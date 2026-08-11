Cathie Wood zählte zu den großen Namen der Pandemie-Rally. Anleger feierten sie, Medien porträtierten sie, und wer 2020 ein Depot besaß, kaufte häufig ihren Ark Innovation ETF (Arkk) (ISIN: IE000GA3D489) . Wood hatte früh auf Tesla gesetzt und Bitcoin empfohlen, als viele Vermögensverwalter das Thema noch mieden. Das trug ihr den Ruf einer Visionärin ein.