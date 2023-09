Celine Nadolny Kolumne Zu den größten Herausforderungen gehört, permanent beurteilt zu werden

Traumjob Finfluencerin? Mit „Book of Finance“ hat sich Celine Nadolny ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern aufgebaut. In ihrer Kolumne erzählt sie, wie sie Geld verdient, welche Vorteile ihr Job mit sich bringt, aber auch, was es bedeutet, als Influencerin ständig erreichbar zu sein und beurteilt zu werden.

In der heutigen digitalen Welt, in der soziale Medien unser Leben prägen, gibt es eine ganz besondere Art von Influencern, die nicht nur Schönheitstipps oder Reiseabenteuer teilen, sondern sich auf das mitunter komplexe Thema der Finanzen spezialisiert haben.

Aber was machen Finfluencer eigentlich genau und wie sieht ihr Alltag aus?

Bin ich denn überhaupt eine Finfluencerin?

Rund um „Book of Finance“ wird immer wieder diskutiert, ob es überhaupt ein „richtiger“ Finanzblog ist und ich somit als Celine Nadolny in die Kategorie „Finfluencerin“ falle.

Selbst habe ich mich nicht in diese Schublade gesteckt, mich auch nie als Finanzexpertin bezeichnet, aber wenn es anderen Menschen bei ihrer Orientierung hilft, dann schlüpfe ich zumindest für diese Kolumne gerne in die Rolle.

Die sogenannten „Finfluencer“ geben Einblicke in ihre finanzielle Welt und wollen ihren Followern dabei helfen, ein besseres Verständnis für Geld und Investitionen zu entwickeln.

Zumindest mit Blick auf dieses Vorhaben bin ich mit „Book of Finance“ ein Teil dieser Welt und werde euch heute Einblick in meinen Alltag als Finfleuncerin geben und die Rolle, die Geld in meinem Leben und meiner Arbeit spielt, beleuchten.

Regelmäßige Aufgaben

Mein Alltag als Finfluencerin ähnelt dem einer typischen Selbständigen in vielerlei Hinsicht. Aber natürlich liegt der Fokus meiner redaktionellen Arbeit auf finanziellen Themen.

Hier sind einige der Aufgaben, die regelmäßig auf meiner To-Do-Liste stehen:

Aufgabe 1: Content erstellen

Wie alle anderen Blogger muss ich kontinuierlich hochwertigen Content produzieren. Nicht nur, um meiner Community damit einen Mehrwert zu bieten, sondern leider auch aus dem stumpfen Grund, die Algorithmen der verschiedenen sozialen Netzwerke befriedigen zu müssen.

Dazu gehören bei mir mindestens zwei ausführliche Buchrezensionen pro Woche, informative Beiträge zu aktuellen Themen, die mich beschäftigen, Daily Reminder, Newsletter und all die weiteren Bausteine, die ich regelmäßig kostenlos zur Verfügung stelle.

Auf Instagram habe ich kürzlich sogar die Marke von 1.111 veröffentlichten Beiträgen in etwas mehr als vier Jahren geknackt.

Aufgabe 2: Interaktionen mit der Community

Tausende von Kommentaren und Nachrichten, mitunter auch E-Mails, erreichen mich jede Woche von meinen Followern. Und ich setze mir zum Ziel, möglichst alle zu beantworten. Das kann dann auch mal etwas dauern, aber ich gebe mein Bestes.

Die Interaktion mit meiner Community ist für mich ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Und auch wenn es im Grunde traurig ist: Manch einer hat mich bereits entfolgt, nur weil ich nicht innerhalb von ein paar Tagen auf eine Nachricht geantwortet habe. Eine wundervolle Welt, in der wir doch leben.

Aufgabe 3: Networking und Partnerschaften

Um mein Netzwerk zu erweitern und spannende Kooperationen einzugehen, investiere ich Zeit und Energie in die Pflege meiner bestehenden Beziehungen zu anderen Bloggern, Medienpartnern, Unternehmen, Autoren, Verlagen und Co., halte aber auf der anderen Seite auch stets die Augen offen für potenziell interessante neue Veröffentlichung und ähnliches.

Aufgabe 4: Projekte und eigene Produkte

Neben den täglichen Aufgaben arbeite ich kontinuierlich an verschiedenen Projekten, von denen die Community in der Regel nichts mitbekommt. Darunter fallen immer mal wieder die Überarbeitung meiner Homepage, der Launch meines Newsletters, die Aufnahme einer neuen Social Media Plattform, verschiedene Buchprojekte, aber eben auch die Erstellung eigener Produkte.

Denn so verrückt es klingt, seit vier Jahren ist mein gesamter Content für die Community kostenlos und es gab noch keinerlei Möglichkeit, irgendetwas von mir käuflich zu erwerben.

Aufgabe 5: Medienarbeit

Auch Kolumnen wie diese oder Gastbeiträge und Interviews gehören zu meiner alltäglichen Arbeit. Nicht nur, um anderen Menschen zu helfen, Expertise oder Reichweite auszubauen, sondern auch, um ein breiteres Fundament für mein Wirken zu schaffen.

Traurigerweise sind Influencer und Blogger für viele Journalisten immer noch Menschen zweiter Klasse, die man nicht sonderlich ernstnehmen muss, denen man per se Schlechtes unterstellt und denen man sich intellektuell überlegen fühlt. Entsprechend schwierig war es für mich, auch in dieser Welt Fuß zu fassen.

Aufgabe 6: Mitarbeitermanagement

Angesichts meines kleinen Teams von Festangestellten und Freiberuflern muss ich auch Personalangelegenheiten im Auge behalten, Gespräche führen und Aufgaben delegieren. Das sollte man nicht unterschätzen und es stellt mich auch heute noch immer vor Herausforderungen.

Flexibler Alltag: Arbeit und Freizeit verschwimmen

Für viele wirkt der Beruf der Influencerin von außen aus betrachtet wie eine Traumwelt. Aber man sollte sich darüber bewusst sein, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit oft verschwimmen.

Es gibt keine festen Arbeitszeiten und Wochenenden, Urlaube oder Feiertage sind für mich keine Auszeit.

Die Algorithmen in den sozialen Medien erfordern, dass ich ständig aktiv bleibe und das Einkommen will ebenfalls immer wieder aufs Neue erwirtschaftet werden.

Typischer Tagesablauf als Finfluencerin

In der Regel beginnt mein Arbeitstag mit einer Morgenroutine, die mir Zeit für Selbstfürsorge, gesunde Ernährung, Sport und Lesen bietet.

Danach arbeite ich an wichtigen Kooperationen, erstelle Content für die Zukunft, arbeite an Projekten und widme den Abend meiner Community, indem ich Kommentare und Nachrichten beantworte.

Die Reihenfolge dieser Aktivitäten kann variieren, und ich versuche, meinen Arbeitstag nach den Prinzipien der US-amerikanischen Autoren für Selbstentwicklung Stephen R. Covey und Brian Tracy effektiv zu gestalten.

Team-Organisation und Zusammenarbeit

Mein Team hält mir gerade für meine Morgenroutine den Rücken frei und unterbricht diese nur in dringenden Fällen.

Ich habe derzeit vier Festangestellte und fünf Freiberufler in meinem Team.

Die Zusammenarbeit erfolgt größtenteils remote, da ich viel reise und wir nicht alle an einem Ort wohnen. Dennoch gibt es beispielsweise auch persönliche Treffen und Teamreisen, um die Zusammenarbeit zu fördern und strategische Leitfäden zu erarbeiten.

Unterstützt werde ich in verschiedenen Bereichen wie der Recherche, IT-Themen, rechtlichen Fragen, Lektorat, Grafikdesign, Steuerthemen, Marketing und Kommunikation.

Die wesentlichen Aufgaben, wie die Interaktion mit der Community oder die Content-Erstellung, erledige ich jedoch lieber selbst, da es mir wichtig ist, eine persönliche Verbindung zu meinen Followern aufrechtzuerhalten.

Highlights und Herausforderungen meines Alltags

Das Spannende an meinem Alltag ist die Möglichkeit, Menschen dabei zu helfen, ein besseres Verständnis für Finanzen zu entwickeln und ihre finanzielle Zukunft zu gestalten. Die Interaktion mit meiner Community und die positiven Rückmeldungen sind auch für mich inspirierend.

Die größten Herausforderungen sind die ständige Erreichbarkeit, permanent beurteilt und öffentlich von fremden Menschen gerichtet zu werden und natürlich die Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Es erfordert Disziplin, ein starkes Umfeld und Auszeiten, um sich selbst zu schützen.

Tipps für angehende Finfluencer und Unternehmer

Spezialisiere dich : Finde eine Nische, die dich interessiert und in der du bereits Fachwissen vorweisen kannst.

: Finde eine Nische, die dich interessiert und in der du bereits Fachwissen vorweisen kannst. Bleibe authentisch : Deine Glaubwürdigkeit als Finfluencer hängt von deiner Ehrlichkeit und Authentizität ab. Opportunismus mag kurz- und mittelfristig helfen, aber am Ende solltest du immer noch in den Spiegel schauen können.

: Deine Glaubwürdigkeit als Finfluencer hängt von deiner Ehrlichkeit und Authentizität ab. Opportunismus mag kurz- und mittelfristig helfen, aber am Ende solltest du immer noch in den Spiegel schauen können. Lerne ständig dazu : Die Welt um dich herum wird nicht stehen bleiben. Bilde dich stetig weiter und erweitere damit deinen Horizont. Gerade in der Selbständigkeit warten Herausforderungen an jeder Ecke.

: Die Welt um dich herum wird nicht stehen bleiben. Bilde dich stetig weiter und erweitere damit deinen Horizont. Gerade in der Selbständigkeit warten Herausforderungen an jeder Ecke. Sei geduldig: Der Aufbau einer Marke und einer Community braucht Zeit und Ausdauer. Erfolg kommt nicht über Nacht, es wirkt nur manchmal so.

Die Rolle von Geld in meinem Arbeitsleben

Wie alle anderen Menschen, muss auch ich mein Geld erst verdienen. Entsprechend habe ich für mich ein Geschäftsmodell mit einer Vielzahl von Einnahmequellen gewählt. Darunter fallen beispielsweise Affiliate-Einnahmen, Werbepartnerschaften, eigene Buchverkäufe, Beratungsleistungen, Spenden, redaktionelle Vergütungen, Ghostwriting und das Schreiben von Buchrezensionen.

Vor allem Letzteres führt bei einigen Menschen immer wieder zu Irritationen, aber es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen bezahlten Bewertungen und bezahlten Rezensionen.

So werde ich im Vorfeld bezahlt und bleibe in meinem Urteil stets einhundert Prozent ehrlich und unabhängig.

Damit macht man sich am Ende zwar nicht immer Freunde, weshalb ich bereits mehrfach Drohungen und Anwaltsschreiben erhalten habe. Aber obgleich ich meine Bewertungen und Kritikpunkte öffentlich zu allen Büchern darlege und meine Community mit den Empfehlungen offensichtlich nicht enttäusche, werden Zyniker stets ein Fragezeichen an die Aufrichtigkeit schreiben.

Das Leben als Influencerin: Träume und Herausforderungen

Viele Jugendliche träumen heute von einem Leben als Influencer. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Weg nicht ohne Herausforderungen bleibt.

Es erfordert harte Arbeit, Engagement und die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln. Die permanente Verfügbarkeit, die öffentliche Meinung und der Druck, immer wieder neue Inhalte abzuliefern, können enorm belastend sein.

Ich persönlich möchte den Weg nicht mehr missen, denn ich habe es geschafft, aus einer Leidenschaft einen Beruf zu kreieren. Heute darf ich im Prinzip den ganzen Tag lesen und mich weiterbilden und werde dafür auch noch bezahlt. Gerade in meinem jungen Alter gibt mir das die Möglichkeit, tagein tagaus zu wachsen und mir nebenher immer mehr aufzubauen. Ich kann reisen, wann immer ich will, von überall auf der Welt arbeiten und helfe mit meinem Tun auch noch zehntausenden Menschen jeden Monat.

So bin ich auch bereit all die negativen Seiten dieses Lebens zu akzeptieren, arbeite viel an mir selbst, um im Umgang damit besser zu werden, aber auch an Strukturen, die mich abschirmen sollen.

Am Ende ist nicht alles Gold, was glänzt und Geld wird für mich immer nur ein Mittel zum Zweck bleiben.

Nicht aus monetären, sondern aus ideellen Motiven habe ich „Book of Finance“ gegründet und es Stück für Stück geschafft, im Einklang mit meinem hohen ethischen Wertegerüst ein Geschäftsmodell drumherum aufzubauen, das es mir ermöglicht, davon leben zu können und weiter zu wachsen.

Das können nicht alle Finfluencer von sich behaupten. Es ist sicherlich kein Traumjob für die breite Masse da draußen. Lasst euch nicht von falschen Vorstellungen blenden. Die allermeisten Influencer arbeiten deutlich mehr als in einem 9-to-5-Job und nur ein Bruchteil von denen, die starten, schafft es, daraus wirklich etwas aufzubauen, dass dann wie ein Traumleben aussieht.