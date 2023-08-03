Ark-ETF 50 Prozent seit Jahresbeginn: Diese Trends sieht Cathie Wood

Cathie Woods Ark-ETF hat dieses Jahr einen Lauf: Seit Januar stehen plus 50 Prozent zu Buche. In einem Interview gab sie Einblicke in ihre aktuelle Anlagestrategie und erklärte, welche drei Revolutionen durch Krypto ausgelöst werden.

NFTs: Was ist das und wie kaufe ich die eigentlich?

Cathie Wood, Gründerin und CEO von Ark Investment Management, ist bekannt für ihre unerschütterliche Überzeugung in disruptive Innovationen und die Unternehmen, die dahinter stehen. Das Flaggschiff des Unternehmens, der börsengehandelte Fonds Ark Innovation (ARKK) ETF, kam 2022 im Zuge der Zinswende unter die Räder. Dieses Jahr startete er jedoch eine Aufholjagd: Year-to-Date liegt der Zugewinn bei etwa 50 Prozent. Kurstreiber waren vor allem die Investments in Tesla, Coinbase und Roku. Mittlerweile ist der ETF 8 Milliarden US-Dollar schwer.

In einem kürzlich geführten Interview mit „Barron’s“ gab Cathie Wood Einblicke in ihre aktuellen Anlagestrategien und ihre Visionen für die Zukunft.

Tesla und die Zukunft des autonomen Fahrens

Cathie Wood gilt seit Jahren als Tesla-Befürworterin. Umso mehr sorgten ihre jüngsten Verkäufe für Schlagzeilen, allein im Juni verkaufte Woods mehr als 500.000 Tesla-Aktien. Das hat jedoch nichts mit fehlendem Vertrauen in den E-Autobauer zu tun. „Wenn Tesla mehr als 10 Prozent des Portfolios ausmacht, würden wir den Anteil reduzieren und in andere Aktien umschichten, von denen wir glauben, dass sie nicht gut verstanden werden“, erklärt Wood.

Sie bleibt optimistisch für Tesla und behält das Kursziel von 2.000 US-Dollar für die Aktie bei und glaubt, dass Tesla aufgrund seiner Fähigkeit, Preise zu senken und seine Position im EV-Markt zu behaupten, seinen aktuellen Marktanteil beibehalten wird. Sie hält vor allem das zukünftige Geschäft mit autonomen Taxis für vielversprechend. Eine These, die nicht alle Branchenexperten teilen.

Dennoch: Seit Beginn des Jahres hat die Tesla-Aktie um 95 Prozent zugelegt und damit entscheidend zum Wachstum des Ark-ETFs beigetragen.

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Cathie Wood weiter bullish auf Kryptowährungen

Wood bleibt trotz regulatorischer Unsicherheiten von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum überzeugt. Sie sieht drei Revolutionen, die durch Krypto ausgelöst werden: Bitcoin wird die erste, die Geldrevolution, dominieren. „Der größte Beweis dafür ist, dass Bitcoin von 19.000 Dollar auf 30.000 Dollar gestiegen ist, als die Aktien der regionalen Banken Anfang des Jahres zusammenbrachen. Das war eine Flucht in die Sicherheit, und wir erwarten, dass sie sich noch beschleunigen wird.“

Die zweite Revolution findet in den Finanzdienstleistungen statt, insbesondere im Bereich DeFi (dezentralisierte Finanzen), die ihrer Meinung nach auf Ethereum basieren wird. Die dritte Revolution bezieht sich auf digitale Eigentumsrechte, auch bekannt als NFTs (Non-Fungible Tokens) oder Metaverse.

Generative KI und die Unternehmen, die davon profitieren werden

Wood glaubt zudem, dass Unternehmen mit Fachwissen, guter Vertriebsstruktur und proprietären Daten besonders stark von generativer Künstlicher Intelligenz profitieren werden. Zwei Unternehmen, die sie heraushebt, sind Twilio und Teladoc. Twilio verfügt über Daten zu Billionen von Interaktionen zwischen Unternehmen und Verbrauchern, während Teladoc ihrer Meinung nach die besten Chancen hat, das Rückgrat der Gesundheitsinformationen in den USA zu werden.

Nvidia ist überbewertet und Metas Comeback

Der Boom von Künstlicher Intelligenz befeuerte auch die Kursfantasien von Firmen wie Nvidia. Seit 01. Januar 2023 stieg der Kurs des Grafikchip-Herstellers um 190 Prozent. Wood reduzierte jedoch ihren Nvidia-Bestand. „Viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass unser Flaggschiff-Fonds die Aktie nicht mehr besitzt. Für diejenigen, die glauben, dass wir nicht auf die Bewertung achten: Es war die Bewertung, die uns dazu gebracht hat, die Aktie zu verkaufen. Nvidia wird derzeit zu einem sehr hohen Multiplikator der Einnahmen verkauft.“

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Statt Nvidia kaufte Wood zuletzt etwa Meta. „Die Verlagerung von Facebook vom Metaverse auf KI ist einer der Hauptgründe für die Trendwende bei der Aktie. Der andere Grund ist, dass die Engagement-Zahlen des Unternehmens besser als erwartet ausgefallen sind. Meta hat eine Segmentierungsstrategie: Ältere Menschen sind auf Facebook, jüngere auf Instagram und Whatsapp.“

Der Ark Innovation ETF wurde in den USA aufgelegt. Da er nicht den UCITS-Kriterien entspricht und keine Zulassung für Europa vorhanden ist, ist er bei deutschen Online-Brokern jedoch nicht handelbar.