Wie vermehrt man am besten sein Geld? Was muss man zu Steuern, Finanzen und Co. wissen? Und woran hakt es bei der Finanzbildung der Deutschen? Das CEO-Dinner zum Thema „Finanzielle Bildung“ fand am 17. November 2023 im Restaurant Favoloso in Hamburg statt. Auf zwei Etagen netzwerkten die Teilnehmer und tauschten sich über aktuelle Themen aus.