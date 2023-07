Gütesiegel für die Beratung CFP-Abschluss – der smarte Türöffner

Was es nicht alles gibt: einen Tag des Lächelns, einen Tag des Brotes, des Händewaschens, des Gin Tonic und angeblich sogar einen internationalen Tag der Frustrationsschreie. Da erscheint es nicht weit hergeholt, dass es auch einen internationalen Tag der Finanzplanung gibt. Der World Financial Planning Day wird jährlich am ersten Mittwoch im Oktober begangen. Er wurde von der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) ins Leben gerufen.

Finanzplaner betonen häufig, wie stark sich ihre Arbeit von der reinen Finanzvermittlung unterscheide. Dabei fallen Begriffe wie „Ganzheitlichkeit“, „Beratungskompetenz“ oder „vernetzte Betrachtung“. Einen besonders fundierten Hintergrund bringen die Certified Financial Planner (CFP) mit, hinter denen der Verband FPSB (Financial Planning Standards Board) steht. Dieser CFP, dem in der offiziellen Schreibweise stets ein Rals Rechtsschutz-Zeichen beigefügt wird, gilt als Goldstandard der Finanzplanung – und das in 26 Ländern weltweit (siehe Karte).

Die Ausbildung umfasst ein ganzes Bündel von Themen: Anlageportfolios, Immobilien, Versicherungen, Beteiligungen und Kredite – alles, was wichtig sein kann, wenn sich Berater tiefer gehend mit der Lebens- und Vermögenssituation ihrer Kunden auseinandersetzen. Rund eineinhalb bis zwei Jahre sollten für die Ausbildung zum CFP veranschlagt werden, sagt FPSB-Vorständin Lisa Hassenzahl, die auch das auf Frauen spezialisierte Her Family Office gegründet hat. Ihren Vorstandsjob bei dem Verband erledigt Hassenzahl ehrenamtlich.

CFP-Abschluss: Erfahrung gefragt

Neben dem theoretischen Wissen zählt beim CFP-Abschluss jedoch auch die Erfahrung. Anwärter auf das CFP-Zertifikat müssen drei Jahre Finanzdienstleistungen und mindestens ein Jahr Finanzplanung

erbracht haben – sonst wird nicht zertifiziert. Und es müssen mehrere Finanzpläne geschrieben werden, zum Abschluss ein sehr umfangreicher, der 60 Seiten umfassen kann. Der FPSB umschreibt die Anforderungen einer CFP-Ausbildung gern mit vier Schlagworten, die auf Englisch jeweils mit einem „E“ beginnen (siehe Kasten).

„Die Teilnehmer der CFP-Ausbildung sind im Schnitt Mitte 30“, erläutert Rolf Tilmes, der an der EBS Business School lehrt und gleichzeitig Gründer und Vorstandschef des FPSB Deutschland ist. Wer sich für die Ausbildung entscheidet, macht das meist berufsbegleitend. Und nicht selten auf eigene Kosten – auch wenn es Arbeitgeber gibt, die die Ausbildung finanzieren oder ihre Angestellten zumindest eine Zeitlang freistellen, damit diese sich auf das Lernen konzentrieren können. Rund 14.500 Euro kostet die zweistufige CFP-Ausbildung bei der EBS. 500 Euro für die Abschlussprüfung durch den FPSB werden gesondert berechnet.

Berater mit CFP-Zertifikat gibt es in Banken wie auch in freien Finanzvertrieben, im Verhältnis von etwa 45 zu 55 Prozent: Die Freien überwiegen leicht. Es gibt Finanzplaner, die sich mit Servicegebühren vergüten lassen, aber ebenso auch solche, die mit Provisionen arbeiten. Allerdings erfordert eine ausführliche Finanzplanung einige Mühe und Zeit, sodass sich diese Dienstleistung kaum rein über Rückvergütungen aus dem Produktverkauf finanzieren lassen dürfte – zumal bei Beginn einer Finanzplanung nicht einmal feststeht, ob der Kunde überhaupt Finanzprodukte benötigt. Die reine Planung ist ergebnisoffen. Bei der Bethmann Bank zum Beispiel geht man das zeitintensive Thema arbeitsteilig an. Die Kundenberater können auf spezialisierte Finanzplaner an ihrer Seite zurückgreifen.

Den Wert der Ausbildung hat auch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin als nützlich für sich erkannt. Seit Kurzem lässt sie eigene Mitarbeiter die CFP-Ausbildung durchlaufen. Die Behörde hat sich auf die Fahne geschrieben, den deutschen Finanzvertrieb enger zu begleiten, als es in der Vergangenheit geschehen ist. Umfangreiches Wissen in diversen Beratungsdisziplinen dürfte da nützlich sein.

Über Lustlosigkeit oder Desinteresse der CFP-Anwärter mag Rolf Tilmes jedenfalls nicht klagen. „Die Teilnehmer bringen eine hohe Motivation mit“, beobachtet er in seiner Funktion als EBS-Professor.

Üblicherweise bestehen die Anwärter auch die Abschlussprüfung – die im Zweifel bis zu zweimal wiederholt werden darf. Ihre Prüfungsaufgaben sind bei allen Ausbildungsstätten deutschlandweit gleich.

CFP-Abschluss: Sparkassen wollen fünfter Ausbildungsträger werden

Der CFP-Abschluss feiert hierzulande gerade sein 26-jähriges Bestehen, wenn man ab Gründung des FPSB Deutschland rechnet. Das Interesse an der Qualifizierung nehme zu, beobachtet Tilmes. „2023 werden wohl deutlich über 100 neue CFP-Zertifikatsträger hinzukommen“, vermutet er. Denn jüngst sind die Sparkassen auf den Zug aufgesprungen. Die sparkasseneigene Hochschule für Finanzwirtschaft und Management will fünfter Ausbildungsträger werden. Daneben bieten hierzulande die EBS, an der Tilmes lehrt, die Frankfurt School, die Akademie Deutscher Genossenschaftsbanken (ADG) und die Corporate University des Finanzdienstleisters MLP Vorbereitung auf den CFP an.

MLP zählt mittlerweile rund 170 Berater mit CFP-Zertifikat in seinen Reihen. Die Ausbildung hat das Unternehmen auch für Externe geöffnet. „Die Weiterbildung zum CFP vermittelt umfangreiches praxisrelevantes Wissen und erlaubt es den Zertifikatsträgern, auch besonders komplexe Themenfelder mit ihren Kunden gemeinsam anzugehen“, lobt man bei MLP den Abschluss.

Das CFP-Zertifikat hat übrigens nur eine kurze Haltbarkeitsdauer. Denn die Qualifikation muss ständig aufgefrischt werden, damit Träger sich weiter damit schmücken dürfen. Nur wer alle zwei Jahre 60 Weiterbildungspunkte („Credits“) beim FPSB nachweisen kann, behält das Zertifikat. Punkte lassen sich über vom FPSB anerkannte Konferenzen, Seminare oder Vorträge sammeln. Auch das Schreiben von Fachartikeln lässt sich anrechnen. Der FPSB versorgt die Zertifikatsträger zudem bei Bedarf mit umfangreichem Informationsmaterial, mit dem sich ebenfalls ein Teil der Weiterbildungspflicht erfüllen lässt. Die meisten CFP-Inhaber seien jedoch sehr engagiert. Sie erarbeiteten sich mehr Credits, als formal notwendig wäre, berichtet FPSB-Chef Tilmes.

Schon in der Ausbildung dürften Finanzplaner kaum über Eintönigkeit klagen. „Das Curriculum ist herausfordernd, es ist viel Selbststudium dabei“, sagt André Guyot, der ein CFP-Zertifikat besitzt und

nach mehrjähriger Tätigkeit in Banken 2021 das Berliner Awenir Family Office gegründet hat. Guyot empfindet seinen Berufsalltag als herausfordernd und spannend zugleich. Als Finanzplaner werde er

mit sehr unterschiedlichen Aufgaben konfrontiert. Guyot nennt einige Beispielfragen:

Was ändert sich an der persönlichen und finanziellen Situation beim Wechsel in den Ruhestand?

Welche Rendite lässt sich mit dem Kauf eines Grundstücks erzielen, wenn dort ein Mehrfamilienhaus entstehen soll?

Sind die Angehörigen eines Vermögensinhabers bei dessen Tod hinreichend versorgt?

Ebenso schätzt auch Lisa Hassenzahl an der CFP-Ausbildung unter anderem das breite Wissen, das sich so erwerben lasse. „Man kommuniziert ganz anders, auf Augenhöhe, mit Steuerberatern oder Rechtsanwälten, wenn man das Hintergrundwissen in den Bereichen hat“, betont Hassenzahl.

CFP als Karriere-Turbo

Auch karrieretechnisch kann es sich durchaus lohnen, einen CFP zu machen. „Im Angestelltenbereich hilft Ihnen der CFP enorm weiter, weil jeder Personaler ihn kennt“, sagt Rolf Tilmes. Das bestätigt auch Mit-Vorständin Hassenzahl: „Der CFP-Abschluss ermöglicht es, in die gehobene Beratung hineinzukommen – auch in Banken.“ Berater des freien Finanzvertriebs wiederum könnten sich mit der besonders gewissenhaft erbrachten Dienstleistung gut im Wettbewerb positionieren. Auch wer sich einem Haftungsdach anschließen möchte, kann dort mit einem CFP-Zertifikat vermutlich leichter von sich überzeugen.

Bei Kunden dagegen ist der Abschluss noch wenig bekannt. Beim FPSB gibt man sich zuversichtlich, dass sich das drehen könnte. Der Verband will zunehmend auch Privatanleger ansprechen und diese

für die Finanzplanung begeistern. Dazu wurde zum Beispiel die Internetseite www. frueher-planen.de eingerichtet.

Seit 2019 gibt es in der deutschen Beratungslandschaft zudem die Finanzanalyse-Norm 77230 des Deutschen Instituts für Normung (DIN), „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“. Könnten Berater ihre Kunden nicht auch nach dieser Methode durchleuchten – und hätten damit eine verbindliche Anleitung, um deren Bedürfnissen zu begegnen? FPSB-Deutschland-Chef Tilmes kontert: „Die DIN 77230 ist zwar ein solider Standard. Aber sie deckt die komplexe Lebenswirklichkeit vieler Kunden, die ein Finanzplaner betreut, nicht ab.“ Im Finanzplanerkosmos ist eine andere Norm hingegen präsenter: die DIN Iso 22222. Das zugehörige Zertifikat bestätigt die Qualifikation als „Geprüfter privater Finanzplaner nach DIN Iso 22222“. Das Wissen, das für diese Zertifizierung nötig ist, überschneidet sich zwar mit der CFP-Ausbildung. Es deckt aber nur einen Teil davon ab.

Neben dem CFP und der Vorbereitung auf den Finanzplaner nach DIN Iso 22222 gibt es noch andere Zertifizierungen, die der FPSB vergibt. Zum Beispiel den Certified Foundation and Estate Planner

(CFEP), der sich speziell auf die Nachfolgeplanung bezieht. Für diesen Abschluss sind eine Extra-Ausbildung und eine eigene Prüfung erforderlich. Einige Berater haben beide Zertifikate, darunter auch Awenir-Gründer Guyot.

Beraterinnen und Berater, die mit einer Weiterbildung zum CFP oder CFEP liebäugeln, könnten sich als Erinnerungsstütze schon einmal den 4. Oktober notieren: Auf den Tag fällt 2023 der World Financial Planning Day.