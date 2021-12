Cat Bonds: Falcon-Team wechselt zu Twelve Capital

Die Schweizer Falcon Private Bank überträgt die Verwaltung des ILS-Geschäfts an die Investment-Boutique Twelve Capital. Die Übergabe betrifft Fonds, die in Luxemburg und der Schweiz aufgesetzt sind.Die Zürcher Investment-Boutique hat sich auf versicherungsbezogene Anlagen spezialisiert. Der bestehende Falcon Insurance Linked Strategy Fonds wird unverändert weitergeführt, teilt die Gesellschaft mit.Falcon Capital ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung wohlhabender Privatkunden und gehört zu aabar Investments PJS. Twelve Capital ist ein unabhängiger Vermögensverwalter. Das Kerngeschäft der Firma besteht in Versicherungsanleihen, wie den ILS.