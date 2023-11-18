Beim CEO-Dinner kommen einige der führenden Köpfe aus Hamburg zusammen. Die jüngste Ausgabe beschäftigte sich mit dem Thema "Finanzielle Bildung". Wir zeigen die besten Bilder des Abends.

In der heutigen Welt ist es unerlässlich, sich mit finanziellen Themen auszukennen. Dabei geht es nicht nur um effektive Geldverwaltung und -vermehrung, sondern auch um ein tiefgreifendes Verständnis für komplexe finanzielle Werkzeuge, Investitionsmethoden, Steuerangelegenheiten und mehr. Ein Mangel an finanziellem Wissen kann zu wirtschaftlichen Unsicherheiten führen, weshalb es umso wichtiger ist, dieses Thema zu diskutieren.

Am 17. November veranstalteten Sören Bauer und Face-Club.com ein CEO-Dinner im Hamburger Restaurant Favoloso. Etwa 100 eingeladene Gäste nahmen teil, um sich über Finanzthemen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam über Erfahrungen in diesem Bereich zu diskutieren. Die Veranstaltung bot eine einzigartige Plattform, auf der führende Köpfe zusammenkamen, um sich auszutauschen und zu netzwerken.

DAS INVESTMENT war Medienpartner des Events und zeigt die besten Bilder des Abends.

1 / 12 Favoloso Restaurant. Bildquelle: Face-club.com