Aus Tradition die Zukunft im Blick
3 Gründe für Schwellenländeranleihen
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Historisches Umfeld 3 Gründe für Schwellenländeranleihen
Der Markt für Schwellenländeranleihen bietet Chancen, die Selektivität und extreme Agilität erfordern, wenn man sie ergreifen möchte. Anleger, die sie nutzen, haben die Möglichkeit, auf diesem Wege ihr Portfolio zu diversifizieren. Wir bei Carmignac sehen aktuell drei Gründe, die für ein Investment in Schwellenländeranleihen sprechen.
1. Gutes Inflationsmanagement
Schwellenländer werden demzufolge die ersten sein, die ihre Zinserhöhungen einstellen und in einen neuen Zyklus eintreten.
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
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