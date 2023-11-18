Die besten Bilder des CEO-Dinners
In der heutigen Welt ist es unerlässlich, sich mit finanziellen Themen auszukennen. Dabei geht es nicht nur um effektive Geldverwaltung und -vermehrung, sondern auch um ein tiefgreifendes Verständnis für komplexe finanzielle Werkzeuge, Investitionsmethoden, Steuerangelegenheiten und mehr. Ein Mangel an finanziellem Wissen kann zu wirtschaftlichen Unsicherheiten führen, weshalb es umso wichtiger ist, dieses Thema zu diskutieren.
Am 17. November veranstalteten Sören Bauer und Face-Club.com ein CEO-Dinner im Hamburger Restaurant Favoloso. Etwa 100 eingeladene Gäste nahmen teil, um sich über Finanzthemen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam über Erfahrungen in diesem Bereich zu diskutieren. Die Veranstaltung bot eine einzigartige Plattform, auf der führende Köpfe zusammenkamen, um sich auszutauschen und zu netzwerken.
DAS INVESTMENT war Medienpartner des Events und zeigt die besten Bilder des Abends.
Wie vermehrt man am besten sein Geld? Was muss man zu Steuern, Finanzen und Co. wissen? Und woran hakt es bei der Finanzbildung der Deutschen? Das CEO-Dinner zum Thema „Finanzielle Bildung“ fand am 17. November 2023 im Restaurant Favoloso in Hamburg statt. Auf zwei Etagen netzwerkten die Teilnehmer und tauschten sich über aktuelle Themen aus.