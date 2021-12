ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Chancen über den Tag hinaus erkennen

Zwar spiegele sich die Angst der Anleger vor der zweiten Corona-Welle an den Börsen wider, so Blackrock-Kapitalmarktstratege Martin Lück. Doch die Aktienkurse in Europa haben nur leicht zurückgesteckt. Anleger, die darauf setzen, dass sich die Lage im kommenden Jahr normalisiert, verhalten sich richtig.