat auch in diesem Jahr wieder das Branchenportal „Cash-Online“ ermittelt. Die aktuell veröffentlichte Maklerpool-Hitliste 2024 ist wieder nach dem Rohertrag der Unternehmen sortiert. Diese neue Methodik haben die Hamburger eingeführt, nachdem es erneut Kritik gehagelt hatte. Denn bis vor drei Jahren galten die Provisionserlöse als Maßstab, erklärt das Branchenportal „Versicherungsbote.de“. In der Maklerpool-Hitliste 2021 sind beispielsweise auch die Maklerpools Blau direkt und Wifo vertreten. Sie belegten demnach mit Provisionserlösen im Jahr 2020 in Höhe von knapp 83 beziehungsweise 18,5 Millionen Euro die Ränge sieben und 17. Doch seitdem verzichten die beiden Unternehmen auf eine Teilnahme.

Viel Kritik an dem Ranking-Kriterium

Mitbewerber Fondsnet hingegen hat nur 2022 ausgesetzt und ist inzwischen wieder in dem Ranking vertreten. Im Jahr 2021 erreichte es mit Provisionserlösen von 153,9 Millionen Euro noch die Vi­ze­meis­ter­schaft. Aktuell betragen die Provisionserlöse aber nur noch knapp 137,2 Millionen Euro und mit 16,1 Millionen Euro Rohertrag im Jahr 2023 schafft es Fondsnet nur noch auf Platz sieben. Ganz ohne Rang sind die Dienstleister Qualitypool und VFM in der Liste verzeichnet, weil sie ihren Rohertrag nicht angeben. Vor drei Jahren lagen sie noch mit Provisionserlösen in Höhe von 64,9 beziehungsweise 41,4 Millionen Euro auf den Plätzen acht und elf. Aktuell vermelden sie Gesamtumsätze von 77,2 beziehungsweise 65,5 Millionen Euro, mit denen sie in den Top Ten nach diesem Kriterium landen.

Platzhirsch Fonds Finanz unschlagbar

Unangefochten an der Spitze der Rankings liegt hingegen seit dem ersten Ranking 2015 Dauersieger Fonds Finanz aus München, der aktuell einen 65,8 Millionen Euro Rohertrag ausweist. Es folgen der Maklerpool Jung, DMS & Cie. mit 52,9 und die Genossenschaft Vema mit rund 41 Millionen Euro – vor Netfonds (36,6), 1:1 Assekuranzservice (17,8) und BCA (17,1). Nach Fondsnet komplementieren die Maklerpools Fondskonzept (Rohertrag 2023: 13 Millionen Euro), Verticus Finanzmanagement (12,2) und DEMV Deutscher Maklerverbund (10) die diesjährige Top-Ten-Liste. Weitere Branchenvertreter sind die Pools PMA (9,1 Millionen Euro), Apella (7,6), Germanbroker (7,2), Aruna (7,1), Finet (5,7), Degenia Versicherungsdienst (5,1), KAB Maklerservice (2,4), Sachpool (1,5), Midema (0,9), die Servicegesellschaft Definet (0,7) und Allfinanztest (0,6).