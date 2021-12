Redaktion 25.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

CDU-Politiker an Start-up beteiligt Jens Spahn investiert in Steuer-Fintech

Als Finanzstaatssekretär und Fintech-Beauftragter befasst sich Jens Spahn gleich in zwei Ämtern mit der Branche, in die er investiert hat. Doch der CDU-Politiker kann keinen Interessenkonflikt mit seinem Anteil an einem Startup für Steuersoftware erkennen.