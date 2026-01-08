Cathie Wood baut ihr Portfolio radikal um. Sie reduziert ihre Top-Position deutlich und investiert fast 200 Millionen Dollar in Gen-Editing-Unternehmen.

Ark Invest So stellt sich Cathie Wood für 2026 auf

Cathie Wood nimmt zu Jahresbeginn umfangreiche Änderungen in ihren ETFs vor. Besonders auffällig: Die Investorin verkaufte im Dezember Tesla-Aktien im Wert von bis zu 112 Millionen Dollar. Damit setzt sie ihre antizyklische Handelsstrategie bei dem Elektroautobauer fort.

Tesla-Gewichtung reduziert

Der Autobauer bleibt zwar mit 10,5 Prozent die größte Position im Ark Innovation ETF (ARKK), doch vor einem Jahr lag das Gewicht noch bei fast 15 Prozent. Wood hielt damals 2,3 Millionen Tesla-Aktien, aktuell sind es nur noch 1,8 Millionen.

Die Verkäufe zwischen dem 5. und 22. Dezember erfolgten während einer Aufschwungphase der Aktie. In diesem Zeitraum stieg die Aktie um rund 7 Prozent. Gegenüber dem Jahrestief im April betrug das Plus sogar 130 Prozent. Wood nutzte den Aufwärtstrend für Gewinnmitnahmen – eine Strategie, die sie bei Tesla regelmäßig anwendet.

Zusätzlich verkaufte Wood Roku-Aktien im Wert von bis zu 30 Millionen Dollar. Die Position halbierte sie über das gesamte Jahr von 7,6 Millionen auf 3,6 Millionen Aktien. Das Gewicht sank von neun auf gut 5 Prozent. Zusammen stehen Tesla und Roku nur noch für knapp 16 statt zuvor fast 24 Prozent der ARKK-Investments.

Neuinvestitionen in Biotechnologie

Die Erlöse investierte Wood schwerpunktmäßig in Biotechnologie. Den höchsten Kapitaleinsatz tätigte sie bei Beam Therapeutics. Das Unternehmen entwickelt genetische Therapien mittels Base-Editing-Technologie, um krankheitsauslösende Mutationen zu korrigieren. Über ARKK und den Ark Genomic Revolution ETF (ARKG) erwarb sie mehr als 195.000 Aktien im Wert von etwa 5,4 Millionen Dollar.

Bei Intellia Therapeutics stockte Ark die Position um rund 236.000 Aktien auf. Das Unternehmen nutzt Crispr-Technologien für die direkte Genreparatur im Körper. Pacific Biosciences of California, ein Anbieter von Sequenzierungstechnologie, wurde mit 423.000 Aktien verstärkt.

Crispr Therapeutics ist mittlerweile die zweitgrößte Position im ARKK. Seit Anfang 2025 stieg die Zahl der gehaltenen Aktien von 6,4 Millionen auf 7,2 Millionen. Das Schweizer Unternehmen arbeitet daran, Gene gezielt auszuschalten oder zu verändern, um genetische Krankheiten zu heilen.

Weitere Aufstockungen im Biotech-Sektor

Wood erweiterte auch kleinere Spezialpositionen: Twist Bioscience, das synthetische DNA für Forschung und Biotech-Anwendungen herstellt, kam mit 101.000 Aktien ins Portfolio. Personalis, auf ultratiefe DNA-Sequenzierung zur Krebsfrüherkennung spezialisiert, wurde um 88.000 Aktien erhöht.

Krypto-Investments und weitere Verkäufe

Neben Biotech setzte Wood auf Kryptowährungen. Sie investierte mindestens 67 Millionen Dollar in vier Titel: die Kryptobörsen Coinbase und Bullish, den Stablecoin-Verwalter Circle sowie Bitmine Immersion. Das meiste Geld floss in Coinbase, das mit gut 5 Prozent die viertgrößte Position im ARKK darstellt.

Parallel reduzierte Wood weitere Positionen. Ionis Pharmaceuticals verkaufte sie um über 26.600 Aktien. Bei Natera und Guardant Health, beide im Bereich genetischer Diagnostik tätig, kürzte sie ebenfalls. Auch Shopify-Aktien wurden um mehr als 29.000 Stück verringert.

Die Umschichtungen zeigen Woods Strategie, Tesla-Gewinne zu realisieren und sich auf Gen-Editing, KI-gestützte Biotechnologie und Krypto zu fokussieren.