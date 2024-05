Aus der CFP-Praxis Welche Rolle Annahmen in der Ruhestandsplanung spielen

Um einen sorgenfreien Lebensabend genießen zu können, ist die frühzeitige und sorgfältige Ruhestandsplanung unerlässlich. Dabei müssen Finanzplaner notwendigerweise Annahmen und Glaubenssätze zu Hilfe nehmen – schließlich kann niemand in die Zukunft blicken. Um das Langlebigkeitsrisiko effektiv abzusichern, sollten Financial Planner die Zuverlässigkeit solcher Annahmen allerdings äußerst umsichtig und reflektiert einschätzen.

Alle Beraterinnen und Berater wissen selbstverständlich um die Divergenzen zwischen Annahmen, die dieser oft zugrunde liegen, und der Wirklichkeit – und welch enorme positive oder negative Sprengkraft mögliche Abweichungen in jedem einzelnen Punkt der Planung entwickeln können.

Annahmen, die im Rahmen der Finanzberatung immer wieder gemacht werden, sind beispielsweise folgende:

„Die Inflationsraten werden linear und in stets gleicher Höhe verlaufen, beispielsweise 2 Prozent pro Jahr.“

„Die Anleihe- und Aktienmärkte werden ebenfalls konstant verlaufen und konstante Renditen erzielen.“

„Ich plane den Ruhestand meines Kunden auf Grundlage biometrischer Lebenserwartungen.“

„Im Ruhestand wird mein Kunde eine konkrete monatliche Summe zum Leben benötigen.“

„Wenn mein Kunde den Ruhestand erreicht hat, wird er in Bezug auf seine Kapitalanlagen völlig emotionsfrei und streng rational handeln.“

Sie merken bereits, höchstwahrscheinlich werden sich nicht alle dieser Annahmen in der Zukunft als richtig erweisen. Fehlgeleitete Annahmen fallen besonders schwer ins Gewicht, wenn das Vermögen des Kunden mathematisch mehr oder weniger gerade ausreichend für einen angenehmen Ruhestand sein dürfte. Hinzu kommt noch, dass eine Familie oder Lebenspartnerschaft, so wie ich diese in der Praxis häufig erlebe, nur sehr selten über zwei im finanziellen Sinne gleichberechtigte und gleichermaßen interessierte Partner verfügt.

Es herrscht also meist eine Informations- und Verantwortungsasymmetrie. Bei Wegfall des Verantwortungsträgers, etwa durch Trennung oder Vorversterben, kann diese gängige Konstellation langfristig viele Gefahren bergen. Auch deswegen ist es unerlässlich, dass sich jede und jeder einzelne frühzeitig um ihre und seine individuelle Absicherung kümmert.

Ein Beispielfall: Die Ausgangssituation

Im Beispielfall, den ich Ihnen mitgebracht habe, geht es um ein Paar, das sich aufgrund eines relativ hohen Familieneinkommens ein mittleres Vermögen im siebenstelligen Bereich aufbauen konnte, ohne während der Erwerbsphase auf die schönen Dinge des Lebens verzichten zu müssen. Neben der gesetzlichen Versorgung bestehen diverse Rentenversicherungen aller Schichten, eine abbezahlte eigengenutzte Immobilie und ein Wertpapierdepot, das in etwa die Hälfte des Vermögens für die Ruhestandsversorgung darstellt.

Die reine Mathematik unter Verwendung konstanter (!) Renditen ergibt, dass das Vermögen ausreichen wird, um den Ruhestand bis zum 90. Geburtstag beider Partner (so von ihnen angenommen) zu finanzieren. Die konstanten und sicheren monatlichen Einnahmen allein – in Form von Zuflüssen über die gesetzlichen und privaten Rententräger – werden hingegen nicht ausreichen, um die laufenden Pflichtausgaben zu decken. Da die Kapitalmärkte Schwankungen unterworfen sind, muss eine zusätzliche regelmäßige Quelle her, um den Bedarf im Ruhestand auch sicher decken zu können.

Depotentnahmen als Lückenfüller

Der Plan ist daher, durch regelmäßige Entnahmen aus dem Depot die Finanzierungslücken zu schließen. Der Verantwortungsträger in meinem Kundenpaar ist sich bewusst, dass es hier gerade im Ruhestand darauf ankommen wird, keine Fehler zu machen: Denn das Depotvermögen zeigt in der Planung nach einem regelmäßigen Entnahmeprozess nur geringe Reserven.

Allzu viel Unvorhergesehenes darf also nicht passieren – doch Krisen an den Kapitalmärkten gibt es natürlich immer wieder. Beispielsweise zu Beginn des Kriegs gegen die Ukraine reagierten die wichtigsten Aktienindizes deutlich (wenn auch verglichen mit anderen Krisen relativ robust) und zeigten innerhalb kürzester Zeit abwärts gerichtete Kursentwicklungen in Höhe von 15 bis 25 Prozent. Gleichzeitig stieg die Inflation spürbar an und trieb die Verzinsung von Anleihen katapultartig nach oben und deren Kurse ebenso nach unten.

Das Renditereihenfolgenrisiko

Nehmen wir nun einmal an, mein Kunde wäre bereits zu Beginn des Ukraine-Kriegs in den Ruhestand eingetreten. Wie reagiert er als Anleger auf solch eine Gemengelage? Er befindet sich in einer emotionalen und finanziellen Sondersituation: Die Güterpreise steigen stark an, seine Entnahmen aus seinem freien Vermögen bzw. Depot müssen daher ebenfalls deutlich steigen – und das in einer Situation, in der sich die Aktien- und Anleihemärkte im Abwärtstrend befinden.

Steigende Entnahmen bei sinkenden Portfolioständen führen aber mit hoher Verlässlichkeit zu einem deutlich schnelleren Verzehr seines Vermögens – der Effekt des sogenannten Renditereihenfolgerisikos. Selbst bei vermeintlich rationalem Verhalten kann eine solche Krise also verheerende Wirkungen entfalten.

Wie voreiliges Handeln die Planung durcheinanderbringen kann

Die Ausgangssituation ist nun natürlich denkbar schlecht: Die Stimmung an den Kapitalmärkten ist im Keller, die realwirtschaftlichen Folgen nicht absehbar, die Inflation hoch. Möglicherweise entscheidet sich der Kunde daher zu einem Verkauf und zur Realisierung seiner Verluste.

Er handelt angstgetrieben zyklisch und schafft damit Fakten für seinen restlichen Ruhestand, die von erheblicher Tragweite für das weitere finanzielle Auskommen sein werden. Denn möglicherweise wird er überhaupt nicht an den Kapitalmarkt zurückkehren. Damit sinken aber auch Renditeannahmen für die Zukunft. Die Planung kann dadurch vollständig aus den Fugen geraten.

Die Lösung: kühlen Kopf bewahren und Cashflow sichern

Natürlich ist für niemanden vorauszusagen, welche Krisen an den Kapitalmärkten wir in Zukunft erleben werden – oder wie lange und intensiv diese ausfallen. Doch nichtsdestotrotz müssen wir uns auf bestimmte Annahmen stützen, um einen soliden Planungsprozess zu ermöglichen!

Irrtumswahrscheinlichkeiten und Risiken sollten dabei aber eine deutlich gewichtigere Rolle spielen, denn so kann Schadenbegrenzung für den Fall nicht vermeidbarer Fehlannahmen betrieben werden. Für die Beraterinnen und Berater sowie ihre Kundinnen und Kunden geht es also nicht darum, wegen systematischer Planungsfehler den Kopf in den Sand zu stecken: Vielmehr sollten sie die Risiken, die sich aus gemachten Annahmen ergeben, als wertvollen Erkenntnisgewinn betrachten.

Auf dieser Basis können sie gemeinsam eine Vermögensstrukturplanung erstellen, die die Sicherheit des lebenslangen Cashflows auf einem vom Kunden bestimmten Niveau ins Zentrum aller Überlegungen stellt. Denn wer seinen Cashflow im Ruhestand schwankungslos geplant hat, darf auf Seite des freien Vermögens Fehler machen.

Die Solidität einer Planung nimmt damit zu, und die Fehleranfälligkeit eher ab, je mehr der Ruhestand über laufende und verlässliche Einnahmen finanziert wird. Hier könnte also die Trennung statischen Konsums (Finanzierung der laufenden Lebenshaltung) vom dynamischen Konsum (Finanzierung der Dinge, die in Höhe und Zeitpunkt variiert werden können) eine sinnhafte Vorgehensweise sein.

Carsten Reese

Quelle: MLP

Über den Autor:

Carsten Reese ist Certified Financial Planner und seit über 25 Jahren für MLP als Berater in Wuppertal und Essen tätig. Er berät Firmen, Angestellte und Freiberufler zu allen relevanten Finanzthemen, vom Vermögensmanagement über die Finanzierung bis zur Vorsorge und Ruhestandsplanung. Seit 2015 gibt er sein Wissen als Dozent an der MLP Corporate University auch an andere Beraterinnen und Berater weiter.

Wir präsentieren kontinuierlich Beispiele aus der Beratungspraxis und schauen dabei erfolgreichen CFP-Zertifikatsträgern bei MLP über die Schulter – unter anderem bei Beratungen zu Praxisgründungen, Ruhestandsplanungen, Depotanalysen und Immobilienfinanzierungen. Tipps und Tricks inklusive.