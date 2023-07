Leidenschaft, Wissen und Gelassenheit Endlich unabhängig: Celine Nadolnys Geheimnisse für finanzielle Freiheit

Freiheit, also mehr Zeit und dafür weniger Druck und Verpflichtungen, das wünschen sich viele Menschen. Wie man finanzielle sowie persönliche Freiheit erreicht und was Leidenschaft, Wissen und Gelassenheit damit zu tun haben, darüber schreibt Finanzbloggerin Celine Nadolny. Ihre neue Kolumne erscheint ab sofort einmal monatlich bei DAS INVESTMENT Academy.

© Foto: Celine Nadolny / Collage: Christin Jahns und Jessica Hunold mit Canva

In unserer hektischen und oft von Stress geprägten Welt streben nicht wenige Menschen nach Freiheit. Was auch immer diese Freiheit für sie in dem Moment sein mag. Sie wünschen sich vielleicht etwas mehr Zeit für sich und ihre Liebsten zu haben, etwas mehr finanziellen Spielraum, um sich auch mal rausnehmen zu können und so richtig zu entspannen.

Oder sie haben bereits das Gefühl festzustecken in einer Spirale aus Erwartungen, Herausforderungen und Ängsten. In einem solchen Zustand ist jeder noch so kleine Schritt in Richtung Freiheit willkommen – so individuell wie diese eben nur sein kann.

Doch wie machen wir uns auf und erreichen diese Freiheit und wie können uns unsere Leidenschaften dabei nutzen, um unseren eigenen Lebensweg zu gestalten?

Leidenschaft zum Beruf machen

Schon seit meiner Kindheit bin ich eine leidenschaftliche Büchereule gewesen. Die weite Welt der Literatur hat mich fasziniert, mit all ihren Geschichten, in die ich eintauchen konnte, wann immer mir danach war. Und es war eben jene Leidenschaft zu lesen, die mir den Weg zur persönlichen und finanziellen Freiheit überhaupt erst gezeigt hat.

Heute habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Damit ist nicht nur ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, es gibt mir auch die persönliche Freiheit, mein Leben mehr nach meinen eigenen Vorstellungen gestalten zu können.

Stelle dich Herausforderungen

Doch dafür musste ich etliche Schritte gehen: Ich musste mich von negativen Denkmustern befreien, positive Glaubenssätze etablieren und verschiedene Perspektiven einnehmen, um meine Leidenschaft in dem permanenten Rauschen des gesellschaftlichen Drucks zu erkennen und nachzugehen.

Erfolg erfordert oft, die Komfortzone zu verlassen und seine Ängste zu überwinden. Es wird viele Hindernisse geben, von denen sich die wenigsten ankündigen werden. Auch, wenn es zunächst unbehaglich sein kann, ist es wichtig, sich neuen Herausforderungen zu stellen und sich stetig weiterzuentwickeln.

In meinem Fall haben mir – wie sollte es anders sein – viele einzigartige Bücher und Autoren geholfen, deren Geschichten ich im Laufe der Zeit lesen durfte.

Entspannte Herangehensweise am Kapitalmarkt oft zielführender

Auch, wenn ich schon auf einem guten Weg zu meiner eigenen finanziellen Freiheit bin, habe ich dies aber nicht nur meinem Durchhaltevermögen und Mut zu verdanken, sondern auch meiner Gelassenheit.

Es wird nicht immer alles funktionieren, Rückschläge sind Teil des Weges und nur allzu oft wird es Ideen von vermeintlichen Abkürzungen geben, die dann umso verlockender klingen mögen.

Gerade am Kapitalmarkt habe ich glücklicherweise früh erkannt, dass der entspannte Weg der lohnendere ist. Nicht nur, weil er höhere Renditen verspricht, sondern vor allem, weil es einem die Freiheit lässt, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich im Leben zählen.

So investiere ich mein hart erarbeitetes Geld, ohne ständig die aktuellen Entwicklungen zu verfolgen und bei Schwankungen nervös zu werden. Stattdessen richte ich meinen Fokus auf sinnvollere Dinge, wie meine Liebsten, mein Unternehmen und mich selbst.

Börsenwissen wirkt beruhigend

Das A und O in allen Bereichen ist Wissen.

Es schützt, es befähigt und beruhigt. Gerade ein Themenkomplex wie Finanzen oder Börse erscheint so viel greifbarer.

Viele schrecken davor zurück, in den Markt einzusteigen, weil sie sich überwältigt von all den Möglichkeiten sehen. Doch mit dem nötigen Wissen blendet man all das Unnütze aus und jagt nicht den Traumvorstellungen anderer nach.

Wie Ken Fisher einst sagte: „Time in the market beats timing the market.“ Es ist viel wichtiger, den ersten Schritt zu gehen und überhaupt anzufangen, als auf den perfekten Moment zu warten.

Leidenschaft und Gelassenheit als Leitbilder

Trotzdem macht es keinen Sinn, überhastet und kopflos zu agieren, sondern mit Besonnenheit und Weitsicht. Und das gilt für so viele Lebensbereiche. Wer breit gestreut und passiv am Kapitalmarkt investiert, parallel auf die Einnahmen und Ausgaben achtet, sich vom Materialismus und übermäßigen Konsum distanziert, kann gar nicht anders, als vermögend zu werden.

Natürlich gönne ich mir auch mal etwas, aber dann sorge ich dafür, dass diese Ausgaben auch einen langanhaltenden Mehrwert haben. Und zu all dem stetigen Wachstum gehören auch Pausen und Auszeiten, um Kraft zu tanken und in Achtsamkeit für Erholung und Regeneration zu sorgen. Leidenschaft und Gelassenheit sind zwei wundervolle Gegenspieler, die mein Leben leiten.

Dabei liegen meine persönliche Freiheit und Erfüllung darin, zu sehen, wie Menschen durch meine Arbeit dazu inspiriert werden, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Wie sie wieder mehr lesen, sich um ihre Finanzen kümmern und persönlich wachsen.

Der Weg ist das Ziel und darin liegt die Freiheit.

Wir müssen nicht hasten, wir müssen nicht hetzen. Wir können in unserem Tempo gehen und dürfen unseren Weg in vollen Zügen genießen.

Die eigene Leidenschaft zu finden und den Sinn meiner Existenz zu erkennen, hat mir dabei geholfen, das zu verstehen und meinen inneren Kompass zu stellen. Seitdem lebe ich in purer Erfüllung über jeden einzelnen Schritt, den ich in diese Richtung mache, selbst wenn dieser auch mal zur Seite oder nach hinten geht.