CDU-Finanzpolitiker Carsten Brodesser hat auf der GDV-Konferenz zur Versicherungsregulierung grundsätzliche Bedenken gegen einen zentralen Baustein des VSAAG angemeldet.

Ein spartenübergreifender Fonds, der Lebensversicherungskunden für Insolvenzen von Schadenversicherern haftbar macht – das geht für den CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten Brodesser zu weit. Auf der GDV-Konferenz zur Versicherungsregulierung am 15. Juni äußerte er grundsätzliche rechtliche Bedenken am geplanten Versicherungssanierungs-, -abwicklungs- und -aufsichtsänderungsgesetz (VSAAG).

Das VSAAG setzt zwei EU-Richtlinien zur Sanierung und Abwicklung von Versicherungsunternehmen in deutsches Recht um. Der Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums war im Februar 2026 veröffentlicht worden. Der Regierungsentwurf wurde Ende April 2026 vom Bundeskabinett beschlossen. Am 12. Juni 2026 befasste sich der Bundesrat im ersten Durchgang damit; das Gesetz liegt nun dem Bundestag zur Beratung vor.

LV-Kunden sollten nicht für Insolvenz von Schadenversicherer haften

Brodessers Kernkritik richtet sich gegen den im Entwurf vorgesehenen spartenübergreifenden Abwicklungsfonds, in den alle Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen einzahlen sollen. Es sei nicht akzeptabel, dass Lebensversicherungskunden mit ihren Erträgen für die Insolvenz eines Schadenversicherers haften sollen, mit dem sie nie etwas zu tun hatten, so Brodesser. „Freiheit geht mit Verantwortung einher, aber die Verantwortung muss dort liegen, wo die Entscheidung getroffen wurde.“

Mit dieser Kritik steht der Politiker nicht allein da. Der GDV hatte sich bereits im April 2026 gegen den geplanten Fonds ausgesprochen: Ein solcher sei weder durch die zugrundeliegende EU-Richtlinie IRRD vorgegeben noch aus Sicht des Verbands erforderlich. Zudem würde ein pauschaler Fonds das Prinzip der Spartentrennung im Versicherungsrecht unterlaufen.

Auch die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) warnte, ein spartenübergreifender Abwicklungsfonds gefährde die in Deutschland bewährte Spartentrennung, die sich als wirksames Instrument zur Vermeidung systemischer Krisen erwiesen habe.

Bürokratiekritik als gemeinsamer Nenner

Jenseits der VSAAG-Debatte herrschte auf der Konferenz breiter Konsens zwischen Versicherungswirtschaft und Parlamentariern: Ineffiziente Regulierung ohne Verhältnismäßigkeit, unnötiges Goldplating und eine schematische Übertragung von Bankenregulierung auf die Versicherungsbranche werden als Problem anerkannt.

Talanx-Finanzchef Jan Wicke benannte konkrete Beispiele. Die EU-Taxonomie erzeuge erheblichen Aufwand für die Datenzusammenstellung, ohne dass institutionelle oder private Anleger das Instrument tatsächlich nutzten. Bei Dora, der EU-Regulierung zur digitalen Widerstandsfähigkeit im Finanzsektor, sei der Ansatz grundsätzlich sinnvoll, durch nationale Zusatzanforderungen jedoch übermäßig aufwendig geraten.

Am schärfsten fällt Wickes Kritik an der IRRD aus: Die geplanten Abwicklungspläne nach Bankvorbild seien für Versicherer unverhältnismäßig, da Versicherer Schäden über Jahre abwickeln und damit weit mehr Zeit hätten, auf Schwierigkeiten zu reagieren als Banken.

Mangelnde Verzahnung zwischen Berlin und Brüssel

Sascha Müller, Obmann der Grünen-Bundestagsfraktion im Finanzausschuss, räumte ein, dass politische Bekenntnisse zum Bürokratieabbau selten messbare Ergebnisse zeitigen. Er plädierte für ein System, das klare Ziele setzt und bei Verletzung konsequent durchgreift, anstatt alle Marktteilnehmer mit pauschalen Pflichten zu belasten. Seinen Maßstab für überflüssige Regulierung brachte er auf die Formel: „Wenn sich niemand mehr erinnert, warum man eine Regulierung eingeführt hat, dann kann sie auch weg.“

Brodesser benannte als weiteres Strukturproblem die mangelnde Verzahnung zwischen Berlin und Brüssel: Wenn nationale Parlamentarier EU-Richtlinien erst zur Umsetzung vorgelegt bekämen, wenn sie bereits beschlossen seien, sei jeder Gestaltungsspielraum vertan. Eine frühzeitigere Koordinierung zwischen Bundestag und Europaparlament könne helfen, Regulierung von Anfang an praxistauglicher zu gestalten.