Die neuen ChampionsViews von Universal Investment sind da: Malte Dreher, Herausgeber DAS INVESTMENT und private banking magazin, spricht diesmal mit drei Experten über Strategien in volatilen Zeiten, den cleveren Umgang mit der „Angstprämie“ und wie man das Portfolio in turbulenten Zeiten absichern kann.

Im ersten ChampionsView spricht Malte Dreher mit Andrej Brodnik, Geschäftsführer der Alturis Capital über den Umgang mit Marktschwankungen. Statt ängstlich auf selbige zu blicken könne man mit bestimmten Anlagestrategie die Volatilität zum Vorteil nutzen, so Brodnik. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, das keine Prognosen benötigt und darauf abzielt, durch das Absichern des S&P 500 Index eine starke Rendite zu generieren. Das führt zu einer Glättung der Volatilität und bietet zudem die Möglichkeit, eine Rendite zu erreichen, die über dem Euribor-Zinssatz liegt. Das Video finden Sie hier.

Im zweiten ChampionsView spricht Malte Dreher mit Daniel Lucke, Managing Partner bei Empureon Capital. Im Interview tauschen sich beide über unsichere Marktphasen und Strategien aus, welche Volatilität geschickt für den Anlegerschutz nutzen und selbst bei heftigen Marktbewegungen positive Ergebnisse liefern können. Hier im Video erfahren Sie, wie das funktionieren kann.

Im dritten ChampionsView spricht Malte Dreher mit Bernhard Brunner, Geschäftsführer von finccam investment. Seine Investitionsstrategie zielt darauf ab, Rendite durch den Handel mit Volatilitätsprämien zu erzielen. Das bedeutet, es wird auf den Unterschied zwischen der erwarteten und der tatsächlichen Marktschwankung gesetzt, indem höher bewertete erwartete Schwankungen verkauft und niedriger bewertete tatsächliche Schwankungen gekauft werden. In Zeiten, in denen die Märkte besonders unruhig sind, können auf diese Weise zwar Verluste entstehen, diese werden jedoch oft durch den Anstieg der Prämien in solchen Phasen ausgeglichen. Das Video in voller Länge finden Sie hier.