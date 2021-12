Bloomberg 20.07.2015 Aktualisiert am 10.03.2020 - 16:55 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Center for Financial Studies Deutschland als Zentrum der Finanzregulierung

Deutschland gewinnt in der Finanzwelt an Bedeutung, jedoch mehr als Regulierungszentrum denn als Bankenstandort. Das ergab eine Umfrage des Center for Financial Studies unter rund 400 Unternehmen des Finanzstandorts Deutschland, die am Montag veröffentlicht wurde.