Celine Nadolny Kolumne Selbstständigkeit: Was tun bei Krankheit, Elternzeit oder Erwerbsunfähigkeit?

In der Selbständigkeit passieren immer wieder Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Wenn Gründer krank werden, haben sie jedoch schnell ein Problem. Denn im Gegensatz zu Angestellten übernimmt bei ihnen oft niemand anderes die Arbeit, wenn sie selbst nicht können. Wie Selbstständige am besten vorsorgen, erläutert Celine Nadolny in ihrer neuen Kolumne.

© Celine Nadolny, Collage: Christin Jahns mit Canva-KI

2024 war gesundheitlich bisher nicht mein Jahr. Zuletzt hat eine schwere Krankheit mich für einige Wochen vollständig außer Gefecht gesetzt und wird mich wohl auch noch eine ganze Zeit begleiten.

Der Berg voll Arbeit, der in der Zwischenzeit immer weiter angewachsen ist, wartet genügsam auf mich. Von allein wird sich die Arbeit ganz sicher nicht erledigen.

So wie mir geht es in einer solchen Situation wahrscheinlich vielen Selbständigen – insbesondere den Solo-Selbständigen. Aber selbst mit Mitarbeitern gibt es einige Themen, die stets deine Aufmerksamkeit verlangen werden und nicht so einfach delegiert werden können, vor allem, wenn du unverhofft ausfällst.

Selbstständigkeit: Vorsorgen für den Ernstfall

Krankheit ist dabei nur eines der möglichen Szenarien. Auch ein Unfall, eine Rezession, eine mögliche Schwangerschaft, ein Zwischenfall in deinem Umfeld oder auch einfach nur sonstige private Belange, können jederzeit Einfluss auf dich und dein Wirken nehmen.

Für manches kann man Vorsorgen treffen, für andere Dinge nicht. Was aber niemals schaden wird, ist, sich Gedanken darüber zu machen: „Was wäre, wenn?“

Versicherung: Teure Wette auf das (Nicht-)Eintreten eines Events?

Versicherungen sind nur ein Baustein, den man nicht nur als Privatperson, sondern vor allem auch als Selbständige oder Unternehmerin im Blick haben sollte. Dabei habe ich stets die Worte von Tony Robbins im Kopf, dass jede Versicherung im Grunde nichts weiter als eine Wette darstellt, eine Wette auf das (Nicht-)Eintreten eines Events zwischen dir und der Versicherung. Letztere wird diese Wette ganz bestimmt nur dann mit dir eingehen, wenn die Wahrscheinlichkeit zu ihren Gunsten steht.

Im Prinzip geht es dabei bekanntlich in der Regel darum, zum Tag des Eintretens eine bestimmte Summe parat zu haben, mit der man finanziell kompensieren kann, dass die eigene Arbeitsleistung – weshalb, wie lange und wie stark auch immer – eingeschränkt sein wird. Die Versicherungsgesellschaft wird dieses Risiko dann entweder im Umlageverfahren, mithilfe von Geldpools oder mit eigenen Investitionen deiner Beiträge gegenfinanzieren. Häufig ist es auch eine Mischung aus all diesen und weiteren Elementen. Dabei wird selbstverständlich auch stets die Gewinnmarge und der große Wasserkopf aus Vertrieb, Administration und Co. abgedeckt.

Laut Bestsellerautor Tony Robbins solltest du das stets im Hinterkopf haben und dann mal mit spitzem Bleichstift nachrechnen, inwieweit du selbst deine Beiträge vielleicht effektiver investieren könntest und das Risiko schlussendlich lieber selbst trägst, statt dich im Fall der Fälle noch mit bürokratischen Hürden herumärgern zu müssen.

Ich für meinen Teil versichere nur die Bereiche in meinem Leben, in denen die Rechnung zu meinen Gunsten aufzugehen scheint und greife in allen anderen Fällen lieber auf ausreichende Rücklagen zurück, um so im Gegenzug auch frei darüber verfügen zu können.

Horrorszenarien durchgehen und Lösungen entwickeln

Was für mich viel wichtiger ist: Mach dir Gedanken über Doomsday-Szenarien. Stecke mit Vertrauten oder deinem Team mal die Köpfe zusammen und skizziert im Detail, was alles schieflaufen könnte. Überlegt gemeinsam genau, wie man darauf am besten reagieren könnte, wie man im Hier und Jetzt bereits Vorkehrungen trifft und wie groß der potenzielle Schaden schlussendlich wäre.

Denn, wenn man erst all diese Horrorszenarien auf dem Tisch liegen hat, wird man in aller Regel merken, dass diese gar nicht mehr so erschreckend wirken. Man braucht sich auch nicht mehr nächtelang den Kopf zerbrechen, was alles passieren könnte, man weiß es bereits und hat sich mit klarem Kopf Gegenmaßnahmen überlegt. Das beruhigt nicht nur, es hilft ungemein.

Welche Versicherungen braucht man als Selbständige?

Wenn man mich fragt, welche Versicherungen man als Selbstständige braucht, wird man eine völlig andere Antwort bekommen als vom Versicherungsmakler um die Ecke. Die würden nun nämlich nicht nur innerlich anfangen zu zittern, weil sie schon die Provisionen zählen, sondern auch allzu gerne eine „Bestandsanalyse“ durchführen, selbstverständlich inklusive all der irrationalen Glaubenssätze, die man nicht auflöst, sondern dann doch im Interesse der Kunden lieber versichert.

Neun von zehn Versicherungen sind aus meiner Sicht absolute Geldverschwendung. Die Leute schließen sie nur aufgrund von unvollständigen Informationen oder aus irrationalem Verhalten ab. Weil sie Angst vor dem Ungewissen haben, weil sie sich selbst nicht zutrauen, konsequent Geld zur Seite zu legen, weil sie keine Ahnung haben, wie man am Kapitalmarkt besser als die Versicherungsgesellschaften investiert oder weil sie mit vermeintlich wertvollen Steuervergünstigungen und Zuschüssen geködert werden.

Unkalkulierbare Risiken absichern

Was du absichern solltest, sind vor allem unkalkulierbare Risiken. Als Beispiel sind hierbei – je nach deinem Geschäftsmodell – rechtliche Angelegenheiten zu nennen. Eine Haftpflichtversicherung sollte nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen in aller Regel Pflicht sein. Seien es Kunden, Lieferanten, Konkurrenten, irgendein Abmahnverein oder wer auch immer, ein passiver Rechtsschutz beruhigt nicht nur, er kann gegebenenfalls auch eine Insolvenz abwenden.

Ein weiterer wichtiger Baustein kommt ins Spiel, sobald man Mitarbeiter hat. Ich selbst durfte schon erleben, dass man Leuten eben am Ende auch nur vor den Kopf schauen kann. Am Anfang hört sich alles super an, aber das Blatt kann sich auch schnell drehen. Auch hier macht mitunter Rechtsschutz Sinn, aber bedenkt bitte, dass ihr euch in Arbeitsrechtsstreitigkeiten bis zu einem gewissen Punkt auch selbst vertreten könnt und nicht unmittelbar für die Anwaltskosten der Gegenseite aufkommen müsst. Solltet ihr eure Unstimmigkeiten in einem Vergleich regeln können, fallen nicht einmal Gerichtskosten an.

Dazu kommen dann auch noch die gesetzlich verpflichtenden Versicherungen wie beispielsweise eine Krankenversicherung, zumindest die Kfz-Haftpflichtversicherung für den Firmenwagen und so weiter. Bei Firmenleasing könnte auch eine Gap-Versicherung Sinn ergeben.

Altersvorsorge effizient selbst regeln

Was du aus meiner Sicht aber nicht brauchst, ist eine Altersvorsorge im Versicherungsmantel. Aus meiner Sicht – und obwohl mich schon unzählige vergeblich versucht haben mit Milchmädchenrechnungen vom Gegenteil zu überzeugen – kannst du das privat immer noch effizienter und mit allen Freiheiten selbst regeln.

Was mir immer sehr geholfen hat im Zuge meiner Selbstständigkeit, ist der Kontakt zu anderen Selbständigen, zum Starter-Center in meiner Stadt, aber auch allgemeine Bücher wie Existenzgründung für Dummies mit vielen wertvollen Tipps und Ansprechpartnern rund um dieses komplexe Thema der Selbstständigkeit.

Selbstständigkeit als Herausforderung und Chance

Am Ende muss man Spaß daran haben, Probleme zu lösen und dazuzulernen. Die Selbstständigkeit ist keine entspannte Hängematte. Man kann sie eher mit einer Wildwasserbahn vergleichen, bei der der Erfolg ungewiss bleibt, man persönlich aber definitiv wachsen wird.