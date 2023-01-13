Historisches Umfeld 3 Gründe für Schwellenländeranleihen

Nach einer längeren Durststrecke bieten sich an den Anleihemärkten nun wieder Chancen. Warum Anleger die Schwellenländer beim Thema Anleihen besonders auf dem Schirm haben sollten, zeigen die Experten von Carmignac.

Skyline von Mexiko City: Die Experten von Carmignac sehen drei Gründe, warum Schwellenländeranleihen für Anleger nun besonders interessant sind.

Der Markt für Schwellenländeranleihen bietet Chancen, die Selektivität und extreme Agilität erfordern, wenn man sie ergreifen möchte. Anleger, die sie nutzen, haben die Möglichkeit, auf diesem Wege ihr Portfolio zu diversifizieren. Wir bei Carmignac sehen aktuell drei Gründe, die für ein Investment in Schwellenländeranleihen sprechen.

1. Gutes Inflationsmanagement

Schwellenländer werden demzufolge die ersten sein, die ihre Zinserhöhungen einstellen und in einen neuen Zyklus eintreten.

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