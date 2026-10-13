Der nächste offene Immobilien-Publikumsfonds gibt auf: Die Catella Real Estate AG (Creag) hat die Verwaltung des Catella Max (ISIN: DE000A0YFRV7) zum 13. Oktober 2026 gekündigt. Seit diesem Tag gibt die Kapitalverwaltungsgesellschaft keine neuen Anteile mehr aus und nimmt auch keine mehr zurück. Das Immobilienportfolio soll nun nach und nach verkauft werden, anschließend wird der Fonds aufgelöst.

Als Begründung nennt Catella die veränderten Rahmenbedingungen für offene Immobilienfonds: geopolitische Unsicherheiten, das neue Zinsumfeld und ein verändertes Anlageverhalten vermögender Privatkunden. Auch beim Catella Max zogen Anleger Geld ab, mit einer Trendwende rechnet die Gesellschaft nicht. Hätte der Fonds weitergemacht, hätte er die nötige Liquidität zunehmend über Immobilienverkäufe beschaffen müssen – in einem Transaktionsmarkt, der laut Catella schwach ist und nur begrenzt Liquidität bietet.

Catella MAX Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Mit der Abwicklung will die Gesellschaft den Verkaufsdruck herausnehmen. Die Objekte könnten so schrittweise und in passenden Marktphasen veräußert werden, heißt es. „Unser zentrales Anliegen ist ein sachgerechter Interessenausgleich zwischen allen Anlegern“, versichert Catella-Vorstand Bernd Thalmeier. Durch die geordnete Abwicklung würden alle Anleger nach denselben Regeln an den Verkaufserlösen beteiligt.

Was auf die Anleger jetzt zukommt

Für die Anleger heißt das vor allem: geduldig abwarten, denn ihr Geld kommt nur in Etappen zurück. Aus den Verkaufserlösen will Catella grundsätzlich halbjährlich Auszahlungen leisten – soweit das Geld nicht für die Bewirtschaftung des Fonds oder für Zahlungsverpflichtungen gebraucht werde. Weil die Immobilien im Portfolio schrittweise verkauft werden, dürfte sich die Abwicklung nach Aussicht der Gesellschaft über mehrere Jahre hinziehen.

Rechtsgrundlage für die jetzt verkündete Abwicklung ist Paragraf 99 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB), weist die Gesellschaft hin. Das ist insofern bedeutsam, als sich die Modalitäten der Abwicklung mit dem neuen Fondsrisikobegrenzungsgesetz geändert haben: Seit der Gesetzesnovelle Ende April 2026 können Fondsgesellschaften die Anteilsrücknahmen schon am Tag der Verkündung stoppen - was Catella hier getan hat. Zuvor hätte die Gesellschaft eine gesetzliche Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten beachten müssen, die Anleger hätten in dieser Frist noch reagieren und Anteile zurückgeben können.

Einen ersten Verkauf aus dem Immobilienportfolio meldet Catella bereits: Zuletzt habe das „Park View“, ein Wohn- und Geschäftshaus in München-Schwabing, einen Käufer gefunden. Von dem Erlös sollen alle Anleger gleichermaßen profitieren.

Rendite über Ziel – aber zuletzt mit Abwertungen

In seiner Mitteilung betont Catella – konträr zur verkündeten Abwicklung - vor allem die lange Erfolgsgeschichte des Fonds. Der Catella Max startete 2010 und konzentrierte sich auf die Metropolregion München. Zielgruppe sollten vermögende Privatanleger sein, Schwerpunkt waren Büroimmobilien in etablierten Stadtteillagen.

Seit Auflegung erzielte der Fonds laut Catella durchschnittlich 5,1 Prozent pro Jahr (Stand: 30. September 2026) und damit mehr als die ursprünglich angepeilten 4 bis 5 Prozent. Allerdings ist das nach der BVI-Methode gerechnet: Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge und weitere Kosten auf Anlegerseite sind darin nicht berücksichtigt. Das heißt: Für Anleger dürfte im Regelfall real weniger herausgesprungen sein.

Zudem räumt Thalmeier ein, dass zuletzt „marktbedingte Bewertungsanpassungen“ die Wertentwicklung des Fonds belastet hätten.

Nicht der einzige Problemfall

Der Catella Max reiht sich in eine wachsende Liste angeschlagener offener Immobilienfonds ein. Ins Rollen kam die Krise mit dem Uniimmo Wohnen ZBI, der im Juni 2024 seinen Anteilspreis kurzfristig um fast 17 Prozent abwertete. Seitdem häufen sich die Problemfälle. Der Wertgrund Wohn Select D nimmt seit Januar 2026 keine Anteile mehr zurück, der Fokus Wohnen Deutschland seit Februar dieses Jahres, der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland seit Juni.

Für den Leading Cities Invest kündigte Kanam Grund im Juni die geordnete Abwicklung an, nachdem die Analyseagentur Scope den Fonds kurz zuvor auf ccc herabgestuft hatte, das untere Ende der Skala. Ebenfalls befindet sich der UBS (D) Euroinvest Immobilien aktuell in Liquidation.

Die Krise hat das gesamte Segment der offenen Immobilienfonds erfasst. Nach Zahlen der Bundesbank flossen 2025 netto 7,6 Milliarden Euro aus diesem Fondssegment ab, nach 5,9 Milliarden Euro im Jahr davor. Das verwaltete Vermögen schrumpfte bis Ende 2025 auf rund 112 Milliarden Euro, ein Jahr zuvor waren es noch 120 Milliarden Euro. Und auch im laufenden Jahr setzten sich die Abflüsse fort: Von Januar bis Juli dieses Jahres zogen Anleger netto 3,7 Milliarden Euro aus offenen Immobilienfonds ab.

Auch die Renditen überzeugen nicht mehr. Im Jahr 2025 verloren die von Scope analysierten Fonds im Schnitt 1,2 Prozent, in den zwölf Monaten bis Ende April 2026 waren es 1,65 Prozent. Für 2026 erwarten die Analysten erneut ein Minus zwischen 0,5 und 1,5 Prozent. Ein Grundproblem sieht Scope darin, dass viele Anleger die Fonds wie kurzfristige Tagesgeldanlagen genutzt hätten: als vermeintlich unkomplizierte und liquide Geldpark-Möglichkeit. Was dabei in Vergessenheit geriet: Wollen viele Anleger gleichzeitig aus dem Investment aussteigen, müssen Fondsmanager Objekte vorzeitig und mit Abschlägen verkaufen.

EuGH-Urteil als nächstes Risiko

Zusätzlich droht juristisches Ungemach, und auch hier steht der Uniimmo Wohnen ZBI im Mittelpunkt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) muss klären, wie der Begriff „Preise“ in der Priip-Verordnung auszulegen ist – und damit, ob die regelmäßig sehr niedrige Risikoeinstufung der Fonds angemessen ist, auch wenn diese nur einmal pro Quartal bewertet würden.

Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, das Landgericht Nürnberg-Fürth gab ihr in erster Instanz recht. Folgt der EuGH dieser Linie, müssten die Anbieter ihre Fonds in die zweithöchste Risikoklasse 6 einstufen oder ihre Bewertungspraxis aufwendig umstellen. Der Fondsverband BVI rechnet nicht vor Anfang 2027 mit einem Urteil. Bis dahin dürfte – neben allem Ungemach durch das ungünstige Umfeld für Immobilien – auch die offene Rechtsfrage den Vertrieb weiter bremsen.