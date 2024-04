Ark Invest Europe Cathie-Wood-ETFs jetzt in Deutschland handelbar

Die berühmten Ark-ETFs von Cathie Wood sind ab heute an der Deutschen Börse Xetra handelbar. Damit können sich europäische Fans der Star-Investorin den Weg über aktive Fonds oder ausländische Depots ab jetzt sparen. Auf welche Unternehmen die drei ETFs setzen und was sie kosten.

Nach der Übernahme von Rize ETF bringt Ark Invest Europe nun die ersten ETFs von Börsenikone Cathie Wood auf den europäischen Markt. Zum Auftakt sind das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, der Ark Innovation ETF, der Ark Genomic Revolution ETF sowie der speziell auf den europäischen Markt zugeschnittene Ark Artificial Intelligence & Robotics ETF ab dem 18. April an der Deutschen Börse Xetra handelbar.

Die ETFs werden aktiv gemanagt und sind nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (hellgrün) eingestuft. Der Fokus der Fonds liegt auf zukunftsweisenden Innovationen. Die laufenden Kosten betragen jeweils 0,75 Prozent pro Jahr.

„Wir freuen uns sehr, den Ark Innovation ETF, den Ark Genomic Revolution ETF und den Ark Artificial Intelligence & Robotics ETF endlich europäischen Anlegern vorzustellen“, kommentiert Cathie Wood, CEO von Ark Invest. „Die Einführung dieser Ucits-ETFs ist nicht nur eine Reaktion auf die Nachfrage, sondern auch ein Bekenntnis zu unserem langfristigen Engagement in Europa.“

Ark Innovation ETF (ARXK)

Über den Ark Innovation ETF (ARXK, ISIN: IE000GA3D489) können Anleger in Unternehmen investieren, die an disruptiver Innovation beteiligt sind. Dabei handelt es sich um Firmen, die die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, technologische Verbesserungen und Fortschritte anführen, ermöglichen, sich darauf stützen oder davon profitieren.

„Im Mittelpunkt steht die Konvergenz unserer fünf Innovationsplattformen – KI, Robotik, Multiomic Sequencing, Public Blockchains und Energiespeicherung. ARXK spiegelt unsere tiefsten Überzeugungen wider, die sich auf unsere jahrzehntelange Forschung im Bereich der disruptiven Technologien stützen, und verkörpert unsere optimistische Vision der Zukunft, die technologisch ermöglicht wird und allen bessere Chancen bietet“, sagt Wood.

Ark Genomic Revolution ETF (AAKG)

Mit dem Ark Genomic Revolution ETF (AAKG, ISIN: IE000O5M6XO1) können Anleger in Unternehmen investieren, die an der genomischen Revolution beteiligt sind. Diese beziehen technologische und wissenschaftliche Entwicklungen, Verbesserungen und Fortschritte in Analyse von DNA-Sequenzen in ihre Geschäftstätigkeit ein und bieten beispielsweise neue Produkte oder Dienstleistungen an, die auf genomischer Sequenzierung, Analyse, Synthese oder Instrumentierung basieren. In den Bereich fallen Unternehmen aus verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Werkstoffe, Energie und zyklische Konsumgüter.

Ark Artificial Intelligence & Robotics ETF (AAKI)

Mit dem Ark Artificial Intelligence & Robotics ETF (AAKI, ISIN: IE0003A512E4) können Anleger auf Unternehmen setzen, die sich mit künstlicher Intelligenz, autonomer Technologie und Robotik beschäftigen. Der ETF beruht auf einer neuen Strategie, die Ark auf den europäischen ETF-Markt zugeschnitten hat. Der aktiv verwaltete ETF soll die neuesten und stärksten Anlagemöglichkeiten innerhalb des KI- und Robotik-Ökosystems abbilden.

Mehr Wohlstand durch Innovationen

Das Team von Ark Invest ist der Ansicht, dass Innovation zu neuen Technologien und Methoden führt, die die Produktivität verbessern und neue Branchen hervorbringen. Das wiederum schaffe neue Arbeitsplätze und führe zur Verbesserung des gesellschaftlichen Wohlstands.

