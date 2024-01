Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

In Sachen Geldanlage erlebte der Kryptomarkt 2023 einen regelrechten Boom. Mit einem Plus von rund 146 Prozent war der Bitcoin die klare Nummer eins. Trotzdem verkaufte die US-amerikanische Fondsmanagerin Cathie Wood jüngst 1,4 Millionen Aktien der Kryptobörse Coinbase. Das entspricht knapp einem Fünftel der Coinbase-Anteile, die sie zuvor in ihrem Ark Innovation ETF (ARKK) hielt. Der Kurs der Kryptobörse hatte sich in den Monaten davor beinahe verfünffacht, sodass die Gründerin von Ark Investment Management die Coinbase-Aktien für 200 Millionen US-Dollar verkaufen konnte. Nach einer Auswertung des "Handelsblatts" investierte Wood den Millionengewinn in den vergangenen Wochen in sieben andere Aktien. Nachdem der Ark Innovation ETF im Jahr 2022 im Zuge der Zinswende eine Talfahrt gemacht hatte, hat der Flaggschifffonds des Unternehmens zuletzt eine gute Performance erzielt. Auf Sicht von einem Jahr stand ein Plus von rund 60 Prozent zu Buche. Kurstreiber waren unter anderem...

In Sachen Geldanlage erlebte der Kryptomarkt 2023 einen regelrechten Boom. Mit einem Plus von rund 146 Prozent war der Bitcoin die klare Nummer eins. Trotzdem verkaufte die US-amerikanische Fondsmanagerin Cathie Wood jüngst 1,4 Millionen Aktien der Kryptobörse Coinbase. Das entspricht knapp einem Fünftel der Coinbase-Anteile, die sie zuvor in ihrem Ark Innovation ETF (ARKK) hielt.

Der Kurs der Kryptobörse hatte sich in den Monaten davor beinahe verfünffacht, sodass die Gründerin von Ark Investment Management die Coinbase-Aktien für 200 Millionen US-Dollar verkaufen konnte. Nach einer Auswertung des "Handelsblatts" investierte Wood den Millionengewinn in den vergangenen Wochen in sieben andere Aktien.

Nachdem der Ark Innovation ETF im Jahr 2022 im Zuge der Zinswende eine Talfahrt gemacht hatte, hat der Flaggschifffonds des Unternehmens zuletzt eine gute Performance erzielt. Auf Sicht von einem Jahr stand ein Plus von rund 60 Prozent zu Buche. Kurstreiber waren unter anderem Coinbase, aber auch das Streamingunternehmen Roku und Tesla. Den E-Autohersteller bezeichnete Wood jüngst in einem Interview als ihre „klare Nummer eins“, sodass es nicht überrascht, dass sie nun zusätzliches Kapital aus dem Millionenverkauf der Coinbase-Aktien in Elon Musks Unternehmen investiert.