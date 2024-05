Robotaxis, Genom-Editing, Bitcoin Cathie Wood sieht 4 große Zukunfts-Trends – wie Anleger davon profitieren

Disruptive Technologien, mutige Thesen, hohe Risiken: Cathie Wood spricht über die Investmentchancen von morgen. Wie kluge Anleger jetzt davon profitieren können.

Heute schon die Trends von morgen erkennen – das schreiben sich einige Investoren auf die Fahne. Der bekannteste Name in diesem Spektrum ist sicherlich Cathie Wood, Gründerin und Investmentchefin von Ark Innovation. Sie identifiziert frühzeitig die großen technologischen Umwälzungen unserer Zeit und investiert mit ihren aktiv gemanagten ETFs in diese Trends. Mehr zur Performance ihrer Produkte könnt ihr hier lesen.

DAS INVESTMENT Academy traf Cathie Wood vor Kurzem zum Gespräch in Frankfurt. Wood sieht mehrere Megatrends, die unsere Zukunft prägen werden. Wir erklären, wie Anleger davon profitieren können.

1. Autonomes Fahren: Die Mobilität der Zukunft

Für Cathie Wood ist autonomes Fahren eine der größten Disruptionen überhaupt. „Autonome Mobilität kombiniert gleich drei wichtige Plattformen: Robotik, Energiespeicher und künstliche Intelligenz“, so Wood. Nur wenige Unternehmen beherrschen dieses Zusammenspiel – allen voran Tesla.

Autonome Fahrzeuge haben das Potenzial, den Verkehr sicherer und effizienter zu machen. 85 Prozent aller Unfälle gehen auf menschliches Versagen zurück. Weltweit sterben jährlich 1,25 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen. „Ähnlich wie in der Luftfahrt, wo ein Großteil des Fliegens heute autonom erfolgt und die Zahl der Abstürze dramatisch gesunken ist, wird autonomes Fahren Leben retten“, ist Wood überzeugt.

In den nächsten fünf bis zehn Jahren erwartet Wood die Entstehung riesiger Robotaxi-Flotten. Unternehmen und Privatpersonen würden beginnen, Flotten von Fahrzeugen zu kaufen, um sie autonom betreiben zu lassen. Für die Branche sieht sie ein gewaltiges Umsatzpotenzial von 8 bis 10 Billionen US-Dollar. Andere Experten schätzen diesen Zeitrahmen als zu optimistisch ein.

Cathie Wood selbst bündelt dieses Investmentthema im Ark Autonomous Technology & Robotics ETF, der für deutsche Kunden bislang jedoch nicht verfügbar ist. Es gibt aber auch dedizierte Auto-ETFs, etwa den iShares Electric Vehicles and Driving Techn. Ucits ETF oder den Wisdomtree Global Automotive Innovators Ucits ETF.

Auch die Aktien von Tesla oder Nvidia, deren Chips eine zentrale Rolle spielen, könnten von diesem Trend profitieren.

2. Genomische Revolution: Präzisionsmedizin dank Genforschung

Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms läutete eine neue Ära der Medizin ein. Dank rapide fallender Kosten in der Genomsequenzierung können Krankheiten besser verstanden, frühzeitiger diagnostiziert und gezielter behandelt werden. „Die genomische Revolution steckt noch in den Kinderschuhen, wird aber enorm sein“, zeigt sich Wood überzeugt.

Viele Unternehmen in diesem Sektor sind noch nicht profitabel, da sie massiv in Forschung und Entwicklung investieren. Doch Cathie Wood hält an ihren Investments fest. Sie selbst hat für diesen Sektor den Ark Genomic Revolution ETF aufgelegt. Dieser konnte die hohen Erwartungen in puncto Wertentwicklung bislang zwar nicht erfüllen, Wood sieht aber weiterhin enormes Potenzial.

Eine Alternative ist etwa der 2021 aufgelegte Franklin Genomic Advancements ETF.

3. Künstliche Intelligenz: Der Megatrend in allen Bereichen

Künstliche Intelligenz ist die Schlüsseltechnologie, die alle Industrien und Lebensbereiche umkrempelt. Cathie Wood sieht hier eine der größten Investmentchancen überhaupt. Viele Tech-Giganten haben KI als Priorität erkannt – mit Ausnahme von Apple, wie Wood kritisiert. Der Konzern verlasse sich zu sehr auf das iPhone und verschlafe ihrer Meinung nach die KI-Revolution.

Führend bei KI sind für Wood Unternehmen wie Nvidia, deren Hochleistungschips Anwendungen im autonomen Fahren, Cloud Computing und Robotik ermöglichen. Auch auf Software-Seite sieht Wood enorme Chancen, etwa beim Datenanalyse-Spezialisten Palantir. Das Potenzial von KI zeigt sich in allen Bereichen – sei es bei der Entwicklung neuer Medikamente, in der Landwirtschaft oder im Kundenservice.

Den Bereich KI spielt sie als eines der großen Themen im Ark Innovation ETF. Alternativen sind der Wisdomtree Artificial Intelligence Ucits ETF (Wertentwicklung über fünf Jahre: 16,53 Prozent p.a.) oder der Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened (Wertentwicklung über fünf Jahre: 12,36 Prozent p.a.).

Bei den Einzelaktien sind neben Nvidia auch Alphabet, Amazon oder Salesforce interessant.

4. Finanzielle Disruption durch Kryptowährungen und Blockchain

Die Finanzbranche ist reif für eine Disruption – davon ist Cathie Wood überzeugt. Kryptowährungen wie Bitcoin und die zugrunde liegende Blockchain-Technologie haben das Potenzial, das Finanzsystem zu revolutionieren und mehr Menschen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen.

Beherzt investierte Ark Invest in Krypto-Unternehmen wie Coinbase – selbst, als die Kryptobörse ins Visier der US-Börsenaufsicht SEC geriet. Wood sieht Krypto weiter auf dem Vormarsch und rechnet mit einer zunehmenden Akzeptanz als neue Anlageklasse. Den Bitcoin-Preis sieht sie langfristig bei 1,5 Millionen US-Dollar. Eine ambitionierte Prognose, die in der traditionellen Finanzbranche bisweilen für Kopfschütteln sorgt.

Die Disruption der Finanzwelt bündelt Woods Team im Ark Fintech Innovation ETF. Neben Coinbase enthält er auch Aktien wie den Bezahldienst Block (ehemals Square), den E-Commerce-Plattform-Anbieter Shopify und Robinhood Markets, das US-Pendant von Trade Republic und Scalable Capital.

Ein breites Investment in moderne Bezahl- und Finanzdienstleister bieten etwa der Invesco KBW Nasdaq Fintech Ucits ETF oder der Xtrackers MSCI Fintech Innovation Ucits ETF.

Wer sich mehr auf den Bereich Krypto und Blockchain fokussieren möchte, sollte den Vaneck Crypto and Blockchain Innovators Ucits ETF oder Invesco Coinshares Global Blockchain Ucits ETF ins Auge nehmen.