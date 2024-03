Miss-Germany-Wahl als Karriereweg „Das Klischee, dass die Teilnehmerinnen nur im Bikini über einen Catwalk laufen, ist überholt“

Celine Nadolny ist mit „Book of Finance“ seit Jahren eine erfolgreiche Unternehmerin und Bloggerin. Im Jahr 2022 wurde sie auch Vize Miss Germany. Inwiefern die Teilnahme ihre Karriere als Unternehmerin gepusht hat und was sie als ehemalige Teilnehmerin zu den Manipulationsvorwürfen sagt.

Celine Nadolny mit ihrer Schärpe als Vize Miss Germany 2022: „Ich würde behaupten, als 45-jähriger Thomas hätte ich mindestens die Hälfte aller dummen Kommentare und Nachrichten nicht erhalten und hätte auch nicht so hart kämpfen müssen, um in renommierten Magazinen einen Platz zu bekommen."

© Celine Nadolny

DAS INVESTMENT Academy: Warum hast du dich vor zwei Jahren dazu entschlossen, an dem Miss-Germany-Wettbewerb teilzunehmen? Waren das vor allem persönliche Gründe oder hatte das auch einen unternehmerischen Hintergrund?

Celine: Es waren tatsächlich ausschließlich persönliche Gründe. Ich wollte mich selbst herausfordern. Als eher introvertiert Leseratte, die sich nur allzu gerne und oft hinter ihren Stapeln aus Büchern versteckt hat, war Miss Germany schon ein großer Schritt raus aus meiner Komfortzone.

Auf einmal musste ich Radio- und TV-Interviews geben, Vorträge halten, war in Twitch-Livestreams und stand auf einer gigantischen Bühne vor abertausenden Menschen. Das sind Erfahrungen, die mich geformt haben und die ich niemals mehr missen möchte. Zudem wurde ich immer wieder aus meinem gewohnten Umfeld gerissen, habe mehrere Wochen ohne mein Team und meine Liebsten auskommen müssen und unglaublich viele neue Personen kennengelernt.

Im Gegensatz zu manch anderen Teilnehmerinnen war es nicht meine Intention, mit der Teilnahme Reichweite oder Aufmerksamkeit zu erregen. Ich hätte auch nie damit gerechnet, so weit zu kommen und mich heute Vize Miss Germany nennen zu können.

Der Miss-Germany-Wettbewerb ist mit vielen negativen Klischees behaftet. Welche davon sind zutreffend und welche nicht?

Celine: Davon kann ich leider ein Lied singen.

So ziemlich alle negativen Klischees der Vergangenheit sind auf mich schon während der Teilnahme aber vor allem nach dem Finale eingeprasselt.

Kollegen distanzierten sich von mir und schoben mich in die Modelbranche ab. Viele rümpften öffentlich oder hinter vorgehaltener Hand die Nase und manch eine Person neidete mir mal wieder den Erfolg. Aber ähnliche Statements, die allzu gerne als „konstruktive Kritik“ bezeichnet werden, bekam ich auch schon davor immer mal wieder. Ich würde es schlichtweg als Sexismus einstufen.

Dass Miss Germany im Jahr 2024 immer noch ein Schönheitswettbewerb ist, ist definitiv ein längst überholtes Klischee. Normschön zu sein ist kein Kriterium mehr, dass einen in diesem Wettbewerb irgendwie weiterbringt. Stattdessen geht es vielmehr um die innere Schönheit, die man ausstrahlt, weil man selbst oder schlichtweg für eine Sache brennt.

Trotzdem gab es in meiner Staffel noch einen Catwalk, über den ich gelaufen bin und auch unsere Outfits wurden für jeden Auftritt beim Finale gewechselt. Wir haben auch noch irgendwelche Baustellen eröffnet, wurden permanent fotografiert oder gefilmt und standen für Mode- und Lifestyle Marken Model. Professionelles Make-up und ein Umstyling waren ebenfalls Teil meiner Miss Germany Reise.

Miss-Germany-Wahl: Halbfinale mit Diskussionsrunde

Dennoch hat sich hier aber ein klarer Wandel gezeigt, der immer noch ongoing ist. Das Halbfinale war beispielsweise eine Diskussionsrunde zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich wurde damals zu meiner Meinung zur Frauenquote gefragt.

Das Klischee, dass die Teilnehmerinnen nur im Bikini über einen Catwalk laufen und sich den Weltfrieden wünschen ist vollkommen überholt.

Mittlerweile gibt es auch keine Krone mehr, sondern nur noch die Schärpe, die auch nicht mehr in den Landesfarben erstrahlt, und zusätzlich den Female Leader Award. Letzteres habe ich offen gestanden nicht so ganz nachvollziehen können. Das ist für mich dann doch irgendwie doppelt gemoppelt. Entweder, man lässt die Schärpe komplett weg oder beschränkt sich auf sie allein. Den Award dazu finde ich unnötig - aber das ist meine ganz persönliche Meinung und kein großer Kritikpunkt oder dergleichen.

Wie hat sich der Wettbewerb im Laufe der Zeit verändert?

Celine: Zunächst einmal verändert er sich immer noch. Der Wandel ist noch nicht abgeschlossen und manches Mal würde ich mir wünsche, dass es noch schneller und vor allem durchgängiger umgesetzt würde.

Zentrales Merkmal ist heute die Mission der Frauen auf der Bühne und nicht mehr ihre Figur im Sinne von 90:60:90.

Mittlerweile wurde auch das Maximalalter der Teilnehmerinnen abgeschafft, aber einen Walk gab es auch beim diesjährigen Finale immer noch. Ich kann schon sehr gut nachvollziehen, dass es nicht leicht ist, das ganze Konzept von heute auf morgen um 180 Grad zu drehen. Das braucht Zeit und die sollte man dem Team von Miss Germany auch geben.

Inwiefern hat der Wettbewerb die öffentliche Aufmerksamkeit für dich als Unternehmerin erhöht und deine Karriere unterstützt?



Celine: Tatsächlich gar nicht so wirklich. Ich habe dadurch meine Reichweite nicht erhöht, ganz im Gegenteil, eher Follower verloren, die noch zu sehr an den alten Klischees zum Wettbewerb hingen. Aber ich bin selbst als Persönlichkeit durch den Wettbewerb gewachsen. All die Herausforderungen, die er mit sich gebracht hat, waren wichtig für meine Entwicklung. Zudem habe ich auf meiner Reise Freunde gefunden, wichtige Kontakte geknüpft und für mich mehr Klarheit gewonnen, was ich möchte und vielleicht eben auch nicht möchte.

Sonst sitzt man bekanntlich zumeist nur vor dem TV und sieht solche Formate, ich habe es am eigenen Leib von innen kennenlernen dürfen.

Hatte die Teilnahme auch negative Konsequenzen für deine Karriere, also hattest du beispielsweise das Gefühl in der Branche aufgrund dessen weniger ernst genommen zu werden und wie bist du damit umgegangen?

Celine: Leider immer wieder. Wie ich oben bereits angerissen habe, gab es etliche Kollegen, die mich nach Bekanntwerden meiner Teilnahme gemieden haben. Pressekontakte sind beendet worden. Follower sind gegangen und es wurde hinter und teilweise sogar vor meinem Rücken Mist über mich erzählt. Nichts sonderlich Neues für mich, aber es nahm leider mitunter eine persönliche Dimension an.

Aus der kleinen Blondine, die einem etwas über Finanzen erzählen möchte, wurde das kleine High-Society-Mode-Püppchen.

Sicherlich hat mich vieles davon getroffen, aber ich werde immer besser darin, sowas auszublenden und damit umzugehen.

Inwiefern hat sich durch die Teilnahme an dem Wettbewerb dein Einkommen als Unternehmerin verändert?

Celine: Höchstens indirekt. Denn ich habe durch die Teilnahme am Wettbewerb keine einzige Werbekooperation dazu gewonnen – maximal über Umwege. Es sind auch in diesem Zusammenhang keine Produkte oder dergleichen entstanden und es gab auch kein Preisgeld oder Fahrtkostenerstattungen. Gleichzeitig darf man aber nicht unterschätzen, wie viel Zeit ich in meine Reise investiert habe. Die konnte ich nicht für meine Unternehmen nutzen.

Wie hast du das Preisgeld angelegt?

Celine: In meiner Staffel gab es kein Preisgeld. Früher war das wohl so und auch in der Staffel nach mir hat die Siegerin zumindest ein zweckgebundenes und in der aktuellen Staffel wohl sogar ein nicht zweckgebundenes Preisgeld erhalten. Als Vize 2022 habe ich nichts erhalten.

Für welche Frauen mit welchen Karrierezielen/Hintergründen lohnt sich eine Teilnahme und wem rätst du eher davon ab?

Celine: Ich würde hier den Fokus tatsächlich stets auf die persönliche Entwicklung legen. Da habe ich am meisten draus gezogen: Umgang mit den Medien, Aktivitäten außerhalb der Komfortzone einer eher introvertierten Person und so weiter. Ansonsten kann sich eine Teilnahme auch dann lohnen, wenn man selbst noch keine Reichweite besitzt und meint, dass die Zielgruppe von Miss Germany, die Teilnehmerinnen selbst oder die Partner der Organisatoren interessant sein könnten.

Wer darüber hinaus eine spannende Mission hat, schafft es wohlmöglich auch, erste oder zusätzliche mediale Aufmerksamkeit zu erhalten. Mit Blick auf die Berichterstattung zur diesjährigen Staffel scheint die Akzeptanz der etablierten Medien auch immer besser zu werden. Zu meiner Zeit war das noch überschaubar.

Wie aufwändig ist die Vorbereitung?

Celine: Die ist kinderleicht. Das Bewerbungsformular hat man in wenigen Minuten ausgefüllt. Wichtig ist die Zeit davor, in der man sich darüber klarwerden sollte – ganz unabhängig im Übrigen von einer Teilnahme bei Miss Germany – was man im Leben bewegen und erreichen will. Wer das für sich ergründet hat, kann ohne Probleme in den Wettbewerb starten. Dann geht es nur noch darum, diese Klarheit nach außen zu tragen und authentisch und leidenschaftlich für die eigene Sache einzustehen.

Was hast du bei der Miss-Germany-Wahl über dich und für deine Karriere gelernt?

Celine: Zunächst einmal bin ich offener und selbstbewusster geworden. Ich traue mich heute mehr raus, bin etwas lauter geworden und weiß, dass ich nicht mehr die kleine Celine von vor einigen Jahren bin. Denn ich habe von ganz unterschiedlichen Leuten auf der ganzen Reise wertvolles Feedback bekommen, aber auch selbst in meinem Tagesreflexionen immer wieder etwas lernen dürfen.

Darüber hinaus konnte ich einen kurzen Blick hinter die Kulissen eines solchen Wettbewerbs, die Organisation, die Medien und Co. werfen. Das war nicht nur unglaublich spannend, sondern ist vor allem selten, denn die Branche ist nach außen in der Regel doch ziemlich verschwiegen.

Obwohl ich behaupten würde, dass ich vorher schon recht gut aufgestellt war, habe ich aber schlussendlich auch noch einiges an Klarheit gewonnen, was ich möchte und was ich eben auch nicht möchte.

Würdest du noch einmal teilnehmen?

Celine: Ein zweites Mal nicht und bei einem ähnlichen Format ebenfalls nicht, aber noch einmal zum ersten Mal teilnehmen würde ich schon. Insbesondere, weil ich nun weiß, wie sehr ich auf der Reise gewachsen bin. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich das volle Programm durchlaufen habe bis zum großen Finale. Vor allem das Camp im Europapark war dabei mein Highlight. Keine Ahnung, inwieweit ich diese Frage nun anders beantworten würde, wenn ich bereits in einer der ersten Runden rausgeflogen wäre.

Gutes Aussehen kann einem viele Türen öffnen. Manche nehmen es jedoch auch als Fluch wahr und haben das Gefühl, dass sie als Person und ihre Leistungen aufgrund ihres Aussehens weniger gesehen und ernst genommen werden. Wie ist das bei dir und wie gehst du damit um?

Celine: Es ist schlussendlich stets beides. Wie ihr schon sagt, auf der einen Seite kann es Türen öffnen. Auch wissenschaftlich belegbar wissen wir, dass „attraktivere“ Menschen im Schnitt erfolgreicher sind, mehr Geld verdienen und beliebter sind. Man verbindet wohl mit „attraktiven“ Menschen – je nachdem, wie man dies für sich definiert – unterbewusst positive Eigenschaften.

In meinem Fall wäre es auch naiv zu denken, dass ich beispielsweise als älterer Mann einen ähnlich steilen Schub am Anfang meiner Karriere hingelegt hätte. Mein Aussehen war da definitiv in vielen Bereichen ein Türöffner beziehungsweise ein Eyecatcher, über den ich Aufmerksamkeit bekommen habe. Auf der anderen Seite war diese aber eben auch nicht durchweg positiv – ganz im Gegenteil.

„Attraktive“ Menschen werden eben auch allzu gerne in Schubladen gesteckt, insbesondere, wenn sie blond, jung und weiblich sind und ihr Glück in einer eher Männer dominierten Finanzbranche versuchen, in der noch ein ganz anderer Wind weht. Da muss man dann wie ich immer wieder aufs Neue Aufklärungsarbeit leisten mit Beiträgen wie „Kompetenz hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun“ oder sich eben unter Beweis stellen.

Ich würde behaupten, als 45-jähriger Thomas hätte ich mindestens die Hälfte aller dummen Kommentare und Nachrichten nicht erhalten und hätte auch nicht so hart kämpfen müssen, um in renommierten Magazinen einen Platz zu bekommen.

Am Ende kommt es vor allem auf die Branche an und darauf, was man aus den Gegebenheiten macht. Man kann auch die vermeintlich größten Makel irgendwie für sich nutzen. Man muss nur ergründen wie und dann ein dickes Fell auf dem Weg zum Erfolg beweisen.

Wie schätzt du als ehemalige Teilnehmerin die aktuellen Manipulationsvorwürfe bei der diesjährigen Wahl ein?

Celine: Das ist definitiv ein heikles Thema. Ich war live vor Ort als die Entscheidung bekanntgegeben wurde und habe die ersten Gerüchte noch an dem Abend gehört. Dazu möchte ich mich aber nicht weiter äußern, weil ich mich nicht an Spekulationen beteilige – weder an den Kapitalmärkten, noch in den Medien.

Natürlich hat es einen Beigeschmack, wenn die Gewinnerin und das Team von Miss Germany über längere Zeit Tür an Tür gearbeitet haben. Ob man denen nun daraus aber einen Strick drehen möchte, sei mal dahingestellt. Vielleicht gibt es in der nächsten Staffel ja einen Notar, wie man ihn sonst schon von einigen TV-Formaten kennt. Der könnte dann eben auch offiziell bestätigen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist und würde solche Spekulationen im Keim ersticken.