Die Ark-Invest-Gründerin investierte im August in acht Biotech-Unternehmen – obwohl viele Titel über 40 Prozent im Minus stehen. Was steckt hinter ihrer Contrarian-Strategie?

Cathie Wood hat im August 2025 mit ihrem Flaggschiff-Fonds Arkk (Ark Innovation ETF) für über 670 Millionen US-Dollar Aktien gekauft. Die 69-jährige Gründerin von Ark Invest stockte Positionen in 24 verschiedenen Unternehmen auf, wie das „Handelsblatt“ (Paywall) meldete.

Wood fokussierte ihre Investmentstrategie im vergangenen Monat auf Kryptowährungen und Biotechnologie. Über die Hälfte der gesamten Investitionssumme floss in diese beiden Bereiche.

Krypto-Investments erreichen 175 Millionen Dollar

Im Kryptowährungsbereich flossen über 175 Millionen Dollar in vier Unternehmen. Den größten Einzelkauf tätigte die Fondsmanagerin bei der Kryptobörse Bullish mit 84,1 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen ging Mitte August an die Börse.

Direkt zum Börsengang erwarb sie 1,7 Millionen Bullish-Aktien. Der Kurs stieg vom Ausgabepreis von 37 US-Dollar auf 118 US-Dollar, fiel anschließend aber wieder auf etwa die Hälfte. Diese Kursschwäche nutzte die Ark-Invest-Gründerin für weitere Käufe von 360.000 Aktien wenige Tage später.

Parallel dazu baute sie ihre Coinbase-Position um 22 Millionen US-Dollar aus. Das Unternehmen zählt zu den drei größten Positionen im Arkk-Fonds. Beim Neobroker Robinhood investierte sie 47,5 Millionen US-Dollar und bei Bitmine Immersion Technologies weitere 21 Millionen US-Dollar.

Biotech-Sektor erhält 320 Millionen Dollar

Noch umfangreicher fielen die Investitionen in Biotechnologie-Unternehmen aus: Hier flossen über 320 Millionen Dollar in entsprechende Titel. Die Strategie konzentriert sich auf Firmen, die künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen einsetzen, insbesondere in der Gensequenzierung. Die beiden größten Einzelinvestitionen gingen an Crispr Therapeutics (75,7 Millionen US-Dollar) und Exact Sciences (70,5 Millionen US-Dollar). Insgesamt stockte die 69-Jährige Positionen bei acht Biotech-Unternehmen auf und stieg erstmals bei Gene DX ein.

Mit dieser Strategie verzeichnet der ARKK-Fonds 2025 ein Plus von 32 Prozent und übertrifft damit den Nasdaq 100 um das Dreifache. Vom Allzeithoch aus 2021 ist der Fonds jedoch noch weit entfernt – der Kurs müsste sich mehr als verdoppeln, um diese Marke zu erreichen.

Größte Käufe (in Millionen US-Dollar)

Unternehmen Investition Sektor Bullish 84,1 Kryptobörse Crispr Therapeutics 75,7 Biotech Exact Sciences 70,5 Biotech Robinhood 47,5 Fintech/Krypto Gene DX 44,5 Biotech Coinbase 22,0 Kryptobörse Bitmine Immersion 21,0 Krypto-Mining

Verkäufe schaffen Platz für neue Investitionen

Parallel zu den umfangreichen Käufen reduzierte die Fondsmanagerin auch bestehende Positionen. Den größten Verkauf tätigte sie bei Guardant Health im Volumen von 70 Millionen US-Dollar. Weitere Abgaben erfolgten bei Gaming- und Streaming-Titeln: Roblox (64,1 Millionen US-Dollar), Roku (40,9 Millionen US-Dollar) und Draft Kings (32,1 Millionen US-Dollar). Auch die Shopify-Position wurde um 26,6 Millionen US-Dollar reduziert.

Größte Verkäufe (in Millionen US-Dollar)

Unternehmen Verkauf Sektor Guardant Health 70,0 Biotech Roblox 64,1 Gaming/Metaverse Roku 40,9 Streaming Draft Kings 32,1 Online-Gaming Shopify 26,6 E-Commerce

Quelle: Ark Invest (Stand: September 2025)

Woods Investmentphilosophie bleibt unverändert

Trotz der Marktvolatilität hält die Ark-Invest-Gründerin an ihrer bewährten Strategie fest: Sie investiert in Unternehmen, die an neuen Technologien arbeiten. Viele dieser Firmen stehen am Anfang ihrer Entwicklung und arbeiten noch nicht profitabel.

Die August-Käufe spiegeln die charakteristische Herangehensweise der 69-Jährigen wider: Während andere Investoren bei fallenden Kursen zurückschrecken, nutzt sie Schwächephasen gezielt für Zukäufe. Besonders bei Biotech-Aktien, die teilweise über 40 Prozent im Minus stehen, stockte die Investorin konsequent auf.