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Cathie Wood entzaubert: So schlecht performt der Ark Innovation ETF
Ark Innovation ETF Cathie Wood entzaubert: So schlecht performt der einstige Börsenstern
Cathie Wood zählte zu den großen Namen der Pandemie-Rally. Anleger feierten sie, Medien porträtierten sie, und wer 2020 ein Depot besaß, kaufte häufig ihren Ark Innovation ETF (Arkk) (ISIN: IE000GA3D489) . Wood hatte früh auf Tesla gesetzt und Bitcoin empfohlen, als viele Vermögensverwalter das Thema noch mieden. Das trug ihr den Ruf einer Visionärin ein.
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