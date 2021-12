Cash Life verwaltet neuen Zweitmarktpolicen-Fonds

Der neue Spezialfonds richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger. Der Fonds investiert in Zweitmarkt-Lebensversicherungspolicen, welche sich schon in der sogenannten attraktiven Phase befinden. Diese beginnt, nachdem alle Abschlusskosten bereits bezahlt sind. In dieser Phase fallen bereits Schlussüberschussanteile an, die schließlich zu einer Zusatzrendite führen. Nach Angaben des Managing Partners von Augur Thomas Schmitt erwartet der Fonds eine jährliche Rendite von 5-6 Prozent nach Abzug sämtlicher Kosten. Diese soll jährlich als Dividende an die Investoren ausgeschüttet werden.