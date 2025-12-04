Han-ETF lanciert den ersten europäischen ETF für Katastrophenanleihen. Die Anlageklasse kann insbesondere in Stressphasen glänzen und korreliert kaum mit Aktien und Anleihen.

Mit Cat-Bonds werden klar definierte Naturkatastrophenrisiken von Erst- und Rückversicherern auf Kapitalmarktinvestoren übertragen.

Han-ETF hat gemeinsam mit King Ridge Capital den ersten europäischen ETF aufgelegt, der in Katastrophenanleihen investiert. Der KRC Cat Bond ETF (ISIN: IE000UWJUW87) ermöglicht Anlegern erstmals über einen börsengehandelten Indexfonds Zugang zu diesem speziellen Anleihesegment.

Der ETF investiert in ein global diversifiziertes Portfolio von Cat-Bonds. Diese Wertpapiere übertragen klar definierte Naturkatastrophenrisiken – etwa Hurrikanes oder Erdbeben in den USA und Japan sowie Orkane in Europa – von Erst- und Rückversicherern auf Kapitalmarktinvestoren. King Ridge Capital, ein Spezialist für Insurance-Linked Securities, verwaltet die Strategie aktiv.

Renditen zwischen 8 und 10 Prozent

Die Besonderheit der Anlageklasse liegt in ihrer niedrigen Korrelation zu traditionellen Märkten. Historisch weisen Katastrophenanleihen nahezu keine Verbindung zu Aktien und Anleihen auf. Die aktuellen Renditen liegen laut Anbieter zwischen 8 und 10 Prozent und setzen sich aus Erträgen besicherter Anlagen sowie Prämien für Katastrophenrisiken zusammen.

Durch ihre kurzfristige Laufzeitenstruktur reagieren die Anleihen weniger sensibel auf Zinsänderungen. Die Anlageklasse zeigte sich auch in Stressphasen robust – selbst 2008 erzielte sie nach Angaben von Han-ETF positive Renditen.

Disziplinierter Auswahlprozess

Der Portfolioaufbau folgt einem analytisch gestützten Underwriting-Ansatz. Das Fondsmanagement bewertet Faktoren wie Diversifikation, erwarteter Verlust, Spread, Sponsorqualität oder Liquidität. Strenge Obergrenzen nach Gefahrenquelle, Region und Sponsor sollen für zusätzliche Diversifikation sorgen.

Rick Pagnani, CEO und Lead Portfolio Manager von King Ridge Capital Advisors, erklärt: „Cat-Bonds sind einzigartig, weil sie von Naturereignissen und nicht von Märkten getrieben werden.“ Sie seien daher ein starker Diversifikator für Portfolios.

Trend zu aktiven ETFs hält an

Der neue Fonds ist der 19. aktive ETF auf der Han-ETF-Plattform. Seit Jahresbeginn stieg das Vermögen in europäischen aktiven ETFs um über 73 Prozent – und übertraf damit den Vorjahreswert von 68 Prozent.

Der ETF ist mit einer Gesamtkostenquote von 1,28 Prozent an der London Stock Exchange, Xetra und Borsa Italiana handelbar. Er gehört damit zu den teuren ETFs am Markt.