Am Dienstag haben Helvetia und Baloise ihre Fusionspläne bekannt gegeben. Bei der Transaktion wird die Baloise rechtlich in die Helvetia eingegliedert. Dabei bleibt die Helvetia als übernehmende Gesellschaft bestehen und wird anschließend in „Helvetia Baloise Holding AG“ umbenannt.

Trotz dieser rechtlichen Struktur betonen beide Unternehmen, dass es sich um einen Zusammenschluss unter Gleichen („Merger of Equals“) handelt. Man habe sich für diese Fusionsform ausschließlich aus Effizienzgründen entschieden, erklärte Baloise-Chef Michael Müller im Gespräch mit DAS INVESTMENT. Man habe dabei insbesondere Steuern sparen wollen.

Fusionsidee vor Cevians Einstieg geboren

Auf die Rolle des schwedischen Finanzinvestors Cevian Capital, der im vergangenen Jahr bei Baloise eigenstiegen ist, bei der Fusionsentscheidung angesprochen, erklärte Müller nur, dass diese Idee ist schon vor dem Engagement des Investors geboren worden. Wie Cevian dazu stand, sagte Müller nicht. Nun kommt die Antwort: Cevian wirft hin und verkauft seine Baloise-Anteile an die Patria Genossenschaft. Das teilte Baloise am Freitag mit.

Die Patria Genossenschaft ist heute die größte Anteilseignerin der Helvetia Holding mit 34,1 Prozent. Sie kooperierte bereits in den 1990er Jahren mit der Helvetia Versicherung. 1996 wurde sie in die Helvetia Patria Holding eingebracht. Seitdem ist sie die Haupteigentümerinnen der Helvetia Holding, die im Lauf der Zeit den Namen Patria strich.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Verwaltungsrat von Helvetia Baloise schrumpft auf 13 Mitglieder

Nun hat die Patria Genossenschaft am 25. April knapp 4,3 Millionen Aktien der Baloise Holding AG von Cevian Capital übernommen. Das entspricht 9,351 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte. Infolgedessen wird sich Robert Schuchna nicht zur Wahl an der heutigen ordentlichen Generalversammlung stellen. Robert Schuchna war der von Cevian Capital nominierte Kandidat für den Verwaltungsrat der Baloise Holding AG.

Dadurch ändert sich auch die geplante Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums von Helvetia Baloise: Der Verwaltungsrat der fusionierten Gesellschaft wird nun lediglich 13 anstatt 14 Mitglieder umfassen. Denn die Baloise hat Helvetia nach eigenen Angaben mitgeteilt, dass sie auf die Ernennung eines siebten Mitglieds des Verwaltungsrates verzichtet. Damit verschiebt sich die zuvor anvisierte Parität im Verwaltungsrat leicht zugunsten von Helvetia.

Zustimmung zur Fusion wird wahrscheinlicher

„Der Kauf unterliegt keinen Bedingungen“, heißt es weiter von der Baloise. Zum Kaufpreis wollen die Parteien sich nicht äußern.

Die Patria Genossenschaft wird an der außerordentlichen Generalversammlung von Baloise am 23. Mai über die Fusion mit Helvetia mit abstimmen können. Damit steigen die Chancen, dass die Aktionäre der beiden Versicherungen die Fusions-Pläne absegnen. Denn die Patria Genossenschaft hat der Fusion zwischen Baloise und Helvetia bereits offiziell zugestimmt.