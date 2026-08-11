Cathie Wood zählte zu den großen Namen der Pandemie-Rally. Anleger feierten sie, Medien porträtierten sie, und wer 2020 ein Depot besaß, kaufte häufig ihren Ark Innovation ETF (Arkk) (ISIN: IE000GA3D489 ) . Wood hatte früh auf Tesla gesetzt und Bitcoin empfohlen, als viele Vermögensverwalter das Thema noch mieden. Das trug ihr den Ruf einer Visionärin ein.

Dann drehte der Markt. Seither fällt ihre Bilanz deutlich nüchterner aus.

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Absturz 2022, dann die Erholung

Der Einbruch kam 2022. Als die Notenbanken die Zinsen anhoben, traf es die unprofitablen Wachstumswerte besonders hart, auf die Wood gesetzt hatte. Ihre Gewinne liegen weit in der Zukunft, deshalb belasten höhere Zinsen ihre Bewertung stärker als die etablierter Konzerne. In einem einzigen Jahr verlor der ETF fast 67 Prozent.

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Danach erholte sich der Fonds kräftig, wie die Tabelle zeigt. Die einzelnen Jahre täuschen aber über die Schwankungsbreite hinweg. Ein Fonds, der in einem Jahr zwei Drittel verliert und im nächsten ähnlich stark steigt, schwankt extrem. Vom Hoch bis zum Tief summierte sich der Kursverlust auf fast 81 Prozent, den Tiefpunkt erreichte Arkk am 28. Dezember 2022.

Schwächer als ein simpler Indexfonds

Aussagekräftiger als einzelne Jahre ist der lange Vergleich mit den passiven Produkten, gegen die Wood antritt. In den fünf Kalenderjahren 2021 bis 2025 verlor der Ark Innovation ETF rund 38 Prozent. Der Nasdaq-100 und der breite S&P 500 legten im selben Zeitraum jeweils rund 95 Prozent zu. Auf Sicht von fünf Jahren steht damit ein jährliches Minus von gut 8 Prozent zu Buche, während der Markt kräftig stieg.

Der Grund ist stets derselbe. Ein aktiv gemanagter ETF mit einer Jahresgebühr von 0,75 Prozent blieb klar hinter einem Index zurück, der bloß die 100 größten Nasdaq-Werte abbildet und dafür fast nichts kostet.

Anleger ziehen Milliarden ab

Auch beim verwalteten Vermögen zeigt sich der Vertrauensverlust. Auf dem Höhepunkt 2021 steckten knapp 30 Milliarden Dollar in Arkk, heute sind es nur noch rund 6 Milliarden, obwohl die Kurse längst wieder gestiegen sind.

Auffällig ist vor allem, dass die Anleger sogar während der Erholung abzogen. In den zwölf Monaten bis zum Sommer 2026 verließen den Fonds rund 1,5 Milliarden Dollar, und das, obwohl der ETF 2025 gut 35 Prozent gewann. Über fünf Jahre summieren sich die Netto-Abflüsse auf etwa 6,7 Milliarden Dollar.

Auch insgesamt urteilt Morningstar hart. In den zehn Jahren bis Ende 2023 vernichteten die Ark-Fonds nach Berechnung des Analysehauses rund 14,3 Milliarden Dollar an Anlegervermögen, allein 7,1 Milliarden davon bei Arkk. Damit führte Ark Invest die Rangliste der größten Vermögensvernichter der Branche an.

Wood hält an ihrer Strategie fest

An ihrer Linie ändert die schwache Bilanz wenig. Das heutige Depot zeigt eine Managerin, die ihrer Strategie treu bleibt. Arkk hält 47 Positionen und ist damit eng konzentriert. An der Spitze steht mit gut 9 Prozent weiterhin Tesla, dahinter folgen der Raumfahrtkonzern SpaceX mit gut 5 Prozent und der KI-Diagnostiker Tempus AI. Auch die Kryptowerte Coinbase und Circle zählen zu den zehn größten Positionen. An die Stelle früherer Pandemie-Favoriten wie Zoom und Teladoc traten damit vor allem Titel aus den Feldern Künstliche Intelligenz und Krypto. Das Grundmuster aber bleibt: viel Überzeugung, wenig Streuung.

Am deutlichsten zeigt sich das bei Tesla. Wood hält an einem Kursziel von 2.600 Dollar bis 2029 fest. Fast 90 Prozent dieser Bewertung stützen sich nach dem Ark-Modell auf das Robotaxi-Geschäft, das im großen Stil noch nicht existiert. Ohne diesen Baustein sinkt das Kursziel auf rund 350 Dollar.

Woods Strategie bleibt damit dieselbe wie zu Hochzeiten des Booms: hohe Überzeugung, hohes Risiko. Ob sie erneut recht behält, hängt an Technologien, die sich erst noch beweisen müssen. Die Bilanz der vergangenen fünf Jahre spricht vorerst gegen sie.