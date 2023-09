Ark übernimmt Rize ETF Cathie Woods Fonds kommen nach Europa

Cathie Woods Dachgesellschaft Ark Invest schluckt Rize ETF – die in den USA populären Wood-Fonds dürften damit bald auch in Europa erhältlich sein. Bisher war dies nur über Umwege möglich. Durch den Deal will Wood in Europa und Großbritannien nun ihre eigenen ETFs im Ucits-Rahmen einführen, gleichzeitig soll das Volumen der thematischen und nachhaltigen Index-ETFs von Rize wachsen. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der erste spezialisierte Anbieter für Themen-ETFs in Europa.

Ark kommt nach Europa – und Rize verschwindet

Die Gründer von Rize ETF sollen weiterhin im nun wachsenden Unternehmen aktiv bleiben – der Name und die Marke aber nach und nach verschwinden. Das Rize-Präfix bei den Fonds wird durch „ARK“ ersetzt, die neue europäische Plattform trägt den Namen Ark Invest Europe. Rize ETF wurde 2019 von den ETF-Branchenveteranen Stuart Forbes, Rahul Bhushan, Jason Kennard und Anthony Martin gegründet. Vor der Gründung von Rize ETF bauten sie das europäische Ucits-ETF-Geschäft von ETF Securities mit auf, das 2018 von Legal & General übernommen wurde.

Cathie Wood, die nicht nur Gründerin, sondern auch Investmentchefin und Geschäftsführerin von Ark Invest ist, hat derweil klare Pläne: „Die heutige Übernahme unterstreicht das Engagement von Ark Invest, einem globalen Anlegerpublikum hochwertige thematische Anlagelösungen anzubieten, insbesondere für europäische Anleger, die bisher keinen Zugang zu unseren Produkten hatten.“ Zudem solle das Angebot des fusionierten Unternehmens deutlich wachsen.

Zum 31. August 2023 verwaltete Rize ETF 452 Millionen US-Dollar in elf Ucits-ETFs, die in ganz Europa vertrieben werden. Ark ist deutlich größer: Das Unternehmen verwaltet weltweit etwa 25 Milliarden Dollar in ETFs und anderen Produkten. Ark, selbst Minderheitsbeteiligung von Nikko Asset Management, übernimmt Rize ETF von Asset Co. Das britische Vermögensverwaltungsunternehmen kauft, verwaltet und betreibt Vermögens- und Vermögensverwaltungsaktivitäten und -beteiligungen. Ark und Asset Co wollen im Rahmen des Deals zusammenarbeiten und starten über Ark Invest Europe mehrere ETF-Produkte für das River- und Mercantile-Geschäft, der aktiven Aktien-Vermögensverwaltungstochter von Asset Co.